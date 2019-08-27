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Ого, Мигель Анхель Герреро получил травму на разминке! Вместо него в спешном порядке в старт введен Эль-Араби!
Звучит гимн Лиги чемпионов. Когда в Краснодаре его услышат в следующий раз? Будет ли подвиг?
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с авторитетным словенцем Дамиром Скоминой.
После 0:4 тренерский штаб «Краснодара» пошел на значительные изменения в составе. Главное — сегодня в воротах не Матвей Сафонов, а Станислав Крицюк. Но Сафонов не только получил четыре в Греции, а еще и грубо ошибся против «Локомотива» (1:1), так что все ожидаемо. Нет в составе и Рамиреса, над флангом которого издевался в Греции Поденсе. Зато в стартовом составе снова шведский форвард-ветеран Маркус Берг, еще не забивший ни одного гола за «быков» и нещадно критикуемый. Тут Мусаев проявляет упрямство и показывает игроку свою веру в него.
А вот состав «Олимпиакоса»:
Жозе Са — Цимикас, Эльабделлауи, Рубен Семеду, Мерья, Бухалакис, до Сантос, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Герреро.
Запасные: Аллен, Торосидис, Абу Сиссе, Ранджелович, Камара, Судани, Эль-Араби.
Вот в каком составе сегодня на поле выйдет «Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев (а по документами — Сергей Матвеев):
Крицюк — Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров, Уткин, де Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов, Берг.
Запасные: Сафонов, Кайо, Рамирес, Камболов, Скопинцев, Намли, Игнатьев.
Матч начнется в 22.00 мск.
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов российский «Краснодар» постарается сотворить чудо и отыграть четыре мяча у греческого «Олимпиакоса». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.