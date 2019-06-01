Тоттенхэм Хотспур

Давайте вспомним, как команды шли к этому финалу. «Тоттенхэм» на 86-й минуте в шестом туре групповой стадии вылетал в Лигу Европы! Однако команда смогла сравнять счет на «Камп Ноу» против немотивированной уже «Барселоны», а «Интер» в Голландии не сумел обыграть аутсайдера квартета — ПСВ.

В 1/8 финала «шпоры» просто уничтожили дортмундскую «Боруссию» — 3:0, 1:0. Затем был сумасшедший четвертьфинал против «Манчестер Сити». Команда Почеттино выиграла на своем поле первый матч со счетом 1:0, причем у «Сити» не забил с пенальти Серхио Агуэро. В ответной встрече команды выдали феерический спектакль. «Сити» вел 4:2, но вышедший на замену Фернандо Льоренте забил третий. В добавленное время «Ман Сити» забили вроде бы победный гол, но он был отменен VAR из-за офсайда!

Ну а в полуфинале в первом матче «Тоттенхэм» дома уступил амстердамскому «Аяксу» (0:1), после чего на выезде «горел» 0:2 к перерыву, однако затем Лукас Моура забил три мяча, включая победный на 90+6 минуте! Сегодня Моура, кстати, в запасе!