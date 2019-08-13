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Трансляция
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'10
Разыграли угловой футболисты киевского «Динамо» передачей назад на Кадара, а тот затем исполнил неудачную диагональную передачу за лицевую линию поля.
'8
Важный гол уже на старте нашего матча удалось провести футболистам «Динамо». Счет теперь равный по сумме двух матчей.
'6
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обменялись фолами команды в районе центрального круга.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Динамо» (Киев) — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил «Брюгге» — 1:0.