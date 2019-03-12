Манчестер Сити

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Трансляция
С конца
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'38
'37
Агуэро из пределов штрафной пробил, но не так, как хотел — справился голкипер!
'35
'33
'31
Зинченко из глубины поля классно забросил мяч на дальний угол вратарской, Агуэро головой несильно пробил — Ферман на месте.
'29
Коноплянка поборолся за мяч и скинул его на левый фланг, Очипка прострелил в центр штрафной, но Бургшталлер за момент не зацепился.
'27
Гвардиола не доволен такой пассивной игрой своей команды. Наставник «Сити» на бровке активно дирижирует.
'25
«Манчестер» по-прежнему не предлагает тех скоростей, от которых «Шальке» в обороне должен «поплыть».
'23
Силва пяткой пас задумал у чужой штрафной, но исполнить его не смог. Немцы после перехвата готовы были улететь в контратаку, но Бернарду совершил тактический фол.
'21
Корнер немецкой команде не дал результата. Удар от ворот готовит выполнить Эдерсон.
'20
Очипка подключился в атаку по левому флангу и заработал угловой для гостей.
'18
«Шальке» принялся за контроль мяча, но делает это на своей половине поля, не забывая подключать к игре и своего вратаря.
'16
Стандарт от левого края выполнили хозяева, но борьба за мяч внутри штрафной прошла с нарушением правил — фол в атаке зафиксирован.
'15
Уолкер проникающую передачу выполнил на правый край штрафной, Стерлинг мяч подхватил и прострелил во вратарскую, Агуэро сыграл на опережение, но пробил мимо ворот!
'13
Гельзенкирхенцы строго действуют в обороне, не позволяя сопернику проникать в свою штрафную площадь.
'12
Лапорт легко остановил проход Эмболо по правому краю атаки гостей.
'10
Могла получиться опасной немецкая контратака, но обостряющая передача на ход Коноплянки была прервана.
'8
«Манчестер» много владеет мячом, но пока всё это без угроз воротам Фермана проходит.
'6
Зане не успел воспользоваться отскоком мяча! Удар из пределов штрафной «Шальке» не состоялся.
'4
Разыграли англичане стандарт через Зинченко, но подача у Александра не получилась.
'3
Зане заработал первый угловой для «Сити».
'2
Стерлинг с правого края прострелил на ближнюю штангу. Ферман уверенно забрал мяч в руки.
'1
Матч начался!
'0
Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Шальке-04». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 3:2.