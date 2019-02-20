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Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Оренбург
1:1
закончен
Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
0:0
закончен
23:00
Ливерпуль Бавария
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
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03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
2:5
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
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Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
3:2
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Миннесота УайлдАнахайм Дакс
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Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
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Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
3:5
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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Фигурное катание / Финал Кубка России
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Юноши, короткая программа
1
Андрей Мозалев
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Юниоры. Произвольный танец
1
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
163,54
закончен
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Взрослые. Произвольный танец
1
Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро
195,02
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Лига чемпионов
23:00
Шальке-04 Манчестер Сити
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23:00
Атлетико М Ювентус
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Севилья Лацио
2:0
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21:00
БордоГенгам
0:0
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ТорпедоТрактор
2:0
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НефтехимикСКА
0:4
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19:00
СеверстальДинамо Р
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19:30
ВитязьДинамо Мн
4:3
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Динамо ММеталлург Мг
1:2
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19:30
ХК СочиСпартак
2:0
закончен
19:30
ЦСКАЛокомотив
2:1 (Б)
закончен
19:30
ЙокеритСлован
7:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
не начался
05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
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Юноши. Произвольная программа
1
Андрей Мозалев
257,60
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Девушки. Короткая программа
1
Майя Хромых
70,11
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Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км
1
Анев (Болгария)
53.18,1
закончен
19:30
Женщины. Индивидуальная гонка на 15 км
1
Эберг (Швеция)
48.13,1
закончен
Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
не начался
20:55
Наполи Цюрих
не начался
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
не начался
20:55
Валенсия Селтик
не начался
20:55
Зенит Фенербахче
не начался
20:55
Вильярреал Спортинг
не начался
20:55
Арсенал БАТЭ
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23:00
Интер М Рапид В
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23:00
Генк Славия П
не начался
23:00
Байер Краснодар
не начался
23:00
Челси Мальмё
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23:00
Бетис Ренн
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Динамо К Олимпиакос
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23:00
Бенфика Галатасарай
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
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не начался
23:00
Барселона Баскония
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Филадельфия СиксерсМайами Хит
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Кливленд КавальерсФиникс Санз
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Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
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Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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Шальке-04 Манчестер Сити

Остановить Гвардиолу: «Шальке» проигрывает «Ман Сити». LIVE

Онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Шальке-04» на своем поле принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   20 февраля 23:00   |  1 тайм
Шальке-04
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Агуэро 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ральф Ферман
24 (з)   Бастиан Очипка
5 (з)   Матия Настасич
26 (з)   Салиф Сане
27 (з)   Джеффри Брума
3 (з)   Хамза Мендиль
18 (п)   Даниэль Калиджиури
8 (п)   Суат Сердар
2 (п)   Уэстон Маккенни
10 (п)   Набиль Бенталеб
7 (н)   Марк Ут
31 (в)    Эдерсон
14 (з)   Эмерик Лапорт
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва
7 (п)   Рахим Стерлинг
10 (н)   Серхио Агуэро 18'
Запасной состав
35 (в)   Александр Нюбель
13 (п)   Себастьян Руди
25 (п)   Амин Арит
14 (н)   Рабби Матондо
15 (н)   Ахмед Кутуджу
19 (н)   Гвидо Бургшталлер
22 (н)   Стивен Скрыбски
49 (в)   Арьянет Мурич
4 (з)   Венсан Компани
3 (з)    Данило
35 (п)   Александр Зинченко
47 (п)   Филип Фоден
19 (п)   Лерой Зане
26 (н)   Рияд Марез
Самоечитаемое
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'22
Калиджиури оказался в офсайде.
'20
Решил главный арбитр обратиться к VAR, усомнившись, не было ли фола в атаке перед голом. В итоге коллективным решением гол засчитан.
'18
ГОЛ! Грубейший ляп в обороне «Шальке» приводит к голу «Манчестер Сити». Ферман выбил мяч низом, но передача на Сане получилась слабой и была перехвачена. Силва вышел на ворота под острым углом, Ферману пришлось бежать на него, а Давид покатил мяч в центр штрафной, где одинокий Агуэро спокойно переправил его в сетку!
'16
Де Брёйне прошёл с мячом к штрафной и от её линии плотно пробил по центру — Ферман снова спас, к восторгу болельщиков на трибунах.
'14
Первый проход «Шальке» к чужой штрафной сейчас состоялся и завершился всего лишь неточным навесом Очипки.
'12
На этот раз решили гости разыграть угловой. С этими стандартами у них пока не очень ладится, тут тоже ничего опасного.
'11
Агуэро набрал скорость, прорвался к штрафной и нанёс плотный удар по воротам, но Брума его заблокировал.
'9
Без проблем справляется «Шальке» с двумя угловыми подряд.
'8
Опасно! Агуэро выпрыгнул в штрафной после отличного навеса и пробил головой под перекладину, но Ферман в прыжке достал мяч, переведя его на угловой!
'7
Калиджиури грубо сыграл в подкате на подступах к штрафной. Без карточки обошлось, но фол зафиксирован.
'5
Де Брёйне навесил с углового — защита выбила мяч.
'3
Агуэро принял мяч у штрафной после навеса из глубины и нанёс удар по воротам, который был заблокирован.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Шальке-04» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.