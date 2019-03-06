'10

Ещё момент у «Порту»! Сначала Корона получил мяч в 20 метрах от ворот и мощно пробил, но удар был заблокирован защитником. Мяч отскочил к Алексу Теллесу, который нанёс удар, целясь в ближний угол, и попал в сетку с внешней стороны!