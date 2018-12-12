'38

Между «МЮ» и «Ювентусом» идёт заочная борьба за первое место в группе. Для этого британцам нужно побеждать и надеяться, что итальянцы потеряют очки в Швейцарии. А «Валенсия» при любых раскладах займёт третью строчку.