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Трансляция
С конца
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'22
Калиджиури оказался в офсайде.
'20
Решил главный арбитр обратиться к VAR, усомнившись, не было ли фола в атаке перед голом. В итоге коллективным решением гол засчитан.
'18
'16
Де Брёйне прошёл с мячом к штрафной и от её линии плотно пробил по центру — Ферман снова спас, к восторгу болельщиков на трибунах.
'14
Первый проход «Шальке» к чужой штрафной сейчас состоялся и завершился всего лишь неточным навесом Очипки.
'12
На этот раз решили гости разыграть угловой. С этими стандартами у них пока не очень ладится, тут тоже ничего опасного.
'11
Агуэро набрал скорость, прорвался к штрафной и нанёс плотный удар по воротам, но Брума его заблокировал.
'9
Без проблем справляется «Шальке» с двумя угловыми подряд.
'8
Опасно! Агуэро выпрыгнул в штрафной после отличного навеса и пробил головой под перекладину, но Ферман в прыжке достал мяч, переведя его на угловой!
'7
Калиджиури грубо сыграл в подкате на подступах к штрафной. Без карточки обошлось, но фол зафиксирован.
'5
Де Брёйне навесил с углового — защита выбила мяч.
'3
Агуэро принял мяч у штрафной после навеса из глубины и нанёс удар по воротам, который был заблокирован.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Шальке-04» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.