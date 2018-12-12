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Валенсия Манчестер Юнайтед

Обойти Роналду: «МЮ» проигрывает «Валенсии». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Валенсия» - «Манчестер Юнайтед»

«Валенсия» в заключительной туре группового этапа Лиги чемпионов принимает «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 6-й тур  |   12 декабря 23:00   |  перерыв
Валенсия
1:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария)
Солер 17'
Латорре 28'
Валенсия 11'
Бейи 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хауме Доменек
3 (з)   Рубен Везу
21 (з)   Кристиано Пиччини
15 (з)   Антонио Латорре 28'
12 (з)   Муктар Дьякаби
8 (п)   Карлос Солер 17'
10 (п)   Даниэль Парехо
11 (п)   Денис Черышев
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
23 (н)   Миши Батшуайи
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи 30'
16 (з)   Маркос Рохо
4 (з)   Фил Джонс
25 (з)   Луис Антонио 11'
27 (п)   Маруан Феллайни
6 (п)   Поль Погба
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
9 (н)   Ромелу Лукаку
Запасной состав
13 (в)    Нето
24 (з)   Эсекьель Гарай
34 (п)   Kangin Lee
18 (п)   Даниэль Васс
17 (п)   Франсис Коклен
20 (н)   Ферран Торрес
19 (н)    Родриго
13 (в)   Ли Грант
18 (з)   Эшли Янг
14 (п)   Джесси Лингард
37 (п)   Джеймс Гарнер
21 (п)   Андер Эррера
54 (п)   Mason Greenwood
10 (н)   Маркус Рашфорд
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'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Валенсии» после первого тайма. Британцы больше владели мячом, но атаки испанцев выглядели опаснее, а единственный гол на 17-й минуте забил Солер.
'45+2
Испанцы напоследок закрутили «карусель» в штрафной «МЮ»! Мяч заметался перед воротами, но не удалось пробить хозяевам.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Черышев разогнал атаку и сделал передачу к штрафной, Лоренсо протолкнул мяч дальше, но у Батшуайи не получился удар в касание.
'41
Мата после подбора пробил из-за пределов штрафной! Получилось слишком слабо.
'40
Перейра набрал скорость, вошёл в штрафную и упал в борьбе с двумя соперниками. Но всё было в рамках правил.
'38
Между «МЮ» и «Ювентусом» идёт заочная борьба за первое место в группе. Для этого британцам нужно побеждать и надеяться, что итальянцы потеряют очки в Швейцарии. А «Валенсия» при любых раскладах займёт третью строчку.
'36
Опасно! Феллайни после углового сделал скидку во вратарскую, а Погба непостижимым образом не попал по воротам. Впрочем, офсайд был у француза — гол бы всё равно не засчитали.
'34
Солер догнал мяч у лицевой и пробил с острого угла — Ромеро в падении отразил мяч!
'32
Момент! Лоренсо убежал по правому флангу и выполнил подачу, Батшуайи из вратарской пробил чуть выше перекладины!
'30
Бейи влетел в Хауме — атака вратаря и жёлтая карточка.
'29
Латорре сорвал атаку гостей и получил карточку.
'27
Прошла подача в штрафную испанцев, Лукаку пытался пробить в падении через себя, но попал по голове Везу. Это фол в атаке.
'25
Мата получил передачу в штрафной и пробил с острого угла! Дьякаби принял удар на себя.
'23
По владению мячом преимущество у «МЮ» — 55% на 45". По ударам в створ впереди испанцы — 1:0.
'21
Лукаку сделал передачу в штрафную, Перейра наткнулся на трёх соперников и потерял мяч.
'19
«МЮ» забрал мяч, но по-прежнему ничего не может придумать впереди.
'17
ГОЛ! Лоренсо прострелил с правого края, Солер подобрал отскок в штрафной и из-под защитника пробил в дальний нижний угол!
'15
Латорре долго оказывали помощь, но в итоге он вернулся на поле. В равных составах продолжается игра.
'13
Мата сделал заброс в штрафную, Везу выиграл борьбу в воздухе и не пустил Лукаку к мячу.
'11
Валенсия в грубом подкате влетел в ногу Латорре. Жёлтая карточка.
'9
«МЮ» катает мяч в центре поля, но нет вариантов для развития атаки впереди.
'7
Перейра обыгрался с Лукаку и прострелил в центр штрафной! Фред не сумел обработать мяч.
'5
В невысоком темпе проходят стартовые минуты, мяч преимущественно находится в центре поля.
'3
Лоренсо открылся под пас и прострелил на ближнюю штангу! Ромеро чётко сыграл на перехвате.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Валенсия» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.