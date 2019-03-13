'45+2

Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. На гол Садио Мане ответил точным ударом по своим воротам Матип. Теперь уже точно не будет дополнительного времени сегодня и обеим командам предстоит выявить победителя в основные девяносто минут поединка.