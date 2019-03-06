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Трансляция
С конца
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'52
Ди Мария исполнил опасный заброс с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Линделеф сыграл на опережение против Дани Алвеса.
'50
А сейчас уже Рашфорд забрался во вне игры в центральной зоне у чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'48
Дракслер забрался во вне игры на правом фланге атаки.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Для прохода дальше «Манчестер Юнайтед» еще необходимо забить один гол и не пропустить. В то же время более качественную игру после перерыва должны показать и парижане.
'44
После обрезки Далота имел возможность по центру прорваться к чужой штрафной Мбаппе, но наступил ногой на мяч и лишился мяча. возможности
'42
Диогу Далот на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, прострелил в центр и рикошетом от Верратти мяч полетел в рамку ворот, но Буффон среагировал.
'40
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «ПСЖ». Однако, пока без обострений у чужих ворот.
'38
Дани Алвес исполнил заброс с правого фланга в чужую штрафную на Мбаппе, но Килиан немного не успел на этот пас.
'36
'36
'34
'32
Вообще без опасных моментов действовали гости в первые тридцать минут матча, но благодаря ошибкам Керера и Буффона именно они ведут сейчас в счете.
'30
'29
Рашфорд на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
'27
После подачи с угла поля от Верратти пробил головой Тьяго Силва, но отправил мяч выше цели.
'26
Ди Мария получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр заработал угловой для своей команды.
'24
Бернат навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Дани Алвес попытался слета пробить, но не попал по мячу.
'22
Без мяча продолжает игру «Манчестер Юнайтед». В такой ситуации тяжело рассчитывать на забитые голы.
'20
Момент у «ПСЖ»! Ди Мария передачей низом нашел на левом краю чужой штрафной Берната, а тот пробил с выгодной позиции прямо в Де Хеа!
'18
Верратти исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, но там не успел к сильно пущенному мячу Бернат.
'16
Сценарий игры у нас не меняется. Длительное время контролируют мяч хозяева поля.
'14
Ди Мария навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда слета пробил Дани Алвес, но отправил мяч намного выше цели.
'12
'10
Непросто приходится сейчас «Манчестер Юнайтед». Вынуждены лишь обороняться на своей половине поля гости.
'8
Бернат опасно прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Мбаппе лишь немного не успел к мячу.
'6
Ди Мария прошел вперед по левому флангу атаки и навесил от лицевой линии в центр, но вышло в ближайшего соперника.
'4
Длительное время контролируют мяч парижане в эти минуты матча. Однако, атаки пока у них не выходят.
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 2:0.