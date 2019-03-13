'45+6

Угловой у «Лиона» не получился, и команды ушли на перерыв! Не продержались французы и 20-ти минут! Банальный фол в штрафной привёл к голу Месси. Слишком часто гости отсиживались в обороне, загнав себя в сложную ситуацию. Теперь им нужно забивать дважды.