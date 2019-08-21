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А вот Мурад Мусаев, который формально является старшим тренером «Краснодара», прилично поротировал состав своей команды. Магомед-Шапи Сулейманов, игравший последние два матча в основе и порвавший «Порту», а также форвард Иван Игнатьев, остались в запасе. Стратегия.
«Краснодар»: Сафонов - Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес - Вильена, Камболов, Намли - Кабелла, Берг, Вандерсон.
Составы команд уже известны. В этом можно было не сомневаться, но в основе «Олимпиакоса» с первых минут появится французский полузащитник Матье Вальбуэна, ярко игравший в РПЛ за московское «Динамо».
«Олимпиакос»: Жозе Са - Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Цимикас - Бухалакис, Гильерме - Масурас, Вальбуэна, Поденсе - Герреро.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции первого матча раунда плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».