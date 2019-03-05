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Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
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Реал Мадрид Аякс

Две травмы в Мадриде: «Аякс» разносит «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает амстердамский «Аякс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/8 финала. 2-й матч  |   05 марта 23:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:2
Аякс
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Карвахаль 30'
Зиеш 7'
Нерес 18'
Мазрауи 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль  30'
23 (з)   Серхио Регилон
6 (з)   Хосе Игнасио
5 (з)   Рафаэль Варан
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Лукас Васкес 29'
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус 35'
24 (в)   Андре Онана
31 (з)   Николас Тальяфико
4 (з)   Матейс де
17 (з)   Дейли Блинд
12 (п)   Нуссайр Мазрауи 26'
22 (п)   Хаким Зиеш 7'
21 (п)   Френки де
6 (п)   Донни ван
20 (н)   Лассе Шоне
7 (н)   Давид Нерес 18'
10 (н)   Душан Тадич
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
3 (з)   Хесус Вальехо
12 (з)    Марсело
20 (п)   Марко Асенсио 35'
15 (п)   Федерико Вальверде
24 (п)   Даниель Себальос
11 (н)   Гарет Бэйл 29'
28 (в)   Бруну Варела
3 (з)   Йоэл Велтман
8 (п)   Дэйли Синкгравен
19 (п)   Закария Лабьяд
30 (п)   Дани де
9 (н)   Клас-Ян Хунтелар
25 (н)   Каспер Дольберг
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'35
Вышел на поле Асенсио.
'35
Замена у «Реала». Ушел с поля Винисиус.
'34
Зиеш опасно пробил из-за пределов штрафной в угол ворот, но Тибо Куртуа в красивом прыжке спас свою команду.
'32
Винисиус Жуниор получил повреждение при попытке самостоятельно прорваться в чужую штрафную. Пауза у нас в игре.
'30
Карвахаль получил желтую карточку за откровенный фол против Нереса на левом фланге атаки «Аякса».
'29
Вышел на поле Бэйл.
'29
Вынужденная замена из-за травмы. Ушел с поля Лукас Васкес.
'27
Кроос неудачно навесил со штрафного с левого фланга атаки. Первым на мяче был один из соперников.
'26
Мазрауи при помощи грубого фола остановил прорыв Винисиуса по левому флангу атаки.
'24
Момент у «Реала»! Лукас Васкес пробил с левого края чужой штрафной под перекладину ворот, но в прыжке Онана спас свою команду!
'22
Момент у «Аякса»! После классно проведенной контратаки выбежал один на один по месту левого форварда Давид Нерес, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот!
'20
Теперь уже лидирует по сумме двух матчей «Аякс». В непростой ситуации оказались хозяева поля.
'18
ГОЛ! 0:2! Тадич красивым финтом убрал с пути Каземиро у чужой штрафной и исполнил точную передачу в чужую штрафную на Нереса, где Давид оторвался от Модрича и точным ударом поразил ворота Куртуа!
'17
Тони Кроос получил передачу от Васкеса в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'15
Душан Тадич забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Аякса».
'13
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'11
Де Йонг отдал неточную передачу левее у чужой штрафной. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'9
Винисиус получил передачу на левом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но вышло в руки Онана.
'7
Гол! 0:1! После потери мяча Регилоном прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки Тадич и отдал пас под удар Зиешу, а тот прицельно отправил мяч в дальний угол ворот!
'5
Перекладина! Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Варан ударом головой отправил мяч в перекладину ворот Онана!
'3
Пробуют больше контролировать мяч «Аякса», что неудивительно. Ведь нужно отыгрываться гостевой команде после поражения в первой встрече.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Аякс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 2:1.