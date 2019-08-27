После 0:4 тренерский штаб «Краснодара» пошел на значительные изменения в составе. Главное — сегодня в воротах не Матвей Сафонов, а Станислав Крицюк. Но Сафонов не только получил четыре в Греции, а еще и грубо ошибся против «Локомотива» (1:1), так что все ожидаемо. Нет в составе и Рамиреса, над флангом которого издевался в Греции Поденсе. Зато в стартовом составе снова шведский форвард-ветеран Маркус Берг, еще не забивший ни одного гола за «быков» и нещадно критикуемый. Тут Мусаев проявляет упрямство и показывает игроку свою веру в него.