Тоттенхэм Хотспур

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Последовал розыгрыш, удар заблокировали, а дальше Робертсон в забеге с Триппьером попал тому рукой в лицо. Скомина решил не показывать желтую карточку и объясняет свое решение Почеттино.
«Ливерпуль» стал почаще атаковать. Весьма интересно расставляются позиционно и двигают мяч подопечные Клоппа. Очередной угловой зарабатывают. Он приводит к повторному корнеру — опередил Салаха защитник.
Опять Льорис играет на выходе — кулаком выносит мяч. Подача снова была хороша.
Салах перед штрафной «Тоттенхэма» готовит штрафной и бьет метров с 19-ти. Рикошет и угловой.
Попытка удара из-за штрафной слева по воротам Алиссона, но точно в руки бразильскому голкиперу.
Сон бежал один в один с защитником, но не смог мимо него сделать пас параллельно штрафной на набегавшего слева Кейна.
Когда мяч у «Ливерпуля», «Тоттенхэм» не прессингует. Все очень медленно и без ворот пока.
Пока что игра обходится без феерии. Быстрый гол «Ливерпуля» сильно поменял игровые планы тренеров. «Красные» сразу же отдали мяч сопернику, «шпоры» пока не знают, что с этим делать.
Матип рубит Кейна на фланге в центре поля, хотя до этого красиво отобрал мяч в подкате у Деле Алли. Казалось, будет первая желтая карточка, но Скомина просто ставит фол.
Александр-Арнольд крутит во вратарскую, Льорис добирается до мяча и играет рукой.
В ответ ван Дейк делает длинную передачу за спины защитникам «шпор», и в последний момент с ноги Мане успевают снять мяч на угловой.
Сон получил на входе в штрафную мяч от Эриксена, пошел в дриблинг на троих, причем двух обыграл очень легко и красиво, но дальше мяч встретился с ногой Матипа. С подбора стрелял Сиссоко — выше ворот. Первый серьезный подход «Тоттенхэма».
Больше с мячом сейчас «Тоттенхэм». Это логично. Темп тоже невысок — команды приходят в себя после неожиданного начала. Трибуны начинают посвистывать.
Первый угловой зарабатывает «Тоттенхэм». Эриксен крутит в центр вратарской, но там мяч снимает ван Дейк.
Как «Тоттенхэм» придет в себя после такого начала? Хуже не придумаешь. Но обе эти команды умеют совершать камбэки.
Вот это начало для «Ливерпуля»! Салах бодро разбегается и всаживает мяч в ворота верхом почти по центру. Льорис упал в угол.
Послушал, что скажут в комнате VAR, и не изменил решения арбитр!
ПЕНАЛЬТИ! НА 24-й секунде!!! Мане делал передачу в штрафной верхом, мяч попадает в бок и руку Сиссоко. Скомина указывает на точку!
Минута молчания в память о погибшем в ДТП Хосе Антонио Рейесе. Он выступал за «Севилью», лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».
Команды на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.
Началась церемония открытия. Живьем выступают Imagine Dragons. Эти ребята способны придать футболу драйв и рок-н-ролльное настроение!
Обслуживает сегодняшнюю встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.
«Ливерпуль» тоже столкнулся с большими трудностями на групповом этапе и пробился в плей-офф только в последнем туре, набрав 9 очков. «ПСЖ» имел на два больше, а итальянский «Наполи», тоже с 9 баллами, уступил англичанам только по числу забитых голов при равенстве личных встреч и одинаковой разности мячей.
В 1/8 финала команда Клоппа после ничьей без голов в Германии дома не оставила шансов «Баварии» — 3:1. В четвертьфинале «Ливерпуль» очень спокойно прошел португальский «Порту » — 2:0, 4:1. Ну а в полуфинале случился суперкамбэк против «Барселоны»! На «Камп Ноу» «красные» были разгромлены со счетом 3:0, но дома при сумасшедшей поддержке «Энфилда» выиграли еще крупнее — 4:0!
Давайте вспомним, как команды шли к этому финалу. «Тоттенхэм» на 86-й минуте в шестом туре групповой стадии вылетал в Лигу Европы! Однако команда смогла сравнять счет на «Камп Ноу» против немотивированной уже «Барселоны», а «Интер» в Голландии не сумел обыграть аутсайдера квартета — ПСВ.
В 1/8 финала «шпоры» просто уничтожили дортмундскую «Боруссию» — 3:0, 1:0. Затем был сумасшедший четвертьфинал против «Манчестер Сити». Команда Почеттино выиграла на своем поле первый матч со счетом 1:0, причем у «Сити» не забил с пенальти Серхио Агуэро. В ответной встрече команды выдали феерический спектакль. «Сити» вел 4:2, но вышедший на замену Фернандо Льоренте забил третий. В добавленное время «Ман Сити» забили вроде бы победный гол, но он был отменен VAR из-за офсайда!
Ну а в полуфинале в первом матче «Тоттенхэм» дома уступил амстердамскому «Аяксу» (0:1), после чего на выезде «горел» 0:2 к перерыву, однако затем Лукас Моура забил три мяча, включая победный на 90+6 минуте! Сегодня Моура, кстати, в запасе!
Ну что, долго восстанавливавшийся после травмы Харри Кейн в составе «Тоттенхэма»! Это большое подспорье. Но и у «Ливерпуля» восстановился центрфорвард — Роберто Фирмино, один из членов магической тройки с Салахом и Мане. Поэтому герой ответного полуфинала с «Барселоной» Дивок Ориги сегодня в запасе.
Юрген Клопп доверил начинать эту главную встречу европейского сезона следующим футболистам «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Роберто Фирмино, Мане.
Давайте обратимся к составам команд. «Тоттенхэм» сегодня заявлен хозяином поля, а потому сначала узнаем какое сочетание выставил с первых минут Маурисио Почеттино: Льорис — Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс — Алли, Эриксен, Сон Хын Мин — Кейн.
Если «Ливерпуль» сегодня победит, он выйдет на единоличное третье место по количеству «ушастых кубков». 13 взял мадридский «Реал», семь на счету «Милана», у «Баварии», «Барселоны» и «Ливерпуля» по пять трофеев на данный момент.
Если говорить о наставниках, то Почеттино дебютирует в таких матчах, а вот Юрген Клопп доходил до финала Лиги чемпионов дважды и оба раза уступал. По прошлогодний финал за «Ливерпуль» с «Реалом» мы уже сказали, а в 2013 году его дортмундская «Боруссия» уступила на лондонском «Уэмбли» «Баварии» (1:2).
Для «Ливерпуля» это девятый финал Кубка/Лиги чемпионов. Пять раз мерсисайдцы брали трофей, трижды уступали в решающей игре, включая прошлогоднее поражение от мадридского «Реала» (1:3). Ну а самой памятной победой является, конечно же, стамбульская виктория над «Миланом» в 2005 году, когда после первого тайма «красные» уступали 0:3, но отыгрались за восемь минут во второй половине, а затем победили в серии послематчевых пенальти.
Для «Тоттенхэма» это первый финал ЛЧ в клубной истории вообще. Ну, команду Маурисио Почеттино тут никто изначально особенно и не ждал.
Начало матча в 22.00 мск.
В финальном матче главного клубного футбольного турнира Европы в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», принадлежащем «Атлетико», встречаются английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.