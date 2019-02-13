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Трансляция
С конца
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'7
Лукас Моура получил пас на линии чужой штрафной и опасно слета в касание пробил, но мяч пролетел рядом со штангой!
'4
После длинной передачи из глубины поля во вне игры у чужой штрафной забрался Кристиан Эриксен.
'3
Спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.