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Динамо К Брюгге

Отыграться в Киеве: «Динамо» принимает «Брюгге». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд. «Динамо К» — «Брюгге»

Киевское «Динамо» на своем поле встречается с «Брюгге» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й квалификационный раунд. 2-й матч  |   13 августа 20:30   |  1 тайм
Динамо К
1:0
Брюгге
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Иван Бебек (Риека, Хорватия)
Буяльский 6'
Подробная статистика матча
Основные составы
71 (в)   Денис Бойко
94 (з)   Томаш Кендзёра
44 (з)   Тамаш Кадар
26 (з)   Никита Бурда
16 (з)   Виталий Миколенко
8 (п)   Владимир Шепелев
18 (п)   Александр Андриевский
29 (п)   Виталий Буяльский 6'
7 (п)   Беньямин Вербич
15 (п)   Виктор Цыганков
22 (н)   Жерсон Родригес
88 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Эдуард Соболь
17 (з)   Симон Дели
44 (з)   Брандон Мехеле
77 (з)   Клинтон Мата
25 (п)   Руд Вормер
26 (п)   Матс Ритс
20 (п)   Ханс Ванакен
42 (н)   Эммануэль Деннис
14 (н)   Давид Окереке
35 (н)   Перси Тау
Запасной состав
1 (в)   Георгий Бущан
30 (з)   Артём Шабанов
14 (п)   Карлос Де
5 (п)   Сергей Сидорчук
20 (п)   Александр Караваев
41 (н)   Артём Беседин
9 (н)   Франсиско Соль
22 (в)   Итан Хорват
19 (з)   Тибо Вльетинк
21 (з)   Дион Колс
15 (з)   Матей Митрович
80 (н)   Луа Опенда
16 (н)   Сьебе Шрейверс
11 (н)   Крепин Дьятта
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Трансляция
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'10
Разыграли угловой футболисты киевского «Динамо» передачей назад на Кадара, а тот затем исполнил неудачную диагональную передачу за лицевую линию поля.
'8
Важный гол уже на старте нашего матча удалось провести футболистам «Динамо». Счет теперь равный по сумме двух матчей.
'6
Гол! 1:0! Миколенко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Буяльский ударом в касание отправил мяч в нижний угол ворот!
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обменялись фолами команды в районе центрального круга.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Динамо» (Киев) — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил «Брюгге» — 1:0.