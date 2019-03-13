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Трансляция
С конца
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'45+6
Угловой у «Лиона» не получился, и команды ушли на перерыв! Не продержались французы и 20-ти минут! Банальный фол в штрафной привёл к голу Месси. Слишком часто гости отсиживались в обороне, загнав себя в сложную ситуацию. Теперь им нужно забивать дважды.
'45+6
Депай на последних секундах добавленного времени заработал угловой. Это шанс!
'45+4
'45+2
Менди запустил диагональ, за которую Дембеле не зацепился.
'45+1
Шесть минут переиграть командам в первой половине.
'45
Фекир нарушением остановил рывок Месси. Не успевают игроки «Лиона» за каталонцами.
'43
Французы выровняли игру к концовке первого тайма.
'41
Коутиньо сыграл пяткой себе за спину на Суареса, но передача не прошла! А выглядело очень эффектно.
'40
Месси неожиданно выскочил на свидание с Горжеленом, не сумев его переиграть ударом в дальний угол!
'39
Каталонцы разыграли угловой коротким пасом, а затем последовала подачу Коутиньо на Ракитича, но хорват пробил головой над перекладиной.
'37
Минута Суареса! Луис сначала классно ушёл от соперника в центре поля, а затем обокрал оппонента в чужой штрафной и пробил рядом со штангой!
'34
'34
'33
Месси неудачно пробил со штрафного. А вот Лопеш показал, что не может продолжить матч.
'33
'31
'29
Лопеш отразил обводящий удар Суареса, а мяч отскочил к Ракитичу, который с лёта пробил над воротами!
'27
Игра пошла! Лопеш пока остается в воротах «Лиона».
'24
Продолжается пауза. Лопеш пока не готов к игре в футбол.
'22
Горжелен начал разминаться у «Лиона». Неужели потребуется замена?
'21
Коутиньо выскочил на свидание с Лопешом, но португалец отлично прыгнул в ноги и заблокировал удар лицом!
'20
Дембеле мог наказать «Барселону»! Отличная контратака «Лиона» с проникающим пасом — Депай поделился мячом со свободным в штрафной Дембеле, а мяч после его удара задел Лангле и улетел на угловой.
'17
'16
Пенальти! Обычная стенка у края штрафной «Лиона» привела к грубому подкату Денайера против Суареса.
'14
Лопеш вовремя выбежал из ворот на Месси, который здорово открылся на заброс за спины защитникам.
'13
Немного успокоилась игра. «Барселона» уже не спешит, стараясь долго контролировать мяч. Французы не против, они просто смотрят футбол и закрывают все зоны.
'10
Дебютная атака «Лиона»! Прострел Менди не прошёл, а Фекиру пришлось отыграть назад на Н'Домбеле, который неточно приложился издали.
'8
Фекир нарушил правила недалеко от своей штрафной. «Лион» постоянно обороняется, скоро гости начнут ошибаться.
'7
Пушечный выстрел Ракитича с линии штрафной был блокирован!
'5
Месси забрался в положение вне игры. Немного паникуют французы.
'4
Второй момент! И снова «Барса»! Отличная стеночка Коутиньо и Суареса привела к опасному удару Месси — Лопеш вытащил мяч из девятки!
'3
И тут же момент у «Барселоны»! Месси получил мяч и сыграл вразрез на Коутиньо, у которого не получился прострел на свободного в штрафной Суареса!
'2
Французы применяют высокий прессинг, совсем не боятся «Барсу».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Лион». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.