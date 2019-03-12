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Ювентус Атлетико М

Спасение «Ювентуса» близко: Роналду забил «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» пытается совершить камбэк после выездного поражения (0:2) от испанского «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   12 марта 23:00   |  1 тайм
Ювентус
1:0
Атлетико М
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Роналду 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
37 (з)   Леонардо Спинаццола
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
23 (п)   Эмре Джан
14 (п)   Блез Матюиди
33 (н)   Федерико Бернардески
7 (н)   Криштиану Роналду 27'
17 (н)   Марио Манджукич
13 (в)   Ян Облак
4 (з)   Сантьяго Арьяс
20 (з)    Хуанфран
24 (з)   Хосе Мария
2 (з)   Диего Годин
14 (п)   Родриго Эрнандес
6 (п)    Коке
8 (п)    Сауль
11 (п)   Тома Лемар
7 (н)   Антуан Гризманн
22 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мартин Касерес
24 (з)   Даниэле Ругани
30 (п)   Родриго Бентанкур
10 (н)   Пауло Дибала
18 (н)   Мойзе Кин
41 (н)   Ханс Николусси
1 (в)   Антонио Адан
15 (з)   Стефан Савич
35 (з)   Франсиско Монтеро
23 (п)    Витоло
30 (п)   Микель Фандиньо
9 (н)   Никола Калинич
10 (н)   Анхель Корреа
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'40
Тома Лемар устремился в прорыв по левому флангу атаки, но Канселу сумел его остановить.
'38
Роналду выиграл борьбу у Ариаса на левом фланге атаки и навесил в центр, но вышло прямо на голову Коке.
'36
Много фолов у нас в первом тайме противостояния. Вот и сейчас Сауль нарушил правила против Канселу у чужой штрафной.
'34
Спинаццола навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Бернардески пробил в падении через себя, но отправил мяч выше створа ворот.
'32
Бернардески неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции над перекладиной ворот Яна Облака.
'31
Бернардески взял игру на себя на правом фланге атаки у чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил.
'27
Гол! 1:0! Бернардески навесил с левого фланга атаки на дальний угол вратарской, где Роналду опередил Хуанфрана и ударом головой отправил мяч точно в цель!
'25
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу атаки и сумел заработать угловой. Однако, после подачи с угла поля толком не получился удар у Кьеллини.
'23
Роналду навесил с левого фланга атаки во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Ян Облак. Пока подачи в чужую штрафную совсем не приводят к обострению игры.
'21
Бернардески теперь уже навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где здорово в прыжке на перехвате сыграл Диего Годин.
'19
Бернардески сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и мощно пробил, но угодил в ближайшего соперника.
'17
Бернардески сместился с правого фланга атаки в центр и попробовал забросить мяч за спины защитникам, но вышло в руки Облаку.
'15
Спинаццола получил пас на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Коке, выиграв аут для своей команды.
'13
Кьеллини исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки, где Канселу в борьбе с Хуанфраном выпустил мяч за лицевую линию поля.
'11
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил во вратарскую, но там первым на мяче был Облак.
'9
Эмре Джан не по правилам сыграл против Мораты поблизости от центра поля. Быстро и неудачно разыграли этот стандарт мадридцы.
'7
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил неудачную подачу далеко за лицевую линию поля.
'5
После подачи с углового в суматохе отправил мяч в сетку ворот из пределов вратарской Кьеллини, но арбитр зафиксировал чуть ранее фол в атаке со стороны Роналду.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на стартовых минутах матча. Вынуждены гости в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:0.