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Порту Краснодар

Последний шанс: «Краснодар» рвет «Порту» в гостях. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 3-й раунд. «Порту» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Порту» принимает «Краснодар» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й квалификационный раунд. 2-й матч  |   13 августа 22:00   |  1 тайм
Порту
0:1
Краснодар
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
де Вильена 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Агустин Маркесин
3 (з)    Пепе
5 (з)   Иван Маркано
13 (з)   Алекс Теллес
24 (з)   Ренсо Саравия
22 (п)   Перейра Данилу
27 (п)   Сержиу Оливейра
7 (п)   Луис Диас
10 (п)   Сёя Накадзима
17 (н)   Хесус Корона
11 (н)   Мусса Марега
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
52 (п)   Тонни де 3'
77 (п)   Руслан Камболов
7 (п)   Реми Кабелла
10 (н)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
31 (в)   Диогу Мейрелеш
19 (з)   Шансель Мбемба
18 (з)   Вилсон Манафа
8 (п)   Ромариу Баро
16 (п)   Андрес Урибе
9 (н)   Венсан Абубакар
20 (н)    Зе
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
14 (п)   Кристофер Ольссон
21 (п)   Юнес Намли
31 (п)   Кайо Панталеан
17 (н)   Иван Игнатьев
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Трансляция
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12'

2:0!!! Гооооооооооооооол!!!!! Шапи умница! Интрига закручивается донельзя!

5'

«Порту» отвечает ударом Накадзимы издали. Голкипер российского клуба Сафонов на месте.

3'

Гооооооооооооооооол!!!!!!! Сразу же, с ходу «Краснодар» забивает гол! Вилена!

1'

Итак, звучит стартовый свисток итальянского арбитра Марко Гуиды. Вперед, «быки»! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!

21:50

Напомним, в первом матче «Краснодар» потерпел обидное поражение с минимальным счетом, пропустив гол в самой концовке матча со штрафного.

21:45

А в городе Порту уже все готово к ответному мачу между местным клубом и российским «Краснодаром».

21:39

Португальцы также огласили свой «старт»: Марчесин, Пепе, Маркано, Маруланда, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.

В запасе у «драконов» следующие игроки:

Коста, Баро, Абубакар, Урибе, Манафа, Мбемба, Зе Луиш.

21:38

«Краснодар» представил свой стартовый состав на матч: Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла, Вандерсон, Берг, Шапи.

В запасе у «быков»:

Крицюк, Фьолусон, Олссон, Игнатьев, Намли, Кайю, Стоцкий.

21:35

Напомним, что в первой встрече, прошедшей неделю назад, победа досталась португальскому клубу — 1:0.

21:30

Приветствуем любителей футбола на текстовой трансляции матча между «Порту» и «Краснодаром»! Игра начнется в 22.00 по московскому времени.