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Трансляция
С конца
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'40
Тома Лемар устремился в прорыв по левому флангу атаки, но Канселу сумел его остановить.
'38
Роналду выиграл борьбу у Ариаса на левом фланге атаки и навесил в центр, но вышло прямо на голову Коке.
'36
Много фолов у нас в первом тайме противостояния. Вот и сейчас Сауль нарушил правила против Канселу у чужой штрафной.
'34
Спинаццола навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Бернардески пробил в падении через себя, но отправил мяч выше створа ворот.
'32
Бернардески неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции над перекладиной ворот Яна Облака.
'31
Бернардески взял игру на себя на правом фланге атаки у чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил.
'27
'25
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу атаки и сумел заработать угловой. Однако, после подачи с угла поля толком не получился удар у Кьеллини.
'23
Роналду навесил с левого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Ян Облак. Пока подачи в чужую штрафную совсем не приводят к обострению игры.
'21
Бернардески теперь уже навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Диего Годин.
'19
Бернардески сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и мощно пробил, но угодил в ближайшего соперника.
'17
Бернардески сместился с правого фланга атаки в центр и попробовал забросить мяч за спины защитникам, но вышло в руки Облаку.
'15
Спинаццола получил пас на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Коке, выиграв аут для своей команды.
'13
Кьеллини исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки, где Канселу в борьбе с Хуанфраном выпустил мяч за лицевую линию поля.
'11
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил во вратарскую, но там первым на мяче был Облак.
'9
Эмре Джан не по правилам сыграл против Мораты поблизости от центра поля. Быстро и неудачно разыграли этот стандарт мадридцы.
'7
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил неудачную подачу далеко за лицевую линию поля.
'5
После подачи с углового в суматохе отправил мяч в сетку ворот из пределов вратарской Кьеллини, но арбитр зафиксировал чуть ранее фол в атаке со стороны Роналду.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на стартовых минутах матча. Вынуждены гости в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:0.