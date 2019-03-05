Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'35
'35
'34
Зиеш опасно пробил из-за пределов штрафной в угол ворот, но Тибо Куртуа в красивом прыжке спас свою команду.
'32
Винисиус Жуниор получил повреждение при попытке самостоятельно прорваться в чужую штрафную. Пауза у нас в игре.
'30
'29
'29
'27
Кроос неудачно навесил со штрафного с левого фланга атаки. Первым на мяче был один из соперников.
'26
'24
Момент у «Реала»! Лукас Васкес пробил с левого края чужой штрафной под перекладину ворот, но в прыжке Онана спас свою команду!
'22
Момент у «Аякса»! После классно проведенной контратаки выбежал один на один по месту левого форварда Давид Нерес, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот!
'20
Теперь уже лидирует по сумме двух матчей «Аякс». В непростой ситуации оказались хозяева поля.
'18
'17
Тони Кроос получил передачу от Васкеса в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'15
Душан Тадич забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Аякса».
'13
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'11
Де Йонг отдал неточную передачу левее у чужой штрафной. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'9
Винисиус получил передачу на левом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но вышло в руки Онана.
'7
'5
Перекладина! Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Варан ударом головой отправил мяч в перекладину ворот Онана!
'3
Пробуют больше контролировать мяч «Аякса», что неудивительно. Ведь нужно отыгрываться гостевой команде после поражения в первой встрече.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Аякс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 2:1.