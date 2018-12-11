Жалко терять такую яркую команду, как «Ливерпуль», но с другой стороны не менее яркая дружина! Карло Анчелотти приходил в «Наполи» практически в статусе «сбитого летчика», и казалось, что после Маурицио Сарри у него ничего не выйдет в южном городе... Как все ошибались!

Дон Карло работает просто шикарно. Он настроил команду под себя, объяснил игрокам, что они должны делать, выстроил отношения с коллективом, улучшил атмосферу, и футболисты ответили тренеру взаимностью. «Наполи» уверенно второй в в Серии А после непобедимого «Ювентуса», а в сложнейшей группе, где все загодя хоронили неаполитанцев, они лидируют перед последним туром, обставляя двух суперграндов.

Согласитесь, в итоге не выйти в плей-офф при таком раскладе будет очень обидно. Теоретически, «Црвена Звезда» может разрешить итальянцам сегодня даже поражение, но разве возможно поверить в осечку «ПСЖ» в такой ситуации? «Наполи» нельзя уступать.