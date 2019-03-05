Боруссия Д

- 237138 просмотров На выборах в Эстонии победила оппозиция
- 151058 просмотров Скончался актер Люк Перри
- 128447 просмотров В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
- 120845 просмотров Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
- 118325 просмотров Сын погибшей от «Новичка» англичанки написал письмо Путину
- 96771 просмотр Барановская рассказала о проблемах с сыном
- 81715 просмотров Командир женского танкового экипажа ДНР сбежала на Украину
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'32
Провели «шпоры» свою атаку, Сон получил мяч и пробил — в защитника!
'30
Орье в единоборстве за мяч получил повреждение, которое, впрочем, позволит ему продолжить матч.
'29
Продолжают «шмели» в позиционных атаках задерживаться. Прострел Вольфа ни к чему не привёл.
'27
Геррейру с фланга навесил в штрафную гостей, но борьба за мяч осталась за англичанами.
'25
Гётце с угла штрафной площади решился на удар, но мяч до ворот не долетел — блокировал его защитник «шпор».
'23
Кейн открывался впереди, но не выдержал линию обороны — офсайд.
'21
Льорис в игре после опасного удара в исполнении Ройса!
'19
Корректно команды пока стараются действовать. Лишь один немецкий фол зафиксирован.
'17
Заброс с центра поля в штрафную гостей, Алькасер мяч принял и со второго касания пробил — выше ворот! Впрочем, лайнсмен всё равно поднял флажок.
'15
Дортмундцы хорошее давление на соперника оказывают, но пока лондонцы держатся в обороне.
'13
Ройс вновь был готов оказаться на острие атаки, но попал в офсайд.
'12
Вертонген в шикарном подкате успел блокировать опасный удар Ройса из пределов штрафной площади!
'11
Передача на Санчо на правый край штрафной прошла, но прострел к воротам у Джейдона не вышел.
'9
Не получилось у «Тоттенхэма» выйти в быструю контратаку — Эриксена у бровки с мячом «съели».
'8
«Боруссия» забирает мяч под свой контроль.
'7
Гётце старался головой сделать скидку на Алькасера, но тот ждал мяч в другой точке штрафной площади гостей.
'5
Первый корнер «Боруссии» завершился подачей Геррейру во вратарскую, но там оборона «Тоттенхэма» сработала надёжно.
'4
Слишком сильный заброс из глубины получился на Ройса — мяч улетел за лицевую линию.
'2
Первую атаку «Тоттенхэм» провёл через свой левый край, но там Кейн не смог зацепиться за мяч.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли лондонцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит завораживающий гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Тоттенхэм» — 3:0.