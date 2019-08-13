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«Порту» отвечает ударом Накадзимы издали. Голкипер российского клуба Сафонов на месте.
Итак, звучит стартовый свисток итальянского арбитра Марко Гуиды. Вперед, «быки»! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Напомним, в первом матче «Краснодар» потерпел обидное поражение с минимальным счетом, пропустив гол в самой концовке матча со штрафного.
А в городе Порту уже все готово к ответному мачу между местным клубом и российским «Краснодаром».
Португальцы также огласили свой «старт»: Марчесин, Пепе, Маркано, Маруланда, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.
В запасе у «драконов» следующие игроки:
Коста, Баро, Абубакар, Урибе, Манафа, Мбемба, Зе Луиш.
«Краснодар» представил свой стартовый состав на матч: Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла, Вандерсон, Берг, Шапи.
В запасе у «быков»:
Крицюк, Фьолусон, Олссон, Игнатьев, Намли, Кайю, Стоцкий.
Напомним, что в первой встрече, прошедшей неделю назад, победа досталась португальскому клубу — 1:0.
Приветствуем любителей футбола на текстовой трансляции матча между «Порту» и «Краснодаром»! Игра начнется в 22.00 по московскому времени.