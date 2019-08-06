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Трансляция
С конца
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'39
'37
'36
Пенальти! Караваев сбил Ритса почти на линии своей штрафной.
'34
Буяльский получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'33
Перси Тау на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, сумев заработать угловой. Однако, подача с угла поля от Вормера опасной не получилась.
'31
Вормер навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Бойко, где первым на мяче был Тамаш Кадар.
'30
Инициативой владеет «Брюгге» в эти минуты матча. Вынуждены лишь обороняться сейчас динамовцы. Гармаш нарушил правила против Соболя на левом фланге атаки бельгийцев.
'28
Соболь подключился к атаке своей команды по левому флангу и навесил в центр чужой штрафной, где нанес удар головой Вормер, но вышло прямо в руки Бойко.
'26
Бурда отдал невразумительную передачу вперед по правому флангу атаки. Мяч полетел мимо Караваева и за лицевую линию поля.
'24
Перси Тау здорово отобрал мяч у Буяльского в центре поля, продвинулся вперед и отпасовал низом на Окереке, но вовремя сумел перехватить этот пас Кадар.
'22
Мата грубо сфолил против Вербича поблизости от центра поля. В этот раз арбитр обошелся без желтой карточки.
'20
'19
Длительное время контролируют мяч футболисты «Брюгге», но пока без особого продвижения к воротам «Динамо».
'17
Гармаш не по правилам сыграл в отборе против Ванакена в центре поля. Много фолит Денис и вскоре может получить традиционную для себя желтую карточку.
'15
Момент у «Динамо»! Беседин прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, фактически вышел один на один, но пробил затем низом прямо во вратаря.
'13
Вербич потерял мяч на левом фланге атаки своей команды, после чего был вынужден фолить против Маты.
'11
Гармаш потерял мяч в центре поля, после чего был вынужден фолить против Окереке. Обошлось без желтой карточки Денису в этом эпизоде.
'9
Вербич получил передачу с правого фланга атаки на линии чужой штрафной, но пробил затем с выгодной позиции выше створа ворот.
'7
Момент у «Брюгге»! Окереке легко выиграл борьбу у Кадара на правом краю чужой штрафной и пробил с выгодной позиции над перекладиной ворот Бойко!
'5
Момент у «Динамо»! После классно разыгранной комбинации Гармаш пяткой отпасовал в чужой штрафной на Караваева, а тот в касание пробил метров с 13-ти, но отправил мяч выше створа ворот.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Динамо» на стартовых минутах нашего матча. Вынуждены хозяева пока в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.