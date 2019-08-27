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Краснодар Олимпиакос

С верой в чудо: «Краснодар» принимает «Олимпиакос». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Краснодар» — «Олимпиакос». ОНЛАЙН

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в борьбе за выход в групповой этап турнира «Краснодар» пытается отыграться после поражения со счетом 0:4 в первой игре у греческого «Олимпиакоса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Раунд плей-офф. 2-й матч  |   27 августа 22:00   |  Идет 1-й тайм
Краснодар
0 : 0
Олимпиакос
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
98 (з)   Сергей Петров
5 (з)   Урош 
3 (з)   Йон Гудни
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
10 (н)    Вандерсон
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
1 (в)   Жозе де
3 (з)   Рубен Семеду
14 (з)   Омар 
20 (з)   Яссин Мерия
21 (з)   Константинос Цимикас
28 (п)   Матьё Вальбуэна
8 (п)    Гильерме
10 (п)   Даниэл Каштелу
19 (п)   Георгиос Масурас
5 (п)   Андреас Бухалакис
9 (н)   Мигель Герреро
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
31 (п)   Кайо Панталеан
17 (н)   Иван Игнатьев
16 (в)   Бобби Аллен
35 (з)   Василис Торосидис
66 (з)   Пап Сиссе
2 (п)   Эль-Араби Хиляль
4 (п)   Мохамед Камара
97 (н)   Лазар Ранджелович
11 (н)   Юссеф Эль-Араби
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Поееееехали! Матч начался.

20:01

Ого, Мигель Анхель Герреро получил травму на разминке! Вместо него в спешном порядке в старт введен Эль-Араби!

22:00

Звучит гимн Лиги чемпионов. Когда в Краснодаре его услышат в следующий раз? Будет ли подвиг?

21:55

Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с авторитетным словенцем Дамиром Скоминой.

21:50

После 0:4 тренерский штаб «Краснодара» пошел на значительные изменения в составе. Главное — сегодня в воротах не Матвей Сафонов, а Станислав Крицюк. Но Сафонов не только получил четыре в Греции, а еще и грубо ошибся против «Локомотива» (1:1), так что все ожидаемо. Нет в составе и Рамиреса, над флангом которого издевался в Греции Поденсе. Зато в стартовом составе снова шведский форвард-ветеран Маркус Берг, еще не забивший ни одного гола за «быков» и нещадно критикуемый. Тут Мусаев проявляет упрямство и показывает игроку свою веру в него.

21:45

А вот состав «Олимпиакоса»:

Жозе Са — Цимикас, Эльабделлауи, Рубен Семеду, Мерья, Бухалакис, до Сантос, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Герреро.

Запасные: Аллен, Торосидис, Абу Сиссе, Ранджелович, Камара, Судани, Эль-Араби.

21:40

Вот в каком составе сегодня на поле выйдет «Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев (а по документами — Сергей Матвеев):

Крицюк — Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров, Уткин, де Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Сафонов, Кайо, Рамирес, Камболов, Скопинцев, Намли, Игнатьев.

21:35

Матч начнется в 22.00 мск.

21:30

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов российский «Краснодар» постарается сотворить чудо и отыграть четыре мяча у греческого «Олимпиакоса». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.