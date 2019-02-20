'18

ГОЛ! Грубейший ляп в обороне «Шальке» приводит к голу «Манчестер Сити». Ферман выбил мяч низом, но передача на Сане получилась слабой и была перехвачена. Силва вышел на ворота под острым углом, Ферману пришлось бежать на него, а Давид покатил мяч в центр штрафной, где одинокий Агуэро спокойно переправил его в сетку!