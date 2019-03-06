- 385885 просмотров Россия возглавляет медальную таблицу Универсиады в Красноярске
- 260708 просмотров На выборах в Эстонии победила оппозиция
- 192936 просмотров Скончался актер Люк Перри
- 187729 просмотров Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
- 114868 просмотров Какой была Зина Колмогорова из группы Игоря Дятлова
- 103597 просмотров Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
- 86697 просмотров На Украине придумали план на случай провала переговоров по газу
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+5
Истекло время первого тайма. «Порту» смотрелся лучше, гораздо больше атаковал, прессинговал и создавал опасных моментов. Смогли хозяева повести в счёте, но затем «Рома», к счастью для российских клубов, заработала пенальти и сравняла счёт. Посмотрим, как сложится второй тайм.
'45+4
'45+4
'45+3
Пауза в матче. Оказывают помощь Даниэле.
'45+2
'45+1
Пепе попал в положение «вне игры».
'45
Две минуты добавляет судья к первому тайму.
'44
Эррера обработал мяч перед штрафной и мощно пробил в правый угол — Ольсен в прыжке отразил удар в сторону, переведя мяч на угловой!
'42
«Рома» сейчас обороняется почти всей командой, не давая сопернику развернуться.
'40
Прервана атака «Порту» из-за того, что мяч попал Мареге в руку в чужой штрафной.
'38
По сути, так и не создала «Рома» ничего в атаке, но с помощью пенальти забила гол, который может стать решающим в этом противостоянии.
'37
'36
Пенальти! Милитао завалил Перотти в своей штрафной.
'34
Неудачная подача получилась у Теллеса, легко выбила мяч защита.
'33
Марега выполнил навес в штрафную, мяч выбит за лицевую.
'31
Джеко получил мяч в штрафной и мощно пробил в касание, но попал в защитника.
'28
С угловым «Ромы» хозяева легко справляются опять.
'26
'24
Милитао прошёл по флангу и навесил в штрафную, а сыграть на замыкании оказалось некому.
'22
Корона мощно пробил метров с 25 — мяч полетел по центру ворот и просвистел над перекладиной.
'20
Отбивается «Порту» после подачи Коларова с углового.
'19
Манолас получил мяч в штрафной после навеса со стандарта и нанёс удар в ближний угол, который был заблокирован.
'18
'16
Теллес закрутил мяч в штрафную с этого стандарта, гости отбились.
'15
'14
Пока что полное игровое преимущество у «Порту». Посмотрим, сумеют ли хозяева им воспользоваться и забить столь необходимый им гол. Напомню, кстати, что Португалия является главным соперником России в борьбе за шестую строчку рейтинга еврокубков в ближайшие годы, дающую право заявлять три клуба в Лигу чемпионов.
'12
Данилу Перейра от души приложился к мячу, находясь метрах в 30 от ворот — выше цели получилось.
'10
Ещё момент у «Порту»! Сначала Корона получил мяч в 20 метрах от ворот и мощно пробил, но удар был заблокирован защитником. Мяч отскочил к Алексу Теллесу, который нанёс удар, целясь в ближний угол, и попал в сетку с внешней стороны!
'8
Ольсен не очень уверенно играет на выходе, роняя мяч после простого навеса в штрафную, но всё-таки прижимает его к себе, не давая Мареге сыграть на добивании.
'6
Небольшая пауза в игре была. Перотти получил удар по ноге, но быстро пришёл в себя.
'4
Опасно! Хесус Корона оказался на подборе после углового и пробил с лёта — над перекладиной пролетел мяч!
'3
Коларов навесил со штрафного, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Рома». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 2:1.