Курсы валют$ 65.75 (0) 74.28 (0)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
3:4
закончен
19:00
ТорпедоБарыс
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьЦСКА
1:3
закончен
19:30
СпартакСКА
2:3 (ОТ)
закончен
00:00
АвангардАк Барс
online
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
2:6
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
73:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
114:113
закончен
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
127:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
104:103
закончен
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
112:115
закончен
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
114:105
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
115:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
105:113
закончен
Олимпизм /
06:00
Завершился четвертый день Универсиады в Красноярске
online
Олимпизм / Универсиада-2019
07:00
Биатлон. Женская индивидуальная гонка 15 км
1
Гербулова (Россия)
46.10,6
закончен
10:00
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка 20 км
1
Поршнев (Россия)
52:16.9
закончен
Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
0:0
1 тайм
23:00
Реал Мадрид Аякс
0:2
1 тайм
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
1:2
закончен
Групповой этап Универсиады
15:30
РоссияСША
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:1
закончен
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
86:66
закончен
21:00
Альба Уникаха
90:91
закончен
22:30
АСВЕЛ Андорра
online
22:45
Валенсия Ритас
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Кубок России
19:00
РубинЛокомотив
не начался
19:00
АрсеналОренбург
не начался
Лига чемпионов
23:00
ПСЖ Манчестер Юнайтед
не начался
23:00
Порту Рома
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
00:00
Динамо МЙокерит
не начался
00:00
Ак БарсАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Сакраменто КингзБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур

Закрепить успех: «Тоттенхэм» бьется с «Боруссией». LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» — «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде играет с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   05 марта 23:00   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Роман Бюрки
4 (з)   Абду Диалло
16 (з)   Мануэль Аканджи
13 (з)   Рафаэл Геррейру
28 (п)   Аксель Витсель
33 (п)   Юлиан Вайгль
7 (п)   Джейдон Санчо
10 (п)   Марио Гётце
27 (н)   Мариус Вольф
9 (н)   Пако Алькасер
11 (н)   Марко Ройс
1 (в)   Уго Льорис
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
5 (з)   Ян Вертонген
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
35 (в)   Марвин Хиц
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
5 (з)   Ашраф Хакими
29 (з)   Марсель Шмельцер
6 (п)   Томас Делейни
22 (п)   Кристиан Пулишич
34 (н)   Якоб Ларсен
22 (в)   Пауло 
3 (з)   Дэнни Роуз
11 (п)   Эрик Ламела
12 (п)   Виктор Ваньяма
15 (п)   Эрик Дайер
27 (п)    Лукас
18 (н)   Фернандо Льоренте
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'32
Провели «шпоры» свою атаку, Сон получил мяч и пробил — в защитника!
'30
Орье в единоборстве за мяч получил повреждение, которое, впрочем, позволит ему продолжить матч.
'29
Продолжают «шмели» в позиционных атаках задерживаться. Прострел Вольфа ни к чему не привёл.
'27
Геррейру с фланга навесил в штрафную гостей, но борьба за мяч осталась за англичанами.
'25
Гётце с угла штрафной площади решился на удар, но мяч до ворот не долетел — блокировал его защитник «шпор».
'23
Кейн открывался впереди, но не выдержал линию обороны — офсайд.
'21
Льорис в игре после опасного удара в исполнении Ройса!
'19
Корректно команды пока стараются действовать. Лишь один немецкий фол зафиксирован.
'17
Заброс с центра поля в штрафную гостей, Алькасер мяч принял и со второго касания пробил — выше ворот! Впрочем, лайнсмен всё равно поднял флажок.
'15
Дортмундцы хорошее давление на соперника оказывают, но пока лондонцы держатся в обороне.
'13
Ройс вновь был готов оказаться на острие атаки, но попал в офсайд.
'12
Вертонген в шикарном подкате успел блокировать опасный удар Ройса из пределов штрафной площади!
'11
Передача на Санчо на правый край штрафной прошла, но прострел к воротам у Джейдона не вышел.
'9
Не получилось у «Тоттенхэма» выйти в быструю контратаку — Эриксена у бровки с мячом «съели».
'8
«Боруссия» забирает мяч под свой контроль.
'7
Гётце старался головой сделать скидку на Алькасера, но тот ждал мяч в другой точке штрафной площади гостей.
'5
Первый корнер «Боруссии» завершился подачей Геррейру во вратарскую, но там оборона «Тоттенхэма» сработала надёжно.
'4
Слишком сильный заброс из глубины получился на Ройса — мяч улетел за лицевую линию.
'2
Первую атаку «Тоттенхэм» провёл через свой левый край, но там Кейн не смог зацепиться за мяч.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли лондонцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит завораживающий гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Тоттенхэм» — 3:0.