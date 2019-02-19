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Трансляция
С конца
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'57
Мемфис Депай исполнил неудачную подачу со стандартного положения далеко за пределы поля. Можно было лучше использовать этот момент.
'55
Дембеле устремился в скоростной прорыв от центра поля, но в подкате сумел его остановить Траоре, выбив мяч в аут.
'53
Депай оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и опасно в касание пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Тер Штегена.
'52
Бертран Траоре не по правилам сыграл против Усмана Дембеле в районе центра поля. Арбитр пока воздержался от желтой карточки.
'50
Иван Ракитич решился на удар с дальней дистанции, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах второго тайма. Пока без опасных моментов.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока без голов в нашем матче, хотя намного больше шансов отличиться сегодня было у «Барселоны»
'45
После классно разыгранной комбинации в одно касание нанес удар с линии чужой штрафной Терье, но отправил мяч выше створа ворот.
'43
Дембеле получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот!
'41
Дюбуа подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Альба был первым на мяче.
'39
Дембеле получил пас на левом краю чужой штрафной и тут же навесил во вратарскую, где Антони Лопеш сумел опередить Луиса Суареса.
'37
Лео Дюбуа прихватил сейчас соперника за футболку и арбитр зафиксировал очередной фол. Рискует защитник хозяев уже с желтой карточкой в наличии.
'35
Клеман Ленгле выиграл верховое единоборство в чужой штрафной после подачи со стандартного положения с левого фланга атаки, но пробил неточно.
'33
'31
Мемфис Депай исполнил подачу с углового с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'29
Усман Дембеле исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но мяч был вынесен подальше в поле одним из защитников.
'27
Лео Дюбуа исполнил слишком сильную передачу к чужой штрафной в направлении Бертрана Траоре. Совсем не успел на этот пас нападающий.
'25
Опасную игру со стороны Серхи Роберто зафиксировал арбитр у чужой штрафной.
'23
Лионель Месси исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'22
Нельсон Семеду подключился к атаке своей команды по флангу, навесил в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'20
Часто проваливается оборона «Лиона» сегодня. Так плохо действовать в домашнем матче с «Барселоной» очень рискованно.
'18
Жорди Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил передачу в чужую штрафную, где Лионель Месси замыкал передачу, но с выгодной позиции промахнулся.
'16
Иван Ракитич завладел мячом на линии чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'14
Постепенно больше контроль мяча перешел сейчас к «Барселоне». Вынуждены в основном обороняться гости.
'12
Лионель Месси навесил со штрафного с левого фланга атаки, после чего мяч был вынесен под удар Месси, а тот с линии штрафной пробил выше створа ворот.
'9
Террье нанес удар из-за пределов штрафной, но снова выручил свою команду Тер Штеген.
'7
Угловой заработали каталонцы на левом фланге атаки, но предпочли его быстро разыграть без опасности чужим воротам.
'5
Ауа вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил, но выручил свою команду Тер Штеген.
'3
'3
С преимуществом хозяев развивается у нас игра. «Барселона» вынуждена пока в основном обороняться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лион» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.