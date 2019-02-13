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Товарищеские матчи (клубы)
15:00
Спартак М Мура 05
1:1
закончен
Лига Европы
20:55
Фенербахче Зенит
1:0
закончен
Лига чемпионов
23:00
Манчестер Юнайтед ПСЖ
0:2
закончен
23:00
Рома Порту
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралАвангард
0:2
закончен
12:30
АмурСалават Юлаев
3:2
закончен
16:30
БарысСибирь
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
3:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
0:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
3:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКалгари Флэймз
6:3
закончен
03:30
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
04:00
Виннипег ДжетсНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдФиладельфия Флайерз
4:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:3
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Джерси Дэвилз
8:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
2:5
закончен
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Зелена Гура
84:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Лейкерс
117:113
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОрландо Мэджик
88:118
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСан-Антонио Спёрс
107:108
закончен
04:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
109:112
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
115:108
закончен
Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур Боруссия Д
0:0
1 тайм
23:00
Аякс Реал Мадрид
0:0
1 тайм
Франция / Лига 1
21:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
2:1
закончен
21:30
КанНант
0:1
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгВитязь
4:1
закончен
17:00
ТракторСеверсталь
1:2 (Б)
закончен
19:00
ЛокомотивТорпедо
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
Ак БарсЦСКА
2:3
закончен
19:30
СпартакСКА
0:2
закончен
19:30
Динамо МЙокерит
5:3
закончен
20:30
СлованДинамо Мн
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Питтсбург ПингвинзЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиникс Санз
не начался
Лига Европы
20:55
Рапид В Интер М
не начался
20:55
Славия П Генк
не начался
20:55
Краснодар Байер
не начался
20:55
Ренн Бетис
не начался
20:55
Олимпиакос Динамо К
не начался
20:55
Лацио Севилья
не начался
20:55
БАТЭ Арсенал
не начался
20:55
Галатасарай Бенфика
не начался
23:00
Виктория Пльзень Динамо З
не начался
23:00
Брюгге Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Цюрих Наполи
не начался
23:00
Мальмё Челси
не начался
23:00
Шахтёр Д Айнтрахт Ф
не начался
23:00
Селтик Валенсия
не начался
23:00
Спортинг Вильярреал
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСалават Юлаев
не начался
12:30
АмурАвангард
не начался
16:30
БарысКуньлунь Ред Стар
не начался
19:00
НефтехимикСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Калев
не начался
20:00
Зенит ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
Тоттенхэм Хотспур Боруссия Д

Битва за четвертьфинал: «Тоттенхэм» против «Боруссии». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Боруссия»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимает дортмундскую «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   13 февраля 23:00   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Боруссия Д
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
24 (з)   Серж Орье
5 (з)   Ян Вертонген
21 (з)   Хуан Маркос
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
17 (п)   Мусса Сиссоко
23 (п)   Кристиан Эриксен
27 (п)    Лукас
8 (п)   Гарри Уинкс
7 (н)   Сон Хын
1 (в)   Роман Бюрки
5 (з)   Ашраф Хакими
4 (з)   Абду Диалло
36 (з)   Омер Топрак
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
6 (п)   Томас Делейни
7 (п)   Джейдон Санчо
28 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Марио Гётце
19 (п)   Махмуд Дахуд
22 (п)   Кристиан Пулишич
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
2 (з)   Киран Триппьер
3 (з)   Дэнни Роуз
11 (п)   Эрик Ламела
12 (п)   Виктор Ваньяма
52 (п)   Оливер Скипп
18 (н)   Фернандо Льоренте
35 (в)   Марвин Хиц
13 (з)   Рафаэл Геррейру
18 (з)   Леонардо Балерди
29 (з)   Марсель Шмельцер
20 (н)   Максимилиан Филипп
27 (н)   Мариус Вольф
34 (н)   Якоб Ларсен
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Трансляция
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'7
Лукас Моура получил пас на линии чужой штрафной и опасно слета в касание пробил, но мяч пролетел рядом со штангой!
'4
После длинной передачи из глубины поля во вне игры у чужой штрафной забрался Кристиан Эриксен.
'3
Спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.