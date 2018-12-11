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Возобновилась игра.
Ничего особенного не произошло за эту минуту. Отправляемся на перерыв и ждем такого же интересного футбола после возобновления матча.
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
Высокий прессинг организовал «Тоттенхэм», долго из-под него не могла выйти «Барселона».
На Роуза сейчас чуть не прошла передача в разрез. Но не дали пройти этому пасу игроки «Барселоны», а так бы он мог выйти один на один.
Новая атака «Барселоны», которая заканчивается аутом в пользу «Тоттенхэма» в зоне нападения.
Сиссоко выиграл борьбу у Дембеле, покатил мяч на Сона, который без сопротивления пробил низом метров с 25. Но удар получился несильным и по центру. Силлессен без особых проблем забрал мяч в руки.
«Барса» снова взяла мяч под контроль.
Стандарт у «Тоттенхэма». К мячу подошел Кейн и сделал подачу недалеко от левого края штрафной, но не смог перебросить стенку.
Атака завершается ударом игрока «Барселоны» из-за пределов штрафной. Мяч прошел вышел, но судья указал на угловой. Был рикошет.
Очередная затяжная атака «Барселоны». Держат мяч каталонцы.
Высокий прессинг включили хозяева. Секунд через 40 только «Тоттенхэм» смог перейти на чужую половину поля.
Кристиан Эриксен подал угловой с левого края на ближнюю штангу, но выбила «Барса» мяч в аут.
Сон пока на газоне. Не может подняться.
Попытался один из игроков «Тоттенхэма» пройти по левому флангу, но выбили у него мяч из-под ног в аут.
Сон Хын Мин отмахнулся от Миранды. Последний лежит на газоне, держится за лицо, но арбитр решил не показывать желтую карточку корейцу.
Пока мы с вами смотрим вялотекущую игру. «Барселона» как и полагается взял мяч под собственный контроль, у «Тоттенхэма» редко получается переходить на половину поля хозяев.
Подача со штрафного у «Барселоны». Алли оказался первым на мяче на углу штрафной и не дал этой атаке хозяев дойти до логического завершения.
Коутиньо нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч в руки без проблем забрал Льорис.
Пас Алли в разрез в штрафную площадь! Но Силлессен сыграл на опережении и был первым на мяче.
Гости больше владеют мячом в начале встречи.
Неплохая атака получается у футболистов гостей перед штрафной «Барселоны». Алли отдал пас на ход Эриксену, но датчанин не смог уйти от Вермалена.
У «Барселоны» сегодня полурезервный состав. Каталонцы уже обеспечили себе выход из группы с первого места.
Началась игра! Смотрим!
Напомним, что сегодняшний матч пропустит Неймар, это потеря для «Барселоны».
О том, на кого лучше поставить в сегодняшнем матче, по мнению букмекеров, вы можете узнать из материала «Газеты.Ru».
Испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм», для которого эта игра — решающая за выход в плей-офф в борьбе с миланским «Интером». Вместе с вами за развитием событий будет следить Алексей Дубровин.