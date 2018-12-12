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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма. Удача пока откровенно на стороне донецкого «Шахтера». Свой единственный момент реализовали хозяева, тогда как у противоположных ворот в поте лица трудился Андрей Пятов, раз за разом выручая партнеров по команде. После перерыва горнякам нужно показать более качественный футбол.
'44
Голевой момент у «Лиона»! Фекир прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Менди, а тот из убойной позиции отправил мяч рядом с девяткой ворот Пятова!
'42
Фекир отдал острую передачу низом в чужую штрафную на Бертрана Траоре, но там вовремя вышел из ворот Андрей Пятов, сумев форварда опередить.
'40
Майкон здорово сыграл на перехвате поблизости от центра поля, но не сумел затем отдать точную передачу к чужой штрафной в направлении Жуниора Мораеса.
'38
Часто бьют по воротам сегодня игроки «Лиона». Мемфис Депай по центру приблизился к чужой штрафной, на исполнение пробил, но мяч полетел рядом с дальним углом ворот Пятова.
'36
Уссем Ауа вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Андрея Пятова.
'34
Тете опасно низом прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где рикошетом от Хочолавы мяч улетел на угловой. Депай навесил с угла поля, после чего игровой снаряд заметался по владениям Пятова, но в итоге оказался в руках у голкипера «Шахтера».
'32
Жуниор Мораес получил повреждение. Медицинская помощь требуется бразильцу.
'30
Траоре по центру прорвался вперед и нанес удар с линии чужой штрафной, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'28
Момент у «Лиона»! Траоре отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда на силу в касание пробил Тете, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'26
Исмаили подключился к атаке своей команды по левому флангу и снова опасно прострелил в чужую штрафную, но в этот раз первым на мяче был один из защитников «Лиона».
'24
Свой первый же момент реализовали сегодня футболисты донецкого «Шахтера». Очень важный гол провели хозяева, который на данный момент выводит их в 1/8-ю финала Лиги чемпионов.
'22
'21
Момент у «Лиона»! После провала обороны «Шахтера» по центру выбежал один на один Бертран Траоре, но отправил мяч с выгодной позиции в Андрея Пятова!
'20
Длительное время контролировали мяч футболисты «Лиона» на чужой половине поля. Однако, путей для обострения игры не находилось. В результате Марсело исполнил неудачный заброс за лицевую линию поля.
'18
Исмаили на крейсерской скорости устремился в прорыв по левому флангу атаки своей команды, но в идеальном подкате сумел его остановить Джейсон Денайер.
'16
Сильный снег, можно сказать, что снегопад, идет сейчас на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. В таких условиях футболистам непросто показывать техничный футбол.
'14
Быструю контратаку попытались организовать сейчас футболисты донецкого «Шахтёра», но Жуниор Мораес плохо обработал мяч в районе центра поля, позволив сопернику опасность ликвидировать.
'12
Поочередно команды пробуют проводить свои позиционные атаки. Пока сложно отдать преимущество какой-либо из сторон.
'10
Фекир получил передачу от Траоре на правом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Пятова.
'8
'7
Степаненко оказался первым на подборе поблизости от чужой штрафной и тут же исполнил передачу вперед по левому флангу атаки на Исмаили, но мяч был послан слишком сильно и неточно для бразильца.
'5
Исмаили здорово обыгрался с Тайсоном на на левом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Тете. Подача от Тайсона со стандартного положения к опасности не привела.
'4
Набиль Фекир получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где надежно на выходе сыграл Пятов.
'3
Набиль Фекир заметил, что Пятов далеко вышел из ворот и решился на удар почти от центра поля, но вовремя успел вернуться в рамку голкипер «Шахтёра».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Лион». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.