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Трансляция
С конца
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'61
Арнольд обокрал Комана и на всех парах ворвался в штрафную, но пас на партнёра сделать не сумел!
'59
Повезло красным после дальнего удара Гнабри! Мяч полетел чуть выше перекладины!
'58
Хамес взял подбор у штрафной и опасно пробил с лёта, но мяч попал в оппонента.
'55
'54
Очередной смешной момент в матче. Зюле, в подкате перехватывая мяч, попал в соперника, а дальнейший рикошет доставил мяч Салаху, но и египтянин ошибся у лицевой! Будет удар от ворот.
'52
Фабиньо спас! Коман прострелил на Левандовски, который почему-то не стал бить в касание, а долгая обработка мяча подарила шанс Фабиньо!
'50
Не нравится местным болельщикам стиль игры «Баварии». Немцы пытаются контролировать мяч и почти не бегут вперёд.
'47
Салаху помешали обработать мяч в штрафной «Баварии».
'46
Второй тайм!
'45+1
Перерыв! Обе команды наиграли на гол. «Ливерпуль» имел более явные моменты, но чаще допускал простые ошибки. Ещё ничего не решено, во втором тайме будет настоящая битва за 1/4 финала.
'45+1
Фирмино слишком плохо подставил ногу, срезав мяч в направлении дальней штанги. Нойер легко забрал мяч.
'44
Фирмино выскочил к воротам под острым углом и исполнил удар парашютом, но мяч полетел параллельно створу!
'43
Глупая ошибка красных привела к быстрой атаке мюнхенцев, которую вовремя остановил Хендерсон.
'41
Матип! Классная атака «Ливерпуля» с пасом пяткой Салаха на Фирмино и прострелом бразильца. Но на позиции форварда оказался Матип, попасть в створ не удалось.
'40
Киммих накрыл Мане у края вратарской, не дав тому нанести удар!
'38
Мане! Удар Вейналдума заблокировали, а после рикошета Мане попытался пробить в падении через себя! Получилось неточно.
'36
Гнабри опасно пробил низом, Алисону пришлось спасать! Стоит отметить, что чуть ранее грубую ошибку совершил Арнольд.
'35
Коман и Алаба соорудили угловой, атакуя по левому флангу.
'33
Мане, что ты делаешь!? Кейта пробил с линии штрафной в Зюле, мяч отскочил к Мане, который из убойной позиции пробил мимо ворот!
'31
Робертсон всё испортил! Отличная атака красных с подключением шотландца, но вместо прострела на свободного Салаха он сделал подачу верхом, послав мяч в аут.
'28
'26
Вейналдум не смог отдать пас на 15 метров на Салаха. Много ошибок у «Ливерпуля».
'24
Салах замкнул дальнюю штангу ударом головой, однако по воротам не попал!
'22
Киммих раскусил планы подключившегося к атаке Робертсона, после чего штрафной заработал Мане.
'21
Гнабри перехватил мяч у края штрафной Алисона, но не успел прострелить.
'20
Неплохая атака «Ливерпуля», которую странным решением загубил Кейта.
'16
Что это было!? Алисон в простой ситуации решил сыграть на прикрытого Матипа, а не выбить мяч в аут! В итоге случился перехват и удар Комана с острого угла в сетку ворот извне.
'16
Мане ворвался в штрафную и на силу выстрелил рядом со штангой!
'15
Тяжело «Ливерпулю» даётся выход из обороны в атаку. «Бавария» перекрывает всё.
'13
Ответ «Баварии»! Чудом немцы не забили! Гнабри легко ушёл от Робертсона и прострелил во вратарскую, где по своим же воротам пробил Матип! Повезло, что мяч попал в Алисона.
'12
Первый момент! Салах выскочил на заброс, но толком не попал по мячу!
'11
Как же «Ливерпулю» не хватает ван Дейка. Красные заработали отличный штрафной, а вверху бороться некому.
'10
Алисону пришлось сыграть на выходе, чтобы подстраховать Фабиньо, играющего в центре обороны. Проблема в том, что бразильский вратарь выбил мяч настолько неуверенно, что красные легко могли проиграть подбор перед своей штрафной.
'9
«Бавария» решила поиграть в контроль. «Ливерпуль» особо и не против.
'7
Мане подтолкнул Киммиха, ведя борьбу за мяч. Нервное начало, обе команды агрессивно настроены, но опасаются друг друга.
'5
Серьёзный прессинг «Ливерпуля» едва не закончился ошибкой Нойера в штрафной. Кипер «Баварии», выбивая мяч, попал в голову Мане.
'4
Хамесу досталось от Мане. Слишком много грубой игры на старте встречи.
'3
Вейналдум издевательски обыграл Хави Мартинеса в центре поля, а затем нарвался на тактический фол.
'2
Левандовски нарвался на жёсткий отбор от Матипа. Мяч перешёл к «Баварии».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.