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Олимпиакос Краснодар

Новое испытание: «Краснодар» гостит у «Олимпиакоса». LIVE

Лига чемпионов. «Олимпиакос» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Краснодар» встречается с «Олимпиакосом» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Раунд плей-офф. 1-й матч  |   21 августа 22:00   |  Матч не начался
Олимпиакос
0:0
Краснодар
Стадион «Георгиос Караискакис», Пирей | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Жозе де
3 (з)   Рубен Семеду
21 (з)   Константинос Цимикас
14 (з)   Омар 
20 (з)   Яссин Мерия
28 (п)   Матьё Вальбуэна
10 (п)   Даниэл Каштелу
8 (п)    Гильерме
19 (п)   Георгиос Масурас
5 (п)   Андреас Бухалакис
9 (н)   Мигель Герреро
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
77 (п)   Руслан Камболов
52 (п)   Тонни де
7 (п)   Реми Кабелла
21 (п)   Юнес Намли
10 (н)    Вандерсон
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
16 (в)   Бобби Аллен
35 (з)   Василис Торосидис
66 (з)   Пап Сиссе
2 (п)   Эль-Араби Хиляль
4 (п)   Мохамед Камара
97 (н)   Лазар Ранджелович
11 (н)   Юссеф Эль-Араби
1 (в)   Станислав Крицюк
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
31 (п)   Кайо Панталеан
14 (п)   Кристофер Ольссон
17 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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21:45

А вот Мурад Мусаев, который формально является старшим тренером «Краснодара», прилично поротировал состав своей команды. Магомед-Шапи Сулейманов, игравший последние два матча в основе и порвавший «Порту», а также форвард Иван Игнатьев, остались в запасе. Стратегия.

«Краснодар»: Сафонов - Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес - Вильена, Камболов, Намли - Кабелла, Берг, Вандерсон.

21:40

Составы команд уже известны. В этом можно было не сомневаться, но в основе «Олимпиакоса» с первых минут появится французский полузащитник Матье Вальбуэна, ярко игравший в РПЛ за московское «Динамо».

«Олимпиакос»: Жозе Са - Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Цимикас - Бухалакис, Гильерме - Масурас, Вальбуэна, Поденсе - Герреро.

21:35

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

21:30

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции первого матча раунда плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».