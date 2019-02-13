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Аякс Реал Мадрид

Польза видеоповторов: судья отменил гол «Аякса» «Реалу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» - «Реал»

Амстердамский «Аякс» принимает мадридский «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   13 февраля 23:00   |  2 тайм
Аякс
0:1
Реал Мадрид
Стадион «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)», Амстердам | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Зиеш 53'
Бензема 60'
Регилон 69'
Подробная статистика матча
Основные составы
24 (в)   Андре Онана
31 (з)   Николас Тальяфико
4 (з)   Матейс де
17 (з)   Дейли Блинд
12 (п)   Нуссайр Мазрауи
22 (п)   Хаким Зиеш 53'
21 (п)   Френки де
6 (п)   Донни ван
20 (н)   Лассе Шоне
7 (н)   Давид Нерес
10 (н)   Душан Тадич
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон 69'
6 (з)   Хосе Игнасио
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема 60'
11 (н)   Гарет Бэйл 61'
28 (н)    Винисиус
Запасной состав
26 (в)   Константинос Лампру
2 (з)   Расмус Ниссен
3 (з)   Йоэл Велтман
8 (п)   Дэйли Синкгравен
30 (п)   Дани де
9 (н)   Клас-Ян Хунтелар
25 (н)   Каспер Дольберг
1 (в)   Кейлор Навас
3 (з)   Хесус Вальехо
12 (з)    Марсело
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес 61'
7 (н)    Мариано
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'68
Последовал навес к воротам, где Тальяфико пробил головой — но он был в офсайде.
'67
Винисиус в подкате сбил Зиеша на фланге. Штрафной назначен.
'65
Мазрауи не смог убежать по центру к штрафной, выбили у него мяч.
'63
Модрич неудачно навесил в штрафную, мяч улетел за пределы поля.
'61
Лукас Васкес в игре.
'61
Бэйл отправляется отдыхать.
'60
ГОЛ! В который уже раз Винисиус создаёт гол «Реала». Прошёл он по левому флангу, ворвался в штрафную, на дриблинге ушёл от двух соперников и выкатил мяч Бензема, которому оставалось не промахнуться с девяти метров. Карим справился со своей задачей, мощным ударом в левую девятку ворот поймав голкипера на противоходе.
'57
Толкнул Винисиус Мазрауи на левом фланге, нарушив правила.
'55
Модрич навесил в штрафную — Онана вышел из ворот и забрал мяч в руки, опередив Бэйла.
'53
Отбился «Реал» после углового, а затем Зиеш сорвал быструю контратаку.
'52
Нерес убежал от защитников после передачи ван де Бека и пробил низом — Куртуа перевёл на угловой!
'51
Момент! Карвахаль получил мяч от Модрича, ворвался в штрафную и прострелил к воротам, Бензема замкнул передачу ударом в касание, но Онана вытащил мяч!
'50
Бэйл с фланга навесил в штрафную — защита «Аякса» сыграла надёжно.
'48
Тадич в борьбе за мяч толкнул соперника. Штрафной в центре поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Куртуа тащит мяч после удара Шоне со штрафного в дальний угол, и тут же звучит свисток на перерыв. Хорошую игру показали команды в первом тайме. Были плотные удары в исполнении «Реала», были красивые атаки «Аякса», был гол хозяев, отменённый благодаря VAR. Ждём второго тайма!
'45+2
Карвахаль сбил Тальяфико на левом фланге, у самой штрафной.
'45
Две минуты добавляет судья к первому тайму.
'44
Тадич за счёт красивого дриблинга вошёл в штрафную, обыграв трёх соперников, и пробил в направлении дальнего угла — чуть неточно!
'43
Шоне сорвал удар с дальней дистанции, мяч полетел на трибуны.
'42
Болельщики свистят, конечно, но гол отменён по делу. Другой вопрос, что и момент на 28-й минуте с падением Нереса в штрафной стоило посмотреть в повторе, возможно.
'42
Никто из «Реала», между прочим, даже не спорил изначально с этим взятием ворот, настолько незаметный офсайд там был.
'41
Да, гол отменён! Вот и первый незасчитанный в результате видеоповтора гол в истории Лиги чемпионов. Был крошечный офсайд у Тадича, причём не в моменте с его ударом, а тогда, когда бил Тальяфико. Считать это пассивным положением «вне игры» нельзя, поскольку Душан ставил Тибо Куртуа корпус.
'40
Судья, помогающий с ней, показывает, что гол не должен быть засчитан, похоже. Главный арбитр решил подойти и посмотреть сам.
'39
Система VAR будет использована сейчас.
'38
ГОЛ! Два угловых подряд заработал «Аякс» в результате. После навеса со второго де Лигт нанёс сильный удар, Тадич махнул ногой мимо мяча, и Куртуа потащил удар Матейса. Мяч отскочил к Тальяфико, который головой переправил мяч в сетку мимо голкипера!
'36
Зиеш обработал мяч в правой части штрафной и нанёс сильный удар низом, но Куртуа среагировал и отбил мяч!
'34
Тадич обработал мяч у штрафной и сделал проникающую передачу на ван де Бека, но Каземиро опередил его и выбил мяч.
'32
Бэйл мощно пробил по воротам с дальней дистанции — Онана первым касанием остановил мяч, а вторым забрал его в руки.
'30
Тадич на фланге попал в офсайд.
'28
Нерес с левого фланга сместился в штрафную и упал, столкнувшись с соперником. Трибуны ревут, ожидая пенальти, но игра продолжается.
'26
Тадич получил мяч в штрафной в отличной позиции, но не попал в дальний угол, выполнив удар чуть левее ворот!
'24
Нарушил правила в атаке Зиеш.
'22
Зиеш притормозил перед штрафной, обрабатывая мяч, и выполнил неточную передачу.
'20
Карвахаль прошёл по флангу и навесил в штрафную — Онана забрал мяч в руки.
'18
Тадич сфолил в атаке, отмахнувшись локтем от Начо.
'16
Бэйл выпрыгнул выше всех и пробил головой после подачи с углового — выше цели.
'15
Винисиус здорово разогнался, ворвался в штрафную, обыграл двух соперников и нанёс сильный удар под перекладину — Онана в прыжке дотянулся до мяча и перевёл его выше перекладины!
'13
Разбежался Лассе и пробил в «стенку».
'12
А сейчас заработал штрафной «Аякс». Шоне у мяча.
'11
Зиеш вошёл с мячом в штрафную, Начо выбил его в подкате, после чего попал Хакиму по ноге. Пенальти требуют некоторые футболисты «Аякса», но тут было сыграно чисто.
'9
Мазрауи получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную и попытался пробить низом в дальний угол, но не попал.
'7
Бэйл прорвался к вратарской площади и резко пробил низом, однако попал прямо в Онану, который накрыл мяч.
'5
Зиеш прошёл к штрафной и нанёс сильный удар, но мяч полетел на трибуны.
'3
Атака «Реала» левым флангом завершилась тем, что Тальяфико попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Аякс» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.