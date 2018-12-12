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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! 1:0 в пользу «Валенсии» после первого тайма. Британцы больше владели мячом, но атаки испанцев выглядели опаснее, а единственный гол на 17-й минуте забил Солер.
'45+2
Испанцы напоследок закрутили «карусель» в штрафной «МЮ»! Мяч заметался перед воротами, но не удалось пробить хозяевам.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Черышев разогнал атаку и сделал передачу к штрафной, Лоренсо протолкнул мяч дальше, но у Батшуайи не получился удар в касание.
'41
Мата после подбора пробил из-за пределов штрафной! Получилось слишком слабо.
'40
Перейра набрал скорость, вошёл в штрафную и упал в борьбе с двумя соперниками. Но всё было в рамках правил.
'38
Между «МЮ» и «Ювентусом» идёт заочная борьба за первое место в группе. Для этого британцам нужно побеждать и надеяться, что итальянцы потеряют очки в Швейцарии. А «Валенсия» при любых раскладах займёт третью строчку.
'36
Опасно! Феллайни после углового сделал скидку во вратарскую, а Погба непостижимым образом не попал по воротам. Впрочем, офсайд был у француза — гол бы всё равно не засчитали.
'34
Солер догнал мяч у лицевой и пробил с острого угла — Ромеро в падении отразил мяч!
'32
Момент! Лоренсо убежал по правому флангу и выполнил подачу, Батшуайи из вратарской пробил чуть выше перекладины!
'30
'29
'27
Прошла подача в штрафную испанцев, Лукаку пытался пробить в падении через себя, но попал по голове Везу. Это фол в атаке.
'25
Мата получил передачу в штрафной и пробил с острого угла! Дьякаби принял удар на себя.
'23
По владению мячом преимущество у «МЮ» — 55% на 45". По ударам в створ впереди испанцы — 1:0.
'21
Лукаку сделал передачу в штрафную, Перейра наткнулся на трёх соперников и потерял мяч.
'19
«МЮ» забрал мяч, но по-прежнему ничего не может придумать впереди.
'17
'15
Латорре долго оказывали помощь, но в итоге он вернулся на поле. В равных составах продолжается игра.
'13
Мата сделал заброс в штрафную, Везу выиграл борьбу в воздухе и не пустил Лукаку к мячу.
'11
'9
«МЮ» катает мяч в центре поля, но нет вариантов для развития атаки впереди.
'7
Перейра обыгрался с Лукаку и прострелил в центр штрафной! Фред не сумел обработать мяч.
'5
В невысоком темпе проходят стартовые минуты, мяч преимущественно находится в центре поля.
'3
Лоренсо открылся под пас и прострелил на ближнюю штангу! Ромеро чётко сыграл на перехвате.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Валенсия» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.