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Порту Рома

Приручить волков: «Порту» и «Рома» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Рома»

«Порту» на своем поле принимает «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   06 марта 23:00   |  2 тайм
Порту
1:1
Рома
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Эррера 18'
Тикиньо 26'
Данилу 45+2'
Дзаньоло 15'
Де Росси 37' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Икер Касильяс
3 (з)   Эдер Милитао
13 (з)   Алекс Теллес
28 (з)   Аугусто Фелипе
33 (з)    Пепе
16 (п)   Эктор Эррера 18'
22 (п)   Перейра Данилу 45'
25 (п)    Отавио
17 (н)   Хесус Корона
29 (н)    Тикиньо 26'
11 (н)   Мусса Марега
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Рик Карсдорп
11 (з)   Александар Коларов
5 (з)   Жуан Жесус
44 (з)   Костас Манолас
15 (з)   Иван Маркано
42 (п)   Стивен Н'Зонзи
16 (п)   Даниэле Де 45' 37'
22 (п)   Николо Дзаньоло 15'
8 (п)   Диего Перотти
9 (н)   Эдин Джеко
Запасной состав
26 (в)    Вана
2 (з)   Максимильяно Перейра
10 (п)   Оливер Торрес
7 (н)    Эрнани
8 (н)   Ясин Браими
20 (н)    Адриан
37 (н)    Фернандо
83 (в)   Антонио Миранте
18 (з)   Давиде Сантон
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини 45'
24 (п)   Алессандро Флоренци
4 (п)   Бриан Кристанте
14 (н)   Патрик Шик
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
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'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+5
Истекло время первого тайма. «Порту» смотрелся лучше, гораздо больше атаковал, прессинговал и создавал опасных моментов. Смогли хозяева повести в счёте, но затем «Рома», к счастью для российских клубов, заработала пенальти и сравняла счёт. Посмотрим, как сложится второй тайм.
'45+4
Пеллегрине вышел вместо Де Росси.
'45+4
Не сможет он продолжить игру.
'45+3
Пауза в матче. Оказывают помощь Даниэле.
'45+2
Данилу Перейра получил карточку. Жёстко врезался он в Де Росси.
'45+1
Пепе попал в положение «вне игры».
'45
Две минуты добавляет судья к первому тайму.
'44
Эррера обработал мяч перед штрафной и мощно пробил в правый угол — Ольсен в прыжке отразил удар в сторону, переведя мяч на угловой!
'42
«Рома» сейчас обороняется почти всей командой, не давая сопернику развернуться.
'40
Прервана атака «Порту» из-за того, что мяч попал Мареге в руку в чужой штрафной.
'38
По сути, так и не создала «Рома» ничего в атаке, но с помощью пенальти забила гол, который может стать решающим в этом противостоянии.
'37
ГОЛ! Де Росси сделал небольшую паузу после разбега, подождав, пока Касильяс прыгнет влево, и мощно ударил в противоположный угол! Мяч даже взлетел вверх по сетке, прежде чем скатиться обратно.
'36
Пенальти! Милитао завалил Перотти в своей штрафной.
'34
Неудачная подача получилась у Теллеса, легко выбила мяч защита.
'33
Марега выполнил навес в штрафную, мяч выбит за лицевую.
'31
Джеко получил мяч в штрафной и мощно пробил в касание, но попал в защитника.
'28
С угловым «Ромы» хозяева легко справляются опять.
'26
ГОЛ! Корона с левого фланга сместился в штрафную «Ромы», покатил мяч чуть назад, на Марегу, который прострелил к дальнему углу вратарской мимо голкипера, и Тикиньо переправил мяч в незащищённый угол!
'24
Милитао прошёл по флангу и навесил в штрафную, а сыграть на замыкании оказалось некому.
'22
Корона мощно пробил метров с 25 — мяч полетел по центру ворот и просвистел над перекладиной.
'20
Отбивается «Порту» после подачи Коларова с углового.
'19
Манолас получил мяч в штрафной после навеса со стандарта и нанёс удар в ближний угол, который был заблокирован.
'18
Эррера получил «горчичник», сбив Коларова.
'16
Теллес закрутил мяч в штрафную с этого стандарта, гости отбились.
'15
Дзаньоло прихватил соперника руками за корпус, остановив быструю атаку.
'14
Пока что полное игровое преимущество у «Порту». Посмотрим, сумеют ли хозяева им воспользоваться и забить столь необходимый им гол. Напомню, кстати, что Португалия является главным соперником России в борьбе за шестую строчку рейтинга еврокубков в ближайшие годы, дающую право заявлять три клуба в Лигу чемпионов.
'12
Данилу Перейра от души приложился к мячу, находясь метрах в 30 от ворот — выше цели получилось.
'10
Ещё момент у «Порту»! Сначала Корона получил мяч в 20 метрах от ворот и мощно пробил, но удар был заблокирован защитником. Мяч отскочил к Алексу Теллесу, который нанёс удар, целясь в ближний угол, и попал в сетку с внешней стороны!
'8
Ольсен не очень уверенно играет на выходе, роняя мяч после простого навеса в штрафную, но всё-таки прижимает его к себе, не давая Мареге сыграть на добивании.
'6
Небольшая пауза в игре была. Перотти получил удар по ноге, но быстро пришёл в себя.
'4
Опасно! Хесус Корона оказался на подборе после углового и пробил с лёта — над перекладиной пролетел мяч!
'3
Коларов навесил со штрафного, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Рома». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 2:1.