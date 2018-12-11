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Разыграли угловой футболисты «Шальке» с правого фланга. Выбили мяч игроки «Локомотива».
«Шальке» убежал в контратаку. Коноплянка навесил с левого фланга штрафной, но Кверквелия смог дотянуться до мяча и выбил мяч в аут.
Наконец-то взял мяч под контроль «Локо». «Железнодорожники» сыграли через Гилерме.
Опять неприятный момент у ворот «Локо». Но смогли выбить мяч из штрафной гости.
Попал в положение «вне игры» футболист «Шальке». Но Кверквелия все равно сделал контрольный подкат.
Вместо Бенжамина Голлера вышел на поле Амин Арит.
Медленно перекатывали мяч футболисты «Шальке». В результате отняли мяч футболисты «железнодорожников».
С мячом футболисты «Шальке». Сердар пытался пройти через центральный круг, но в подкате у него отнял мяч игрок гостей.
Антон Миранчук навесил с углового на ближнюю штангу, первым на мяче был Кверквелия, но пробил неточно.
Бил по воротам Антон Миранчук, но мяч даже не дошел до ворот хозяев.
Атака «Шальке». Голлер пробил метров с 25, но удар заблокировали.
Начался второй тайм.
На этом завершается первый тайм. Надеемся, что «Локомотив» прибавит во втором тайме!
Но подача у немцев не получается.
Две контратаки не получились у «Локомотива». Сбросят аут гости.
Эдер сделал передачу в чужую штрафной под удар Рыбусю, поляк бил в касание, но мяч прошел мимо дальнего угла ворот «Шальке».
И опять хозяева довели атаку до удара, на этот раз попали в створ. Но Алессандро Шепф пробили прям по центру и несильно. Гилерме без труда забрал мяч в руки.
Неточная передача от Игнатьева в сторону штрафной «Шальке»
Гилерме выносит мяч от собственных ворот.
Эдер, находясь в окружении троих соперников, зарабатывает штрафной для «Локо» на своей половине поля.
Фарфан с мячом. Сделал передачу на ближнего партнера, в итоге «Локомотив» мяч потерял.
Коноплянка сместился в центр и пытался пробить метров с 25. Но игроки «Локо» вновь заблокировали этот удар. Контратака у гостей тоже не получилась, нарушили правила на Крыховяке.
Хорошая подача получилось у Коноплянки со штрафного! Но Гилерме был первым на мяче и выбил его кулаками в сторону от ворот.
Эдер принял мяч на грудь в районе центрального круга, но тут же мяч теряет. «Шальке» добрался опять до чужой штрафной, но игроки «Локо» не дали пробить футболистам хозяев.
С мячом хозяева. В очередной затяжной атаке. Пока у «Локомотива» только один удар в створ в сегодняшнем матче.
Не получается подача у Алексея Миранчука. Добил только до ближнего игрока хозяев.
Очень низкие скорости в нашем матче.
Тем временем, «Порту» обыгрывает «Галатасарай» в Турции. Но пока для «Локо» это ничего не меняет — надо забивать российской команде.
Бенжамин Голлер прорывался по-правому флангу «Локомотива», но не дали ему пройти дальше. Всего лишь угловой зарабатывают хозяев.
«Локомотив» тут же забирает мяч себе, но Алексей Миранчук играет рукой поблизости от чужой штрафной.
Фарфан зацепил за мяч, но тут же у нападающего его отняли.
«Локомотив» потом еще секунд 30 владел мячом. Но теперь мячом снова завладел «Шальке»
Угловой «Локомотива». Была подача на ближнюю штангу, но футболисты хозяев вынесли мяч из штрафной.
«Локомотив» не организует высокий прессинг против хозяев. Встречают футболистов «Шальке» после их перехода центрального круга.
Очень спокойная у нас пока игрока. Пока в матче был только один яркий момент c подкатом Баринова.
Мендилю пока врачи оказывает помощь.
Жесткий подкат Баринов против Мендиля недалеко от центрального круга. Хавбек «Локо» прервал опасную контратаку немцев. К счастью, обошлось без желтой карточки для российского игрока.
Коноплянка отдал пас Мендилю на левом фланге атаки, затем он сделал передачу на Евгения, но украинец не стал бежать за мячом. От ворот пробивает Гилерме.
Пока в нашем матче больше борьбы, чем футбола.
Рыбусь бросил мяч из-за боковой в зоне атаки. Но «Шальке» довольно быстро отобрал мяч у команды гостей.
Очередная затяжная атака «Шальке», но на подступах к своей штрафной игроки «Локо» перехватили мяч.
Хамза Мендиль бил слета после подачи, но сразу несколько игроков гостей заблокировали этот удар.
Перекатывают мяч на своей половине поля игроки «Локомотива».
На собственных ногах Эдер покинул поле. Надеемся, что он вернется в игру.
Налдо случайно ударил головой Эдера. Пока нападающий «Локомотива» лежит на газоне. Медицинский штаб московского клуба появился на поле.
«Локомотив» в первые минуты встречи взял мяч под контроль. Но в основном «железнодорожники» делают передачи назад.
Поехали! Матч начался.
Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги Европы команде Юрия Семина необходимо сегодня только побеждать, а также ждать потери очков со стороны «Галатасарая» в их домашней игре с «Порту».
Футболисты на поле. Уже прозвучал гимн Лиги чемпионов. Болеем за «Локомотив»!
Состав «Шальке».
Вот так «Локомотив» выходил на предматчевую разминку.
О том, на кого лучше поставить в сегодняшнем матче, по мнению букмекеров, вы можете узнать из материала «Газеты.Ru».
Состав «Локомотива» на матч с «Шальке-04».
Матч начнется в 20.55 мск.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» бьется на выезде с немецким «Шальке», рассчитывая на путевку в Лигу Европы.