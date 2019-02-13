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Трансляция
С конца
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'68
Последовал навес к воротам, где Тальяфико пробил головой — но он был в офсайде.
'67
Винисиус в подкате сбил Зиеша на фланге. Штрафной назначен.
'65
Мазрауи не смог убежать по центру к штрафной, выбили у него мяч.
'63
Модрич неудачно навесил в штрафную, мяч улетел за пределы поля.
'61
'61
'60
'57
Толкнул Винисиус Мазрауи на левом фланге, нарушив правила.
'55
Модрич навесил в штрафную — Онана вышел из ворот и забрал мяч в руки, опередив Бэйла.
'53
'52
Нерес убежал от защитников после передачи ван де Бека и пробил низом — Куртуа перевёл на угловой!
'51
Момент! Карвахаль получил мяч от Модрича, ворвался в штрафную и прострелил к воротам, Бензема замкнул передачу ударом в касание, но Онана вытащил мяч!
'50
Бэйл с фланга навесил в штрафную — защита «Аякса» сыграла надёжно.
'48
Тадич в борьбе за мяч толкнул соперника. Штрафной в центре поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Куртуа тащит мяч после удара Шоне со штрафного в дальний угол, и тут же звучит свисток на перерыв. Хорошую игру показали команды в первом тайме. Были плотные удары в исполнении «Реала», были красивые атаки «Аякса», был гол хозяев, отменённый благодаря VAR. Ждём второго тайма!
'45+2
Карвахаль сбил Тальяфико на левом фланге, у самой штрафной.
'45
Две минуты добавляет судья к первому тайму.
'44
Тадич за счёт красивого дриблинга вошёл в штрафную, обыграв трёх соперников, и пробил в направлении дальнего угла — чуть неточно!
'43
Шоне сорвал удар с дальней дистанции, мяч полетел на трибуны.
'42
Болельщики свистят, конечно, но гол отменён по делу. Другой вопрос, что и момент на 28-й минуте с падением Нереса в штрафной стоило посмотреть в повторе, возможно.
'42
Никто из «Реала», между прочим, даже не спорил изначально с этим взятием ворот, настолько незаметный офсайд там был.
'41
Да, гол отменён! Вот и первый незасчитанный в результате видеоповтора гол в истории Лиги чемпионов. Был крошечный офсайд у Тадича, причём не в моменте с его ударом, а тогда, когда бил Тальяфико. Считать это пассивным положением «вне игры» нельзя, поскольку Душан ставил Тибо Куртуа корпус.
'40
Судья, помогающий с ней, показывает, что гол не должен быть засчитан, похоже. Главный арбитр решил подойти и посмотреть сам.
'39
Система VAR будет использована сейчас.
'38
ГОЛ! Два угловых подряд заработал «Аякс» в результате. После навеса со второго де Лигт нанёс сильный удар, Тадич махнул ногой мимо мяча, и Куртуа потащил удар Матейса. Мяч отскочил к Тальяфико, который головой переправил мяч в сетку мимо голкипера!
'36
Зиеш обработал мяч в правой части штрафной и нанёс сильный удар низом, но Куртуа среагировал и отбил мяч!
'34
Тадич обработал мяч у штрафной и сделал проникающую передачу на ван де Бека, но Каземиро опередил его и выбил мяч.
'32
Бэйл мощно пробил по воротам с дальней дистанции — Онана первым касанием остановил мяч, а вторым забрал его в руки.
'30
Тадич на фланге попал в офсайд.
'28
Нерес с левого фланга сместился в штрафную и упал, столкнувшись с соперником. Трибуны ревут, ожидая пенальти, но игра продолжается.
'26
Тадич получил мяч в штрафной в отличной позиции, но не попал в дальний угол, выполнив удар чуть левее ворот!
'24
Нарушил правила в атаке Зиеш.
'22
Зиеш притормозил перед штрафной, обрабатывая мяч, и выполнил неточную передачу.
'20
Карвахаль прошёл по флангу и навесил в штрафную — Онана забрал мяч в руки.
'18
Тадич сфолил в атаке, отмахнувшись локтем от Начо.
'16
Бэйл выпрыгнул выше всех и пробил головой после подачи с углового — выше цели.
'15
Винисиус здорово разогнался, ворвался в штрафную, обыграл двух соперников и нанёс сильный удар под перекладину — Онана в прыжке дотянулся до мяча и перевёл его выше перекладины!
'13
Разбежался Лассе и пробил в «стенку».
'12
А сейчас заработал штрафной «Аякс». Шоне у мяча.
'11
Зиеш вошёл с мячом в штрафную, Начо выбил его в подкате, после чего попал Хакиму по ноге. Пенальти требуют некоторые футболисты «Аякса», но тут было сыграно чисто.
'9
Мазрауи получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную и попытался пробить низом в дальний угол, но не попал.
'7
Бэйл прорвался к вратарской площади и резко пробил низом, однако попал прямо в Онану, который накрыл мяч.
'5
Зиеш прошёл к штрафной и нанёс сильный удар, но мяч полетел на трибуны.
'3
Атака «Реала» левым флангом завершилась тем, что Тальяфико попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Аякс» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.