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ПСЖ Манчестер Юнайтед

Четвертьфинал на кону: «МЮ» в шаге от камбэка против «ПСЖ». LIVE

Онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»

«Пари Сен-Жермен» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   06 марта 23:00   |  2 тайм
ПСЖ
1:2
Манчестер Юнайтед
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Бернат 12'
Ди Мария 34'
Лукаку 2'
Лукаку 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
4 (з)   Тило Керер
14 (з)   Хуан Бернат 12'
5 (з)    Маркиньос
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Преснел Кимпембе
13 (з)   Дани Алвес
6 (п)   Марко Верратти
23 (п)   Юлиан Дракслер
11 (п)   Анхель Ди 34'
7 (н)   Килиан Мбаппе
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
2 (з)   Виктор Линделёф
3 (з)   Эрик Бейи 36'
12 (з)   Крис Смоллинг
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт МакТоминай
15 (п)   Андреас Перейра
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Ромелу Лукаку 2' 30'
Запасной состав
16 (в)   Альфонс Ареола
12 (з)   Тома Мёнье
20 (з)   Лейвин Курзава
31 (з)   Колин Дагба
8 (п)   Леандро Паредес
9 (н)   Эдинсон Кавани
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
22 (в)   Серхио Ромеро
20 (з)   Диогу Далот 36'
16 (з)   Маркос Рохо
37 (п)   Джеймс Гарнер
47 (п)   Анхель Гомес
54 (п)   Мэйсон Гринвуд
44 (н)   Тахит Чон
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'52
Ди Мария исполнил опасный заброс с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Линделеф сыграл на опережение против Дани Алвеса.
'50
А сейчас уже Рашфорд забрался во вне игры в центральной зоне у чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'48
Дракслер забрался во вне игры на правом фланге атаки.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Для прохода дальше «Манчестер Юнайтед» еще необходимо забить один гол и не пропустить. В то же время более качественную игру после перерыва должны показать и парижане.
'44
После обрезки Далота имел возможность по центру прорваться к чужой штрафной Мбаппе, но наступил ногой на мяч и лишился мяча. возможности
'42
Диогу Далот на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил в центр и рикошетом от Верратти мяч полетел в рамку ворот, но Буффон среагировал.
'40
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «ПСЖ». Однако, пока без обострений у чужих ворот.
'38
Дани Алвес исполнил заброс с правого фланга в чужую штрафную на Мбаппе, но Килиан немного не успел на этот пас.
'36
Вышел на поле Диогу Далот.
'36
Похоже, что вынужденная замена у «Манчестер Юнайтед». Ушел с поля Бейи.
'34
Ди Мария получил желтую карточку за грубый фол против МакТоминая на левом фланге атаки своей команды.
'32
Вообще без опасных моментов действовали гости в первые тридцать минут матча, но благодаря ошибкам Керера и Буффона именно они ведут сейчас в счете.
'30
Гол! 1:2! Рашфорд пробил с дальней дистанции, после чего Буффон неожиданно выпустил мяч из рук прямо на Лукаку. Ромелу уверенно воспользовался шансом, поразив пустые ворота.
'29
Рашфорд на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
'27
После подачи с угла поля от Верратти пробил головой Тьяго Силва, но отправил мяч выше цели.
'26
Ди Мария получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр заработал угловой для своей команды.
'24
Бернат навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Дани Алвес попытался слета пробить, но не попал по мячу.
'22
Без мяча продолжает игру «Манчестер Юнайтед». В такой ситуации тяжело рассчитывать на забитые голы.
'20
Момент у «ПСЖ»! Ди Мария передачей низом нашел на левом краю чужой штрафной Берната, а тот пробил с выгодной позиции прямо в Де Хеа!
'18
Верратти исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, но там не успел к сильно пущенному мячу Бернат.
'16
Сценарий игры у нас не меняется. Длительное время контролируют мяч хозяева поля.
'14
Ди Мария навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда слета пробил Дани Алвес, но отправил мяч намного выше цели.
'12
Гол! 1:1! Мбаппе получил пас на правом краю чужой штрафной, после чего здорово прострелил во вратарскую, где Бернат с нескольких метров расстрелял ворота.
'10
Непросто приходится сейчас «Манчестер Юнайтед». Вынуждены лишь обороняться на своей половине поля гости.
'8
Бернат опасно прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Мбаппе лишь немного не успел к мячу.
'6
Ди Мария прошел вперед по левому флангу атаки и навесил от лицевой линии в центр, но вышло в ближайшего соперника.
'4
Длительное время контролируют мяч парижане в эти минуты матча. Однако, атаки пока у них не выходят.
'2
Гол! 0:1! Керер неудачной передачей назад на вратаря вывел один на один Лукаку. Ромелу ушел от Буффона и закатил мяч в пустые ворота.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 2:0.