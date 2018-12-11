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Без Суареса, но с Месси: «Барселона» обыгрывает «Тоттенхэм». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Тоттенхэм»

В заключительном туре Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм», остро нуждающийся в победе, гостит у испанской «Барселоны», в составе которой нет травмированного Луиса Суареса. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа B. 6-й тур  |   11 декабря 23:00   |  2 тайм
Барселона
1:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Дембеле 7'
Уолкер-Питерс 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
27 (з)   Хуан Гонсалес
15 (з)   Клеман Лангле
24 (з)   Томас Вермален
26 (п)   Карлос Аленья
4 (п)   Иван Ракитич 46'
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (п)   Усман Дембеле 7'
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
1 (в)   Уго Льорис
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс 15'
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
17 (п)   Мусса Сиссоко
8 (п)   Гарри Уинкс
20 (п)   Деле Алли
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба
5 (п)   Серхио Бускетс 46'
6 (п)   Денис Суарес
22 (п)   Артуро Видаль
10 (н)   Лионель Месси
22 (в)   Пауло 
33 (з)   Бен Дэвис
11 (п)   Эрик Ламела
15 (п)   Эрик Дайер
27 (п)    Лукас
52 (п)   Оливер Скипп
18 (н)   Фернандо Льоренте
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46'

Возобновилась игра.

46'

Бускетс меняет Ракитича.

45+1

Ничего особенного не произошло за эту минуту. Отправляемся на перерыв и ждем такого же интересного футбола после возобновления матча.

45+1

Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

45'

Вот это да! Что сейчас сделал Коутиньо! Он вошел в штрафную и пробил из-под трех защитников. Попал в штангу!

44'

Высокий прессинг организовал «Тоттенхэм», долго из-под него не могла выйти «Барселона».

43'

На Роуза сейчас чуть не прошла передача в разрез. Но не дали пройти этому пасу игроки «Барселоны», а так бы он мог выйти один на один.

41'

Кейн вошел в штрафную по левому краю, но Вермален не дал себя раскачать. В результате у англичанина удар не получился, и мяч прошел мимо ворот.

40'

Новая атака «Барселоны», которая заканчивается аутом в пользу «Тоттенхэма» в зоне нападения.

38'

Сиссоко выиграл борьбу у Дембеле, покатил мяч на Сона, который без сопротивления пробил низом метров с 25. Но удар получился несильным и по центру. Силлессен без особых проблем забрал мяч в руки.

36'

«Барса» снова взяла мяч под контроль.

33'

Ух! Второй подряд голевой момент у гостей! Эриксен сделал разрезающую передачу в штрафную на Сона, который под небольшим углом выходил один на один с вратарем и пробил низом. Голкипер хозяев вышел из этой дуэли победителем.

32'

Стандарт у «Тоттенхэма». К мячу подошел Кейн и сделал подачу недалеко от левого края штрафной, но не смог перебросить стенку.

30'

Ох, близки к голу были гости! Эриксен получил пространство в центре, отдал пас в штрафную на Роуза, который прострелил в центр штрафной на Сона, но он не дотянулся до мяч в падении.

28'

Атака завершается ударом игрока «Барселоны» из-за пределов штрафной. Мяч прошел вышел, но судья указал на угловой. Был рикошет.

27'

Очередная затяжная атака «Барселоны». Держат мяч каталонцы.

25'

Высокий прессинг включили хозяева. Секунд через 40 только «Тоттенхэм» смог перейти на чужую половину поля.

24'

Кристиан Эриксен подал угловой с левого края на ближнюю штангу, но выбила «Барса» мяч в аут.

23'

Сон пока на газоне. Не может подняться.

22'

Попытался один из игроков «Тоттенхэма» пройти по левому флангу, но выбили у него мяч из-под ног в аут.

15'

Уолкер-Питерс получил желтую картчоку за то, что прихватил Миранду руками.

18'

Сон Хын Мин отмахнулся от Миранды. Последний лежит на газоне, держится за лицо, но арбитр решил не показывать желтую карточку корейцу.

17'

Пока мы с вами смотрим вялотекущую игру. «Барселона» как и полагается взял мяч под собственный контроль, у «Тоттенхэма» редко получается переходить на половину поля хозяев.

16'

Подача со штрафного у «Барселоны». Алли оказался первым на мяче на углу штрафной и не дал этой атаке хозяев дойти до логического завершения.

13'

Коутиньо нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч в руки без проблем забрал Льорис.

9'

Пас Алли в разрез в штрафную площадь! Но Силлессен сыграл на опережении и был первым на мяче.

7'

ГООООЛ! Дембеле вошел в штрафную, на паузе убрал Вермалена и покатил мяч под вратарем «Тоттенхэма»

Изначально к голу привела ошибка Уокера-Питерса.

5'

Гости больше владеют мячом в начале встречи.

3'

Неплохая атака получается у футболистов гостей перед штрафной «Барселоны». Алли отдал пас на ход Эриксену, но датчанин не смог уйти от Вермалена.

2'

У «Барселоны» сегодня полурезервный состав. Каталонцы уже обеспечили себе выход из группы с первого места.

1'

Началась игра! Смотрим!

22:45

Напомним, что сегодняшний матч пропустит Неймар, это потеря для «Барселоны».

22:35

О том, на кого лучше поставить в сегодняшнем матче, по мнению букмекеров, вы можете узнать из материала «Газеты.Ru».

22:30

Испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм», для которого эта игра — решающая за выход в плей-офф в борьбе с миланским «Интером». Вместе с вами за развитием событий будет следить Алексей Дубровин.