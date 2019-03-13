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Бавария Ливерпуль

На грани катастрофы: «Бавария» спасается от «Ливерпуля». LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимает после нулевой ничьей английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   13 марта 23:00   |  перерыв
Бавария
1:1
Ливерпуль
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Матип 39' (авт)
Мане 26'
Фабиньо 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
13 (з)    Рафинья
27 (з)   Давид Алаба
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Матс Хуммельс
6 (п)   Тьяго Алькантара
8 (п)   Хави Мартинес
11 (п)   Хамес Родригес
7 (п)   Франк Рибери
22 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Роберт Левандовски
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип 39'
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон 13'
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 26'
Запасной состав
26 (в)   Свен Ульрайх
17 (з)   Жером Боатенг
18 (п)   Леон Горецка
19 (п)   Альфонсо Дэвис
20 (п)   У Ён
29 (п)   Кингсли Коман
35 (п)   Ренату Саншеш
22 (в)   Симон Миньоле
6 (з)   Деян Ловрен
3 (п)    Фабиньо 13' 43'
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
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'45+2
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Садио Мане ответил точным ударом по своим воротам Матип. Теперь уже точно не будет дополнительного времени сегодня и обеим командам предстоит выявить победителя в основные девяносто минут поединка.
'45
Гнабри передачей низом к чужой штрафной вывел Левандовски один на один, но тот забрался во вне игры.
'43
Фабиньо получил желтую карточку за грубый фол против Хамеса Родригеса.
'43
Хави Мартинес попробовал исполнить передачу к чужой штрафной на Роберта Левандовски, но против поляка на опережение сыграл Ван Дейк.
'41
Несмотря на быстрый ответный гол «Баварии» текущий счет на табло все еще в пользу «Ливерпуля». Нужно еще забивать хозяевам.
'39
Гол! 1:1! После длинной передачи от центра поля Гнабри выиграл борьбу на правом краю чужой штрафной и прострелил во вратарскую, где Матип при попытке сыграть на опережение против Левандовски срезал мяч в свои ворота!
'36
Хамес Родригес получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'34
Робертсон прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки после паса от Мане, но выручил свою команду Нойер!
'32
Рибери вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и навесил на дальнюю штангу, где первым на мяче был Робертсон.
'30
Левандовски вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался на исполнение пробить, но вышло слабо и прямо в руки Алиссону.
'28
Теперь уже нужно дважды забивать мюнхенской «Баварии». Очень важный гол удалось забить «Ливерпулю».
'26
Гол! 0:1! Ван Дейк исполнил длинную передачу в чужую штрафную, где Мане выиграл борьбу у Рафиньи и обыграл затем неосмотрительно вышедшего из ворот Нойера, после чего уверенно отправил мяч в пустые ворота.
'23
Робертсон передал мяч Мане на левом фланге атаки, а тот бесхитростно прострелил прямо в руки Нойеру.
'21
Фирмино попытался отпасовать низом в центральной зоне у чужой штрафной на Садио Мане, а тот потерял мяч в борьбе с защитником и фола арбитр не зафиксировал.
'19
Активно мюнхенцы попытались сыграть в прессинге уже на чужой половине поля, но Матип на силу отправил мяч прямо в Рибери и от Франка тот ушел за боковую линию поля.
'17
Франк Рибери забрался во вне игры на левом фланге атаки после длинной диагональной передачи.
'15
Больше контролируют мяч футболисты «Баварии» в эти минуты матча, но пока совсем без обострений у чужих ворот.
'13
Вышел на поле Фабиньо.
'13
Вынужденная замена у гостей. Ушел с поля Хендерсон.
'11
Роберт Левандовски в борьбе упал на газон в чужой штрафной, но арбитр пенальти решил не ставить.
'9
Алькантара получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'7
Хендерсон получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'5
Рибери в окружении двоих соперников попытался продвинуться вперед по левому флангу атаки, но сумел заработать лишь аут.
'3
«Ливерпуль» довольно уверенно стартовал в сегодняшнем матче. Игра даже больше идет на половине поля «Баварии».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.