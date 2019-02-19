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Лион Барселона

На пути к четвертьфиналу: «Лион» против «Барселоны». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» - «Барселону»

«Лион» на своем поле принимает «Барселону» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   19 февраля 23:00   |  2 тайм
Лион
0:0
Барселона
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Ауа 3'
Дюбуа 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
14 (з)   Лео Дюбуа 33'
22 (з)   Ферлан Менди
6 (з)    Марсело
5 (з)   Джейсон Денайер
8 (п)   Уссем Ауа 3'
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
7 (п)   Мартен Терье
10 (н)   Бертран Траоре
9 (н)   Мусса Дембеле
11 (н)   Мемфис Депай
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
11 (п)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
30 (в)   Матьё Горжелен
20 (з)   Фернандо Марсал
23 (з)   Кенни Тете
26 (з)   Умар Соле
24 (п)   Папе Диоп
29 (п)   Лука Тусар
27 (н)   Максвелл Корне
30 (в)   Игнасио Пенья
17 (з)   Джейсон Мурильо
23 (з)   Самуэль Юмтити
7 (п)   Филиппе Коутиньо
26 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
14 (п)    Малком
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'57
Мемфис Депай исполнил неудачную подачу со стандартного положения далеко за пределы поля. Можно было лучше использовать этот момент.
'55
Дембеле устремился в скоростной прорыв от центра поля, но в подкате сумел его остановить Траоре, выбив мяч в аут.
'53
Депай оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и опасно в касание пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Тер Штегена.
'52
Бертран Траоре не по правилам сыграл против Усмана Дембеле в районе центра поля. Арбитр пока воздержался от желтой карточки.
'50
Иван Ракитич решился на удар с дальней дистанции, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах второго тайма. Пока без опасных моментов.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока без голов в нашем матче, хотя намного больше шансов отличиться сегодня было у «Барселоны»
'45
После классно разыгранной комбинации в одно касание нанес удар с линии чужой штрафной Терье, но отправил мяч выше створа ворот.
'43
Дембеле получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот!
'41
Дюбуа подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Альба был первым на мяче.
'39
Дембеле получил пас на левом краю чужой штрафной и тут же навесил во вратарскую, где Антони Лопеш сумел опередить Луиса Суареса.
'37
Лео Дюбуа прихватил сейчас соперника за футболку и арбитр зафиксировал очередной фол. Рискует защитник хозяев уже с желтой карточкой в наличии.
'35
Клеман Ленгле выиграл верховое единоборство в чужой штрафной после подачи со стандартного положения с левого фланга атаки, но пробил неточно.
'33
Дюбуа получил желтую карточку за грубый фол против Суареса на левом фланге атаки «Барселоны».
'31
Мемфис Депай исполнил подачу с углового с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'29
Усман Дембеле исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но мяч был вынесен подальше в поле одним из защитников.
'27
Лео Дюбуа исполнил слишком сильную передачу к чужой штрафной в направлении Бертрана Траоре. Совсем не успел на этот пас нападающий.
'25
Опасную игру со стороны Серхи Роберто зафиксировал арбитр у чужой штрафной.
'23
Лионель Месси исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'22
Нельсон Семеду подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'20
Часто проваливается оборона «Лиона» сегодня. Так плохо действовать в домашнем матче с «Барселоной» очень рискованно.
'18
Жорди Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил передачу в чужую штрафную, где Лионель Месси замыкал передачу, но с выгодной позиции промахнулся.
'16
Иван Ракитич завладел мячом на линии чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'14
Постепенно больше контроль мяча перешел сейчас к «Барселоне». Вынуждены в основном обороняться гости.
'12
Лионель Месси навесил со штрафного с левого фланга атаки, после чего мяч был вынесен под удар Месси, а тот с линии штрафной пробил выше створа ворот.
'9
Террье нанес удар из-за пределов штрафной, но снова выручил свою команду Тер Штеген.
'7
Угловой заработали каталонцы на левом фланге атаки, но предпочли его быстро разыграть без опасности чужим воротам.
'5
Ауа вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил, но выручил свою команду Тер Штеген.
'3
Ауа получил желтую карточку за грубую игру.
'3
С преимуществом хозяев развивается у нас игра. «Барселона» вынуждена пока в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лион» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.