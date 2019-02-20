Атлетико М

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Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
0:0
закончен
23:00
Ливерпуль Бавария
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
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03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
2:5
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:4
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03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
3:2
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04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
0:4
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04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
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Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
3:5
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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Фигурное катание / Финал Кубка России
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Юноши, короткая программа
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Андрей Мозалев
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Юниоры. Произвольный танец
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Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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Взрослые. Произвольный танец
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Шальке-04 Манчестер Сити
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23:00
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0:0
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Севилья Лацио
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21:00
БордоГенгам
0:0
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ПСЖМонпелье
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Куньлунь Ред СтарАдмирал
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НефтехимикСКА
0:4
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СеверстальДинамо Р
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ВитязьДинамо Мн
4:3
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Динамо ММеталлург Мг
1:2
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19:30
ХК СочиСпартак
2:0
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ЦСКАЛокомотив
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19:30
ЙокеритСлован
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Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
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05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
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Юноши. Произвольная программа
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Андрей Мозалев
257,60
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Майя Хромых
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Анев (Болгария)
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Женщины. Индивидуальная гонка на 15 км
1
Эберг (Швеция)
48.13,1
закончен
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не начался
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Ред Булл Зальцбург Брюгге
не начался
20:55
Наполи Цюрих
не начался
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
не начался
20:55
Валенсия Селтик
не начался
20:55
Зенит Фенербахче
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Вильярреал Спортинг
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23:00
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не начался
23:00
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23:00
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Бенфика Галатасарай
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03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
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05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
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Атлетико М Ювентус

Надежда на Роналду: «Ювентус» бьется с «Атлетико». LIVE

Онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико М» — «Ювентус»

Мадридский «Атлетико» на своем поле принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   20 февраля 23:00   |  1 тайм
Атлетико М
0:0
Ювентус
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Коста 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
20 (з)    Хуанфран
3 (з)   Филипе Луис
24 (з)   Хосе Мария
2 (з)   Диего Годин
5 (п)   Томас Парти
8 (п)    Сауль
14 (п)   Родриго Эрнандес
6 (п)    Коке
19 (н)   Диего Коста 8'
7 (н)   Антуан Гризманн
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
15 (з)   Стефан Савич
11 (п)   Тома Лемар
9 (н)   Никола Калинич
10 (н)   Анхель Корреа
22 (н)   Альваро Мората
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мартин Касерес
20 (з)   Жоау Канселу
24 (з)   Даниэле Ругани
37 (з)   Леонардо Спинаццола
23 (п)   Эмре Джан
33 (н)   Федерико Бернардески
Удары
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'24
После подачи с левого фланга атаки в центр штрафной «Атлетико» нанес удар головой Манджукич, но отправил мяч выше створа ворот.
'22
Коке попытался отдать пас пяткой в чужой штрафной на Гризманна, но вовремя вышел из ворот Щенсны, забрав мяч в руки.
'20
Дибала попытался обыграться в стеночку с Манджукичем в центральной зоне у чужой штрафной, но ответный пас от хорвата не прошел.
'18
Осторожно действуют обе команды на стартовых минутах нашего матча. Никто не хочет лишний раз рисковать.
'16
Кьеллини не по правилам сыграл против Диего Косты поблизости от центра поля. Обошлось пока без желтой карточки от арбитра.
'14
Томас оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, опасно в касание пробил, но прямо в руки Щенсны.
'12
Пьянич навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бонуччи выше створа ворот.
'11
Бентанкур отпасовал низом у чужой штрафной на Роналду, а Криштиану попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'9
Криштиану Роналду нанес пушечный удар со штрафного с дальней дистанции под перекладину ворот, но выручил свою команду Ян Облак.
'8
Криштиану Роналду на скорости устремился в прорыв к чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил метрах в 30-ти от чужих ворот. После этого Диего Коста получил желтую карточку за то, что выбежал из стенки раньше времени.
'6
Гризманн ушел от нескольких соперников на чужой половине поля, после чего навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Щенсны.
'4
Первый в матче угловой заработал Диего Коста на правом фланге атаки. Но Томас исполнил неудачную подачу за лицевую линию поля.
'2
Филипе Луис вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Гризманна, а тот сумел слета пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.