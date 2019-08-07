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Марега оттеснил защитника и пробил из-за штрафной. Мяч шел даже мимо створа, но Сафонов его поймал.
Корна жестко в подкате врезал Камболову по колену. Болезненный удар получил защитник «Краснодара», а вот мексиканец обошелся устным предупреждением, хотя фол тянул на желтую карточку.
Намли классно зацепился за мяч на чужой половине поля, отдав его сразу же на Кабеллу. Тот решил отыграться с Вильеной и сам же сместился в район 11-метровой отметки. Точной передачи обратно от голландца он не получил.
Тикиньо в борьбе с Мартыновичем упал в штрафной «Краснодара». Судья на трюк бразильца не купился и потребовал продолжить игру, хотя форвард «Порту» просил пенальти.
Неудачно разыграли «стандарт» гости. Рамирес легко вынес мяч из штрафной.
Но может продолжить игру Руслан. И сразу же спасает свою команду российский защитник, прервав передачу Теллеса. Угловой.
Активно прибавил в прессинге «Краснодар» в последние минуты первого тайма, но пока показывает лишь попытку отбора и давления, нежели действия. Но это лучше, чем ничего.
Вандерсон сыграл в «стеночку» с Вильеной, сделал классную скидку на бразильца голландец, но пробить не удалось.
Очень хороший отрезок выдал «Краснодар» на чужой половине поля. Кабелла, Рамирес и Намли разыграли трехходовочку, заставив защитников «Порту» играть просто на отбой.
Теллес эффектно ушел от Петрова на его фланге, заставив защитника «Краснодара» сфолить. Обошелся без желтой карточки, хотя было близко.
Опасно могло быть! Манафа выполнил навес с правого фланга, Тикиньо выпрыгнул выше Петрова, но пробить толком не сумел. Спаич сделал скидку грудью, и Сафонов забрал мяч.
Рамирес сделал передачу на ход Намли, попытался зацепиться за мяч датчанин. На опыте его оттеснил Пепе.
Вандерсон прорвался по правому флангу, однако переиграть Теллеса бразилец не сумел. Еще и мяч за боковую упустил.
Последовала передача во вратарскую, но неточно. Сафонов легко сыграл на выходе и мяч забрал.
Последовала передача низом в направлении Короны, но мексиканец мяч упустил. Зато угловой заработал.
6:1 по ударам в пользу «Порту». 64% против 36% — во владении мячом. Пока игра идет под контролем португальского клуба.
Не хватает хозяевам креатива в центре поля от слова совсем. Мяч не держится, в атаку удается перейти только через фланг, но и там игроки атаки до чужих ворот не доходят.
Часто ошибается сегодня Сафонов при выносе мяча со своей половины поля. Большинство передач не находят своего адресата. Много потерь.
Тут же исправился капитан «Краснодара», выиграв верховую борьбу в своей вратарской. Маркано попытался сыграть на подборе, но, чтобы не допустить контратаку, выбил мяч в аут.
Мартынович грубо сфолил на Оливейре у своей штрафной. Без желтой карточки обходится голкипер, но «стандарт» обещает быть опасным.
Потихоньку старается «Краснодар» выровнять игру. Чаще стали владеть мячом хозяева, но без особого продвижения вперед.
Берг зацепился за мяч в чужой штрафной площади. Швед сделал скидку на Петрова, а тот сразу же навесил во вратарскую в направлении Вандерсона. Передача, правда, оказалась крайне неточной, но Камболов сумел выиграть подбор и нанести удар издали. Выше ворот.
Вандерсон попытался соорудить подобие опасного момента в контратаке, но его передача в направлении Берга в штрафную оказалась крайне неточной.
Данило сбил с ног Кабеллу на своей половине поля. Решили разыграть «свободный» игроки «Краснодара», но впоследствии мяч потеряли.
Тикиньо пробил издали, но неточно. Сильно выше ворот пролетел мяч.
Марега столкнулся головой с Мартыновичем. Попал локтем защитник «быков» по голове нападающему гостей. Но все в порядке с Муссой, может продолжить игру.
Активнее в первые минуты встречи выглядят игроки «Порту». Оно и понятно: португальцы имеют огромный опыт в Лиге чемпионов. Для них неучастие в групповом турнире будет катастрофой. «Краснодар» же пока вынужден отбиваться.
Пожарят защитники «Краснодара» на своей половине поля. Марега легко оттеснил защитников, принял мяч, развернулся и сделал разрезающую передачу на Тикиньо. Форварду «Порту» пришлось сделать шаг назад, но пробить он все-таки сумел. Мартынович удар заблокировал.
Опасно могло быть! Последовал навес во вратарскую, Тикиньо выпрыгнул выше всех и мог переправить мяч в дальний угол, но немного не дотянулся. Сафонов, растолкав всех, мяч зафиксировал.
Рамирес под прессингом нападающего попытался сделать скидку на Сафонова, но мяч ушел за лицевую линию. Угловой у ворот хозяев.
Марега разобрался на левом краю штрафной «быков», сместился в центр и попробовал сделать либо прострел во вратарскую, либо пробить в сторону дальнего нижнего угла. Однако попытка нападающего «Порту» была заблокирована.
Матч начался! «Порту» разыгрывает мяч в центре поля.
Команды появляются на поле.
Для «Краснодара» сегодняшний матч своеобразный дебют в Лиге чемпионов. Ранее «быки» ни разу не играли в самом престижном клубном турнире Европы. Однако для полноценного дебюта подопечным Мурада Мусаева необходимо пройти квалификацию.
Состав «Порту»:
Вратарь: Агустин Маркесин;
Пепе, Иван Маркано, Алекс Теллес, Вилсон Манафа, Перейра Данилу, Ромариу Баро, Сержиу Оливейра, Хесус Корона, Мусса Марега, Тикиньо.
Состав «Краснодара»:
Вратарь: Матвей Сафонов;
Александр Мартынович, Урош Спаич, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Руслан Камболов, Реми Кабелла, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Вандерсон, Маркус Берг.
Начало встречи запланировано на 20.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту».