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Огненный футбол. «Наполи» лучше начал, но в целом перевес «Ливерпуля» после первой половины, наверное, закономерен. Хотя не сотвори Салах мини-шедевр, и на табло все еще были бы нули. Во втором тайме ждем игры от ножа, но пока отдыхаем.
Инсинье подкараулил ошибку англичан, но Инсинье не сумел убежать, а могло получиться три в два...
Миллнер локтем сыграл против Максимовича в верховой борьбе в центре. Но просто фол, без карточки.
«Ливерпуль» совсем не против успокоить игру перед перерывом, что команда Клоппа и делает.
«Ливерпуль» решил разыграть штрафной пасом на А-А, но удар не пролетел даже метров десять, попав в защитника.
Режиссер показывает горько плачущего на трибунах болельщика «Наполи». Все же рановато хоронить гостей.
«Ливерпуль» на данный момент своего добился. Как теперь изменится игра? «Наполи» необходим гол, причем, если он случится, хозяевам придется забивать дважды.
Вот это Салах! Получил на входе в штрафную пас низом от Александра-Арнольда, оттеснил на приеме Мариу Руя, классно поставив корпус. Уже в штрафной Мо легко раскачал на скорости Кулибали, добежал с мячом до лицевой и нанес удар почти с нулевого угла. Вот только Оспина пошел на перехват, увидев брошенный египтянином взгляд на Мане... И мяч прошел колумбийскому вратарю между ног!
Дальний удар Хендерсона метров с 20-ти после стеночки по в центральной зоне — мимо ближней штанги на метр-другой.
Опять долгая атака «Ливерпуля», опять подача Робертсона, опять падение в штрафной Салаха. Взрывается «Энфилд», но Мо надо подниматься и не искушать судьбу. А мяч забрал на выходе Оспина.
«Ливерпуль» сейчас контролирует мяч на своей половине поля и вынужден подключать к перепасовке Алиссона, потому что «Наполи» тоже не прочь попрессинговать.
Тачдаун пытался «Ливерпуль» занести, такое ощущение, вызвав настоящую сумятицу в штрафной неаполитанцев. Падал в процессе на газон Салах, но Кулибали сыграл чисто!
«Наполи» проводит быструю контратаку, и после подачи Кальехона ван Дейк от греха отправляет мяч на корнер.
Постепенно «Ливерпуль» завладел инициативой и уже прилично давит около гостевой штрафной.
Первый угловой «Ливерпуля», но неполитанцы отбиваются. Мертенс в игре, если что.
Красивая атака «Ливерпуля» с пасом Вейналдума пяткой на Фирмино перед штрафной. Бразилец заряжает с левой, но Кулибали по-хоккейному ложится под мяч и блокирует.
Пока в игре пауза, стоит сказать, что ван Дейк пропустит следующий матч, будет это Лига чемпионов, Лига Европы... или же следующий еврокубковый сезон.
Пас из глубины на ход Салаху, тот разогнался до фирменной скорости, но потрясающе доработал Калиду Кулибали! Недаром его хотят видеть у себя почти все топ-клубы.
Маленькое затишье, но какая жара была в последние пять минут!
Пас из глубины с правого фланга в центр штрафной на Мертенса — ван Дейк перехватывает.
Интересно было бы посмотреть процент владения мячом. Похоже, что у итальянцев он не ниже 70-ти! Но мы помним, что «Ливерпуль» славен своими контрпрессингом и быстрыми выпадами.
А вот «Ливерпуль» пока вязнет уже в центре поля и даже к штрафной неаполитанцев подобраться пока что не в состоянии. «Наполи» же разыгрывает через защитников и вратаря, выманивая форвардов соперника в прессинг и заставляя их бегать. Лишь затем следует длинный пас. Пока все получается у команды Анчелотти.
Первая атака в итоге за гостями! Классно разбирались перед штрафной, но ни Фабиан Руис, ни Инсинье не решились на удар из неплохих позиций, а пас Лоренсо на Кальехона вышел слишком слабым.
«Ливерпуль», конечно, мощно прессингует, но неаполитанцы нарочито уверенно себя чувствуют под давлением, легко выводя мяч вперед, хоть и через длинные передачи.
Настрой у футболистов обеих команд просто сумасшедший. Нас ждет суперматч, можно не сомневаться. Атмосфера зашкаливает.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой. И помним, что VAR начнет работать в Лиге чемпионов только со стадии плей-офф!
Жалко терять такую яркую команду, как «Ливерпуль», но с другой стороны не менее яркая дружина! Карло Анчелотти приходил в «Наполи» практически в статусе «сбитого летчика», и казалось, что после Маурицио Сарри у него ничего не выйдет в южном городе... Как все ошибались!
Дон Карло работает просто шикарно. Он настроил команду под себя, объяснил игрокам, что они должны делать, выстроил отношения с коллективом, улучшил атмосферу, и футболисты ответили тренеру взаимностью. «Наполи» уверенно второй в в Серии А после непобедимого «Ювентуса», а в сложнейшей группе, где все загодя хоронили неаполитанцев, они лидируют перед последним туром, обставляя двух суперграндов.
Согласитесь, в итоге не выйти в плей-офф при таком раскладе будет очень обидно. Теоретически, «Црвена Звезда» может разрешить итальянцам сегодня даже поражение, но разве возможно поверить в осечку «ПСЖ» в такой ситуации? «Наполи» нельзя уступать.
«Мы нуждаемся в «Энфилде», мы нуждаемся в этой особенной атмосфере. Я действительно считаю, парни заслуживают этого», — это не дежурные слова от Юргена Клоппа. Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона в шаге от вылета из турнира уже после групповой стадии.
К этому матчу «Ливерпуль» подошел на третьем месте. У него шесть очков, «Наполи» лидер группы с девятью баллами, а между ними французский «ПСЖ» с восемью очками. И играют парижане с сербской «Црвеной Звездой».
В Неаполе «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1, но сегодня его устроит зеркальный результат — команда Клоппа будет выше при равной разности мячей за счет большего числа забитых. А вот победа в один мяч с голом (голами) «Наполи» станет приговором.
Ну и, если «Ливерпуль» проиграет, то теоретическая победа «Црвены Звезды» не пустит его даже в Лигу Европы. Вот так вот.
А вот каких футболистов «Наполи» выставил на «Энфилде» Карло Анчелотти: Оспина — Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй — Аллан, Гамшик, Фабиан Руис — Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Составы уже известны. Вот кого из футболистов «Ливерпуля» выставил с первых минут Юрген Клопп:
Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер — Салах, Роберто Фирмино, Мане.
О том, на кого лучше поставить в сегодняшнем матче, по мнению букмекеров, вы можете узнать из материала «Газеты.Ru».
В Англии состоится решающий матч самой интересной группы Лиги чемпионов — «Ливерпуль» принимает итальянский «Наполи» в битве за выход в плей-офф. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.