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Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль

Это финиш: «Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» за две минуты. LIVE

Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

В финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде встречаются английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал  |   01 июня 22:00   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Ливерпуль
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Салах 2' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
8 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Деле Алли
17 (п)   Мусса Сиссоко
23 (п)   Кристиан Эриксен
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах 2'
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
22 (в)   Пауло 
6 (з)   Давинсон Санчес
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
21 (з)   Хуан Маркос
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
11 (п)   Эрик Ламела
12 (п)   Виктор Ваньяма
15 (п)   Эрик Дайер
27 (п)    Лукас
18 (н)   Фернандо Льоренте
22 (в)   Симон Миньоле
62 (в)   Кивин Келлехер
6 (з)   Деян Ловрен
12 (з)   Джозеф Гомес
18 (з)   Альберто Морено
7 (п)   Джеймс Милнер
20 (п)   Адам Лаллана
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
24 (н)   Риан Брустер
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
Трансляция
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'25

Последовал розыгрыш, удар заблокировали, а дальше Робертсон в забеге с Триппьером попал тому рукой в лицо. Скомина решил не показывать желтую карточку и объясняет свое решение Почеттино.

'24

«Ливерпуль» стал почаще атаковать. Весьма интересно расставляются позиционно и двигают мяч подопечные Клоппа. Очередной угловой зарабатывают. Он приводит к повторному корнеру — опередил Салаха защитник.

'22

Опять Льорис играет на выходе — кулаком выносит мяч. Подача снова была хороша.

'21

Салах перед штрафной «Тоттенхэма» готовит штрафной и бьет метров с 19-ти. Рикошет и угловой.

'20

Попытка удара из-за штрафной слева по воротам Алиссона, но точно в руки бразильскому голкиперу.

'19

Сон бежал один в один с защитником, но не смог мимо него сделать пас параллельно штрафной на набегавшего слева Кейна.

'17

Опасно! Фабиньо в центре отдал направо свободному Тренту Александер-Арнольду, который выстрелил метров с 25-ти. Мяч просвистел рядом с дальней штангой!

'16

Когда мяч у «Ливерпуля», «Тоттенхэм» не прессингует. Все очень медленно и без ворот пока.

'14

Пока что игра обходится без феерии. Быстрый гол «Ливерпуля» сильно поменял игровые планы тренеров. «Красные» сразу же отдали мяч сопернику, «шпоры» пока не знают, что с этим делать.

'12

Матип рубит Кейна на фланге в центре поля, хотя до этого красиво отобрал мяч в подкате у Деле Алли. Казалось, будет первая желтая карточка, но Скомина просто ставит фол.

'11

Александр-Арнольд крутит во вратарскую, Льорис добирается до мяча и играет рукой.

'10

В ответ ван Дейк делает длинную передачу за спины защитникам «шпор», и в последний момент с ноги Мане успевают снять мяч на угловой.

'10

Сон получил на входе в штрафную мяч от Эриксена, пошел в дриблинг на троих, причем двух обыграл очень легко и красиво, но дальше мяч встретился с ногой Матипа. С подбора стрелял Сиссоко — выше ворот. Первый серьезный подход «Тоттенхэма».

'8

Больше с мячом сейчас «Тоттенхэм». Это логично. Темп тоже невысок — команды приходят в себя после неожиданного начала. Трибуны начинают посвистывать.

'6

Первый угловой зарабатывает «Тоттенхэм». Эриксен крутит в центр вратарской, но там мяч снимает ван Дейк.

'4

Как «Тоттенхэм» придет в себя после такого начала? Хуже не придумаешь. Но обе эти команды умеют совершать камбэки.

'2

Вот это начало для «Ливерпуля»! Салах бодро разбегается и всаживает мяч в ворота верхом почти по центру. Льорис упал в угол.

'2

ГОООООООООООООООООООЛ! Мохамед Салах — 0:1!

'2

Послушал, что скажут в комнате VAR, и не изменил решения арбитр!

'1

ПЕНАЛЬТИ! НА 24-й секунде!!! Мане делал передачу в штрафной верхом, мяч попадает в бок и руку Сиссоко. Скомина указывает на точку!

'1

Поееееехали! Матч начался!

22:00

Минута молчания в память о погибшем в ДТП Хосе Антонио Рейесе. Он выступал за «Севилью», лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».

21:57

Команды на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.

21:52

Началась церемония открытия. Живьем выступают Imagine Dragons. Эти ребята способны придать футболу драйв и рок-н-ролльное настроение!

21:50

Обслуживает сегодняшнюю встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

21:45

«Ливерпуль» тоже столкнулся с большими трудностями на групповом этапе и пробился в плей-офф только в последнем туре, набрав 9 очков. «ПСЖ» имел на два больше, а итальянский «Наполи», тоже с 9 баллами, уступил англичанам только по числу забитых голов при равенстве личных встреч и одинаковой разности мячей.

В 1/8 финала команда Клоппа после ничьей без голов в Германии дома не оставила шансов «Баварии» — 3:1. В четвертьфинале «Ливерпуль» очень спокойно прошел португальский «Порту » — 2:0, 4:1. Ну а в полуфинале случился суперкамбэк против «Барселоны»! На «Камп Ноу» «красные» были разгромлены со счетом 3:0, но дома при сумасшедшей поддержке «Энфилда» выиграли еще крупнее — 4:0!

21:40

Давайте вспомним, как команды шли к этому финалу. «Тоттенхэм» на 86-й минуте в шестом туре групповой стадии вылетал в Лигу Европы! Однако команда смогла сравнять счет на «Камп Ноу» против немотивированной уже «Барселоны», а «Интер» в Голландии не сумел обыграть аутсайдера квартета — ПСВ.

В 1/8 финала «шпоры» просто уничтожили дортмундскую «Боруссию» — 3:0, 1:0. Затем был сумасшедший четвертьфинал против «Манчестер Сити». Команда Почеттино выиграла на своем поле первый матч со счетом 1:0, причем у «Сити» не забил с пенальти Серхио Агуэро. В ответной встрече команды выдали феерический спектакль. «Сити» вел 4:2, но вышедший на замену Фернандо Льоренте забил третий. В добавленное время «Ман Сити» забили вроде бы победный гол, но он был отменен VAR из-за офсайда!

Ну а в полуфинале в первом матче «Тоттенхэм» дома уступил амстердамскому «Аяксу» (0:1), после чего на выезде «горел» 0:2 к перерыву, однако затем Лукас Моура забил три мяча, включая победный на 90+6 минуте! Сегодня Моура, кстати, в запасе!

21:35

Ну что, долго восстанавливавшийся после травмы Харри Кейн в составе «Тоттенхэма»! Это большое подспорье. Но и у «Ливерпуля» восстановился центрфорвард — Роберто Фирмино, один из членов магической тройки с Салахом и Мане. Поэтому герой ответного полуфинала с «Барселоной» Дивок Ориги сегодня в запасе.

21:30

Юрген Клопп доверил начинать эту главную встречу европейского сезона следующим футболистам «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Роберто Фирмино, Мане.

21:25

Давайте обратимся к составам команд. «Тоттенхэм» сегодня заявлен хозяином поля, а потому сначала узнаем какое сочетание выставил с первых минут Маурисио Почеттино: Льорис — Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс — Алли, Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн.

21:20

Если «Ливерпуль» сегодня победит, он выйдет на единоличное третье место по количеству «ушастых кубков». 13 взял мадридский «Реал», семь на счету «Милана», у «Баварии», «Барселоны» и «Ливерпуля» по пять трофеев на данный момент.

21:15

Если говорить о наставниках, то Почеттино дебютирует в таких матчах, а вот Юрген Клопп доходил до финала Лиги чемпионов дважды и оба раза уступал. По прошлогодний финал за «Ливерпуль» с «Реалом» мы уже сказали, а в 2013 году его дортмундская «Боруссия» уступила на лондонском «Уэмбли» «Баварии» (1:2).

21:10

Для «Ливерпуля» это девятый финал Кубка/Лиги чемпионов. Пять раз мерсисайдцы брали трофей, трижды уступали в решающей игре, включая прошлогоднее поражение от мадридского «Реала» (1:3). Ну а самой памятной победой является, конечно же, стамбульская виктория над «Миланом» в 2005 году, когда после первого тайма «красные» уступали 0:3, но отыгрались за восемь минут во второй половине, а затем победили в серии послематчевых пенальти.

Для «Тоттенхэма» это первый финал ЛЧ в клубной истории вообще. Ну, команду Маурисио Почеттино тут никто изначально особенно и не ждал.

21:05

Начало матча в 22.00 мск.

21:00

В финальном матче главного клубного футбольного турнира Европы в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», принадлежащем «Атлетико», встречаются английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.