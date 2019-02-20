Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'24
После подачи с левого фланга атаки в центр штрафной «Атлетико» нанес удар головой Манджукич, но отправил мяч выше створа ворот.
'22
Коке попытался отдать пас пяткой в чужой штрафной на Гризманна, но вовремя вышел из ворот Щенсны, забрав мяч в руки.
'20
Дибала попытался обыграться в стеночку с Манджукичем в центральной зоне у чужой штрафной, но ответный пас от хорвата не прошел.
'18
Осторожно действуют обе команды на стартовых минутах нашего матча. Никто не хочет лишний раз рисковать.
'16
Кьеллини не по правилам сыграл против Диего Косты поблизости от центра поля. Обошлось пока без желтой карточки от арбитра.
'14
Томас оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, опасно в касание пробил, но прямо в руки Щенсны.
'12
Пьянич навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бонуччи выше створа ворот.
'11
Бентанкур отпасовал низом у чужой штрафной на Роналду, а Криштиану попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'9
Криштиану Роналду нанес пушечный удар со штрафного с дальней дистанции под перекладину ворот, но выручил свою команду Ян Облак.
'8
'6
Гризманн ушел от нескольких соперников на чужой половине поля, после чего навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Щенсны.
'4
Первый в матче угловой заработал Диего Коста на правом фланге атаки. Но Томас исполнил неудачную подачу за лицевую линию поля.
'2
Филипе Луис вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Гризманна, а тот сумел слета пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.