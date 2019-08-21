Составы команд уже известны. В этом можно было не сомневаться, но в основе «Олимпиакоса» с первых минут появится французский полузащитник Матье Вальбуэна, ярко игравший в РПЛ за московское «Динамо».

«Олимпиакос»: Жозе Са - Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Цимикас - Бухалакис, Гильерме - Масурас, Вальбуэна, Поденсе - Герреро.