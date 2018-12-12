Курсы валют$ 66.38 (0) 75.45 (0)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
20:55
Галатасарай Порту
2:3
закончен
20:55
Шальке-04 Локомотив М
1:0
закончен
23:00
Брюгге Атлетико М
0:0
закончен
23:00
Монако Боруссия Д
0:2
закончен
23:00
Барселона Тоттенхэм Хотспур
1:1
закончен
23:00
Интер М ПСВ Эйндховен
1:1
закончен
23:00
Ливерпуль Наполи
1:0
закончен
23:00
Црвена Звезда ПСЖ
1:4
закончен
Юношеская лига УЕФА
16:00
Шальке-04 U19 Локомотив М U19
1:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Динамо МСеверсталь
3:1
закончен
19:30
ЙокеритСалават Юлаев
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзАризона Койотс
4:3
закончен
03:30
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
6:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдМонреаль Канадиенс
7:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзОттава Сенаторз
3:1
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
4:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЭдмонтон Ойлерз
4:6
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Лимож
92:98
закончен
20:30
Ратиофарм Ульм Андорра
88:80
закончен
22:30
Ассеко Альба
64:76
закончен
22:30
АСВЕЛ Партизан
75:78
закончен
22:30
Валенсия Зенит
97:89
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Ритас
96:101
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
111:103
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
111:86
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
99:123
закончен
Лига чемпионов
20:55
Реал Мадрид ЦСКА
0:3
закончен
20:55
Виктория Пльзень Рома
2:1
закончен
23:00
Аякс Бавария
0:1
перерыв
23:00
Бенфика АЕК Афины
0:0
перерыв
23:00
Шахтёр Д Лион
1:0
перерыв
23:00
Манчестер Сити Хоффенхайм
1:1
перерыв
23:00
Янг Бойз Ювентус
1:0
перерыв
23:00
Валенсия Манчестер Юнайтед
1:0
перерыв
Юношеская лига УЕФА
17:00
Реал Мадрид U19 ЦСКА U19
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
1:4
закончен
20:30
СлованДинамо Р
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзФиладельфия Флайерз
не начался
06:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Уникаха
87:84
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Цедевита
80:76
закончен
20:00
Тюрк Телеком Доломити Энергия
online
21:00
Црвена Звезда Брешия
online
21:00
Морнар Фрапорт Скайлайнерс
online
21:45
Монако Галатасарай
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБостон Селтикс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксАтланта Хоукс
не начался
05:00
Юта ДжазМайами Хит
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзТоронто Рэпторс
не начался
Лига Европы
20:55
Вильярреал Спартак М
не начался
20:55
Рапид В Рейнджерс
не начался
20:55
Севилья Краснодар
не начался
20:55
Акхисар Беледиеспор Стандард
не начался
20:55
Марсель Аполлон Л
не начался
20:55
Лацио Айнтрахт Ф
не начался
20:55
Ренн Астана
не начался
20:55
Динамо К Яблонец
не начался
20:55
Бешикташ Мальмё
не начался
20:55
Генк Сарпсборг 08
не начался
20:55
ПАОК БАТЭ
не начался
20:55
Види Челси
не начался
23:00
АЕК Ларнака Байер
не начался
23:00
Лудогорец Цюрих
не начался
23:00
РБ Лейпциг Русенборг
не начался
23:00
Селтик Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Копенгаген Бордо
не начался
23:00
Славия П Зенит
не начался
23:00
Спартак Тр Фенербахче
не начался
23:00
Динамо З Андерлехт
не начался
23:00
Спортинг Ворскла
не начался
23:00
Арсенал Карабах
не начался
23:00
Дюделанж Бетис
не начался
23:00
Олимпиакос Милан
не начался
Еврохоккейтур
18:45
ШвецияРоссия
не начался
19:30
ФинляндияЧехия
не начался
18:45
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдФлорида Пантерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
не начался
Евролига
19:45
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
20:00
ЦСКА Химки
не начался
21:30
Фенербахче Олимпия Милан
не начался
22:05
Маккаби Т-А Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Шахтёр Д Лион

«Война» до Киева довела: «Шахтер» забил «Лиону». LIVE

Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион»

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» бьется с французским «Лионом» за право попасть в плей-офф самого престижного турнира Старого Света. Встреча проходит в Киеве, поскольку Харьков, где изначально должен был состояться матч, располагается в зоне военного положения. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Группа F. 6-й тур  |   12 декабря 23:00   |  перерыв
Шахтёр Д
1:0
Лион
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Мораес 22'
Марсал 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
22 (з)   Николай Матвиенко
31 (з)    Исмаили
4 (з)   Сергей Кривцов
5 (з)   Давид Хочолава
6 (п)   Тарас Степаненко
11 (п)    Марлос
27 (п)    Майкон
74 (п)   Виктор Коваленко
7 (п)    Тайсон
10 (н)   Жуниор Мораес 22'
1 (в)   Антони Лопеш
23 (з)   Кенни Тете
22 (з)   Ферлан Менди
20 (з)   Фернандо Марсал 8'
6 (з)    Марсело
5 (з)   Джейсон Денайер
29 (п)   Лука Тусар
8 (п)   Уссем Ауа
18 (н)   Набиль Фекир
10 (н)   Бертран Траоре
11 (н)   Мемфис Депай
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
2 (з)   Богдан Бутко
44 (з)   Ярослав Ракицкий
21 (п)   Алан Патрик
50 (п)   Сергей Болбат
8 (н)   Оларенваджу Кайоде
23 (н)   Веллингтон Нем
30 (в)   Матьё Горжелен
14 (з)   Лео Дюбуа
38 (п)   Уссейну Н'Диайе
7 (п)   Мартен Терье
24 (п)   Папе Диоп
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
9 (н)   Мусса Дембеле
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма. Удача пока откровенно на стороне донецкого «Шахтера». Свой единственный момент реализовали хозяева, тогда как у противоположных ворот в поте лица трудился Андрей Пятов, раз за разом выручая партнеров по команде. После перерыва горнякам нужно показать более качественный футбол.
'44
Голевой момент у «Лиона»! Фекир прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Менди, а тот из убойной позиции отправил мяч рядом с девяткой ворот Пятова!
'42
Фекир отдал острую передачу низом в чужую штрафную на Бертрана Траоре, но там вовремя вышел из ворот Андрей Пятов, сумев форварда опередить.
'40
Майкон здорово сыграл на перехвате поблизости от центра поля, но не сумел затем отдать точную передачу к чужой штрафной в направлении Жуниора Мораеса.
'38
Часто бьют по воротам сегодня игроки «Лиона». Мемфис Депай по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч полетел рядом с дальним углом ворот Пятова.
'36
Уссем Ауа вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Андрея Пятова.
'34
Тете опасно низом прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где рикошетом от Хочолавы мяч улетел на угловой. Депай навесил с угла поля, после чего игровой снаряд заметался по владениям Пятова, но в итоге оказался в руках у голкипера «Шахтера».
'32
Жуниор Мораес получил повреждение. Медицинская помощь требуется бразильцу.
'30
Траоре по центру прорвался вперед и нанес удар с линии чужой штрафной, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'28
Момент у «Лиона»! Траоре отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда на силу в касание пробил Тете, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'26
Исмаили подключился к атаке своей команды по левому флангу и снова опасно прострелил в чужую штрафную, но в этот раз первым на мяче был один из защитников «Лиона».
'24
Свой первый же момент реализовали сегодня футболисты донецкого «Шахтера». Очень важный гол провели хозяева, который на данный момент выводит их в 1/8-ю финала Лиги чемпионов.
'22
Гол! 1:0! Исмаили здорово прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Жуниор Мораес первым касанием мяч обработал и вторым тут же пробил точно в дальний угол ворот Лопеша!
'21
Момент у «Лиона»! После провала обороны «Шахтера» по центру выбежал один на один Бертран Траоре, но отправил мяч с выгодной позиции в Андрея Пятова!
'20
Длительное время контролировали мяч футболисты «Лиона» на чужой половине поля. Однако, путей для обострения игры не находилось. В результате Марсело исполнил неудачный заброс за лицевую линию поля.
'18
Исмаили на крейсерской скорости устремился в прорыв по левому флангу атаки своей команды, но в идеальном подкате сумел его остановить Джейсон Денайер.
'16
Сильный снег, можно сказать, что снегопад, идет сейчас на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. В таких условиях футболистам непросто показывать техничный футбол.
'14
Быструю контратаку попытались организовать сейчас футболисты донецкого «Шахтёра», но Жуниор Мораес плохо обработал мяч в районе центра поля, позволив сопернику опасность ликвидировать.
'12
Поочередно команды пробуют проводить свои позиционные атаки. Пока сложно отдать преимущество какой-либо из сторон.
'10
Фекир получил передачу от Траоре на правом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Пятова.
'8
Марсал при помощи откровенного фола остановил прорыв Мораеса вперед от центра поля. Справедливая желтая карточка.
'7
Степаненко оказался первым на подборе поблизости от чужой штрафной и тут же исполнил передачу вперед по левому флангу атаки на Исмаили, но мяч был послан слишком сильно и неточно для бразильца.
'5
Исмаили здорово обыгрался с Тайсоном на на левом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Тете. Подача от Тайсона со стандартного положения к опасности не привела.
'4
Набиль Фекир получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где надежно на выходе сыграл Пятов.
'3
Набиль Фекир заметил, что Пятов далеко вышел из ворот и решился на удар почти от центра поля, но вовремя успел вернуться в рамку голкипер «Шахтёра».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Лион». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.