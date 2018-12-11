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Ливерпуль Наполи

Битва насмерть: Салах забил «Наполи». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи»

В решающем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» сражаются за путевку в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C. 6-й тур  |   11 декабря 23:00   |  перерыв
Ливерпуль
1:0
Наполи
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
ван Дейк 13'
Салах 34'
Кулибали 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван 13'
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах 34'
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
25 (в)   Давид Оспина
19 (з)   Никола Максимович
6 (з)   Мариу Руй
33 (з)   Рауль Альбиоль
26 (з)   Калиду Кулибали 40'
17 (п)   Марек Гамшик
5 (п)   Маркес Аллан
8 (п)   Фабиан Руис
14 (п)   Дрис Мертенс
7 (н)   Хосе Кальехон
24 (н)   Лоренцо Инсинье
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
6 (з)   Деян Ловрен
3 (п)    Фабиньо
8 (п)   Наби Кейта
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
27 (в)   Орестис Карнезис
23 (з)   Эльсеид Хюсай
31 (з)   Фаузи Гулам
11 (п)   Адам Уна
20 (п)   Пётр Зелиньски
42 (п)   Амаду Диавара
99 (н)   Аркадиуш Милик
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'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Огненный футбол. «Наполи» лучше начал, но в целом перевес «Ливерпуля» после первой половины, наверное, закономерен. Хотя не сотвори Салах мини-шедевр, и на табло все еще были бы нули. Во втором тайме ждем игры от ножа, но пока отдыхаем.

'45+4

Уф, завершен первый тайм.

'45+3

Инсинье подкараулил ошибку англичан, но Инсинье не сумел убежать, а могло получиться три в два...

'45+2

Мертенс почти с центр поля решился на удар. Пытался далеко вышедшего Алиссона перекинуть. Не попал. Но было опасненько.

'45+1

К первому тайму добавлено три минуты.

'44

Миллнер локтем сыграл против Максимовича в верховой борьбе в центре. Но просто фол, без карточки.

'43

«Ливерпуль» совсем не против успокоить игру перед перерывом, что команда Клоппа и делает.

'41

«Ливерпуль» решил разыграть штрафной пасом на А-А, но удар не пролетел даже метров десять, попав в защитника.

'40

Отрубили Салаху ноги около штрафной «Наполи», и хотя мяч оставался у «Ливерпуля», Скомина остановил игру и показал желтую карточку Кулибали.

'39

Режиссер показывает горько плачущего на трибунах болельщика «Наполи». Все же рановато хоронить гостей.

'37

Ответ «Наполи». Застрял Александр-Арнольд в атаке, получил Фабиан Руис мяч в его зоне на входе в штрафную. Мог бить, но предпочел катнуть на дальнюю штангу, куда никто не пошел...

'36

«Ливерпуль» на данный момент своего добился. Как теперь изменится игра? «Наполи» необходим гол, причем, если он случится, хозяевам придется забивать дважды.

'34

Вот это Салах! Получил на входе в штрафную пас низом от Александра-Арнольда, оттеснил на приеме Мариу Руя, классно поставив корпус. Уже в штрафной Мо легко раскачал на скорости Кулибали, добежал с мячом до лицевой и нанес удар почти с нулевого угла. Вот только Оспина пошел на перехват, увидев брошенный египтянином взгляд на Мане... И мяч прошел колумбийскому вратарю между ног!

'34

ГОООООООООООООООООООЛ! МОХАМЕД САЛАХ — 1:0!

'33

Опаснейшая атака «Ливерпуля» после ошибки «Наполи». Салах ворвался в штрафную по правому полуфлангу и делал почти от лицевой пас в центр под удар партнеру — перехватили.

'32

Дальний удар Хендерсона метров с 20-ти после стеночки по в центральной зоне — мимо ближней штанги на метр-другой.

'31

Опять долгая атака «Ливерпуля», опять подача Робертсона, опять падение в штрафной Салаха. Взрывается «Энфилд», но Мо надо подниматься и не искушать судьбу. А мяч забрал на выходе Оспина.

'29

«Ливерпуль» сейчас контролирует мяч на своей половине поля и вынужден подключать к перепасовке Алиссона, потому что «Наполи» тоже не прочь попрессинговать.

'27

Тачдаун пытался «Ливерпуль» занести, такое ощущение, вызвав настоящую сумятицу в штрафной неаполитанцев. Падал в процессе на газон Салах, но Кулибали сыграл чисто!

'25

Очень неприятная подача, и хотя никто так и не нанес удара, на подборе оказался Кальехон, который снова загрузил мяч в штрафную, уже с другого фланга. Там тоже не последовало удара, а мяч пришел на левом углу штрафной к подававшему угловой Мертенсу. Пас на Кулибали, который оказался в штрафной почти напротив ближней штанги без соперников перед собой, но в положении «вне игры».

'24

«Наполи» проводит быструю контратаку, и после подачи Кальехона ван Дейк от греха отправляет мяч на корнер.

'22

Очень долгая атака «Ливерпуля», в которой обострение пришло, как только мяч перевели на правый край Александру-Арнольду. Тот сделал прострел в штрафную, который на дальней штанге замкнул Мане! Впрочем и он, и еще пара не дотянувшихся до мяча ранее партнеров были в офсайде!

'20

Постепенно «Ливерпуль» завладел инициативой и уже прилично давит около гостевой штрафной.

'18

Первый угловой «Ливерпуля», но неполитанцы отбиваются. Мертенс в игре, если что.

'16

Красивая атака «Ливерпуля» с пасом Вейналдума пяткой на Фирмино перед штрафной. Бразилец заряжает с левой, но Кулибали по-хоккейному ложится под мяч и блокирует.

'15

Ну а Мертенс по-прежнему лежит... Вот, поднялся под опекой врачей и медленно уходит за боковую. Но хотя бы сам. Наверняка вернется в игру.

'14

Пока в игре пауза, стоит сказать, что ван Дейк пропустит следующий матч, будет это Лига чемпионов, Лига Европы... или же следующий еврокубковый сезон.

'13

Сумасшедшие скорости. Ван Дейк опередил Мертенса в подкате в центре поля, иначе «Ливерпуль» ждала бы беда. Сыграл в мяч, но при этом открывал стопу и врезал бельгийцу в голеностоп после того, как выбил снаряд. Мертенс корчится на газоне, ван Дейк получает желтую карточку.

'13

Пас из глубины на ход Салаху, тот разогнался до фирменной скорости, но потрясающе доработал Калиду Кулибали! Недаром его хотят видеть у себя почти все топ-клубы.

'12

Маленькое затишье, но какая жара была в последние пять минут!

'10

Еще момент хозяев! Позиционная атака «Ливерпуля». Навес с правого фланга, где Милнер переиграл в воздухе Максимовича, но пробил рядом с перекладиной!

'9

И ответ! Пас Мертенса с правого фланга в центр, куда набежал капитан Марек Гамшик. Хлесткий удар в касание — малость над перекладиной!

'8

Момент! Ну а первый настоящий момент создает все-таки «Ливерпуль»! Стоило гостям чуток провалиться, как их должны были наказывать. Робертсон сделал классный пас верхом в штрафную на ход Салаху. То обрабатывал мяч на ход, но отпустил его к Оспине... А принимал в одиночестве по центру в десяти метрах от ворот!

'7

Пас из глубины с правого фланга в центр штрафной на Мертенса — ван Дейк перехватывает.

'6

Интересно было бы посмотреть процент владения мячом. Похоже, что у итальянцев он не ниже 70-ти! Но мы помним, что «Ливерпуль» славен своими контрпрессингом и быстрыми выпадами.

'5

А вот «Ливерпуль» пока вязнет уже в центре поля и даже к штрафной неаполитанцев подобраться пока что не в состоянии. «Наполи» же разыгрывает через защитников и вратаря, выманивая форвардов соперника в прессинг и заставляя их бегать. Лишь затем следует длинный пас. Пока все получается у команды Анчелотти.

'3

Первая атака в итоге за гостями! Классно разбирались перед штрафной, но ни Фабиан Руис, ни Инсинье не решились на удар из неплохих позиций, а пас Лоренсо на Кальехона вышел слишком слабым.

'2

«Ливерпуль», конечно, мощно прессингует, но неаполитанцы нарочито уверенно себя чувствуют под давлением, легко выводя мяч вперед, хоть и через длинные передачи.

'1

Настрой у футболистов обеих команд просто сумасшедший. Нас ждет суперматч, можно не сомневаться. Атмосфера зашкаливает.

'1

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Обслуживает матч бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой. И помним, что VAR начнет работать в Лиге чемпионов только со стадии плей-офф!

22:55

Жалко терять такую яркую команду, как «Ливерпуль», но с другой стороны не менее яркая дружина! Карло Анчелотти приходил в «Наполи» практически в статусе «сбитого летчика», и казалось, что после Маурицио Сарри у него ничего не выйдет в южном городе... Как все ошибались!

Дон Карло работает просто шикарно. Он настроил команду под себя, объяснил игрокам, что они должны делать, выстроил отношения с коллективом, улучшил атмосферу, и футболисты ответили тренеру взаимностью. «Наполи» уверенно второй в в Серии А после непобедимого «Ювентуса», а в сложнейшей группе, где все загодя хоронили неаполитанцев, они лидируют перед последним туром, обставляя двух суперграндов.

Согласитесь, в итоге не выйти в плей-офф при таком раскладе будет очень обидно. Теоретически, «Црвена Звезда» может разрешить итальянцам сегодня даже поражение, но разве возможно поверить в осечку «ПСЖ» в такой ситуации? «Наполи» нельзя уступать.

22:50

«Мы нуждаемся в «Энфилде», мы нуждаемся в этой особенной атмосфере. Я действительно считаю, парни заслуживают этого», — это не дежурные слова от Юргена Клоппа. Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона в шаге от вылета из турнира уже после групповой стадии.

К этому матчу «Ливерпуль» подошел на третьем месте. У него шесть очков, «Наполи» лидер группы с девятью баллами, а между ними французский «ПСЖ» с восемью очками. И играют парижане с сербской «Црвеной Звездой».

В Неаполе «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1, но сегодня его устроит зеркальный результат — команда Клоппа будет выше при равной разности мячей за счет большего числа забитых. А вот победа в один мяч с голом (голами) «Наполи» станет приговором.

Ну и, если «Ливерпуль» проиграет, то теоретическая победа «Црвены Звезды» не пустит его даже в Лигу Европы. Вот так вот.

22:45

А вот каких футболистов «Наполи» выставил на «Энфилде» Карло Анчелотти: Оспина — Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй — Аллан, Гамшик, Фабиан Руис — Кальехон, Инсинье, Мертенс.

22:40

Составы уже известны. Вот кого из футболистов «Ливерпуля» выставил с первых минут Юрген Клопп:

Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер — Салах, Роберто Фирмино, Мане.

22:35

О том, на кого лучше поставить в сегодняшнем матче, по мнению букмекеров, вы можете узнать из материала «Газеты.Ru».

22:30

В Англии состоится решающий матч самой интересной группы Лиги чемпионов — «Ливерпуль» принимает итальянский «Наполи» в битве за выход в плей-офф. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.