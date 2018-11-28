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Сражение в Париже: «ПСЖ» удержал победу на «Ливерпулем»

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хуан Бернат и Неймар. У хозяев мяч забил Джеймс Милнер. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 5-й тур  |   28 ноября 23:00   |  закончен
ПСЖ
2:1
Ливерпуль
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Бернат 13'
Верратти 24'
Неймар 37'
Неймар 90+4'
Вейналдум 17'
Гомес 34'
Милнер 45+1' (пен)
Старридж 84'
ван Дейк 90+1'
Робертсон 90+3'
Кейта 90+5'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
4 (з)   Тило Керер
14 (з)   Хуан Бернат 13'
3 (з)   Преснел Кимпембе
2 (з)   Тьяго Силва
5 (з)    Маркиньос
6 (п)   Марко Верратти 24'
11 (п)   Анхель Ди 65'
9 (н)   Эдинсон Кавани 65'
7 (н)   Килиан Мбаппе
10 (н)    Неймар 37' 90'
13 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Джозеф Гомес 34'
26 (з)   Эндрю Робертсон 90'
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван 90'
14 (п)   Джордан Хендерсон
7 (п)   Джеймс Милнер 77' 45'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 66' 17'
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино 71'
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
16 (в)   Альфонс Ареола
13 (з)   Дани Алвес 65'
25 (п)   Адриен Рабьо
23 (п)   Юлиан Дракслер
34 (п)   Стэнли Нсоки
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг 65'
27 (н)   Мусса Диаби
22 (в)   Симон Миньоле
32 (з)   Жоэль Матип
8 (п)   Наби Кейта 66' 90'
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
15 (н)   Дэниел Старридж 71' 84'
23 (н)   Шердан Шакири 77'
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Трансляция
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'90+6
Финальный свисток! 2:1 по итогам нашего матча. Голы Хуана Берната и Неймара в первом тайме поединка обеспечили в итоге парижанам сегодня победный результат. Гости сумели ответить лишь реализованным Милнером пенальти в концовке первого тайма. Таким образом, ПСЖ сделал очень весомую заявку на выход в следующий раунд, тогда как «Ливерпулю» придется серьезно постараться в поединке с «Наполи».
'90+5
Наби Кейта получил желтую карточку за грубый фол в районе центра поля.
'90+4
Неймар получил желтую карточку за создание помех соперникам при розыгрыше стандарта.
'90+3
Теперь уже желтую карточку за грубую игру получил Роберстон.
'90+2
Ван Дейк получил желтую карточку за грубый фол у своей штрафной. В результате Неймар опасно пробил со стандарта, но Алиссон в прыжке выручил свою команду.
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'90
Шакири исполнил подачу со стандартного положения, но арбитр зафиксировал затем фол в атаке со стороны Ван Дейка.
'89
Хендерсон отпасовал низом к чужой штрафной на Салаха, а против того с нарушением правил сыграл Кимпембе. Может быть опасный стандарт.
'87
Маркиньос и Тиаго Силва совместными усилиями сумели сейчас остановить скоростной проход Салаха по левому флангу атаки «Ливерпуля».
'85
Старридж получил желтую карточку от арбитра.
'85
Вышел на поле Рабьо.
'85
Замена у ПСЖ. Ушел с поля Мбаппе.
'83
Шакири исполнил подачу со стандартного положения в чужую штрафную в направлении Джо Гомеса, но против того надежно на опережение сыграл Керер.
'81
Мане грамотно прикрыл мяч корпусом поблизости от центра поля и получил откровенный удар по ногам со стороны Неймара.
'79
Робертсон отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Садио Мане, но тот в борьбе с соперником сумел заработать лишь аут для своей команды.
'77
Вышел на поле Шакири.
'77
Замена у «Ливерпуля». Ушел с поля Джеймс Милнер.
'75
Шупо-Мотинг забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития быстрой атаки ПСЖ.
'73
Тиаго Силва получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'71
Вышел на поле Старридж.
'71
Замена у «Ливерпуля». Ушел с поля Фирмино.
'70
Момент у ПСЖ! Неймар навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Маркиньос, но спас свою команду в этом моменте Алиссон Беккер!
'68
Неймар попытался самостоятельно прорваться на дриблинге к чужой штрафной, но в борьбе с защитником сумел заработать лишь угловой.
'66
Вышел на поле Наби Кейта.
'66
Замена у «Ливерпуля». Ушел с поля Вейналдум.
'65
Вышел на поле Шупо-Мотинг.
'65
Замена у ПСЖ. Ушел с поля Кавани.
'65
Вышел на поле Дани Алвес.
'65
Замена у ПСЖ. Ушел с поля Ди Мария.
'62
Садио Мане попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки своей команды, но Керер в классном подкате сумел его остановить в этом моменте.
'60
Роберстон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Фирмино, но мяч полетел над перекладиной ворот Буффона.
'58
Большими силами идут сейчас в атаку футболисты «Ливерпуля», тогда как ПСЖ пытается действовать на контратаках в эти минуты матча.
'56
Мане отпасовал на левый край чужой штрафной, где Роберстон при попытке прострелить в центр заработал для своей команды угловой.
'54
Неймар попытался на силу пробить со штрафного метров с 30-ти, но на пути у мяча оказались футболисты «Ливерпуля» стоявшие в стенке.
'52
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» в эти минуты матча, но найти слабое место в обороне хозяев пока не получается.
'50
Ди Мария получил повреждение. Требуется медицинская помощь аргентинцу.
'48
Анхель Ди Мария прострелил во вратарскую, где Маркиньос ударом в касание отправил мяч в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. На два гола хозяев поля перед самым перерывом сумел ответить реализованным пенальти Милнер. Очень интересный футбол ожидается в Париже и после перерыва.
'45+2
Гол! 2:1! Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'45+1
Пенальти! Ди Мария нарушил правила против Садио Мане в своей штрафной!
'45
Хендерсон исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную в направлении Салаха за спину Бернату, но Мохаммед немного не успел на этот пас.
'43
Робертсон лишь при помощи фола сумел отобрать мяч у Анхеля Ди Марии на левом фланге атаки своей команды, что и зафиксировал арбитр.
'41
Хендерсон исполнил слишком сильный и неточный перевод в направлении Милнера к чужой штрафной. В результате тот лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'39
Уверенно доминирует ПСЖ в первом тайме нашего матча, что уже воплотилось в два забитых мяча. И одновременно почти не видим мы атак «Ливерпуля».
'37
Гол! 2:0! Мбаппе на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Кавани в упор пробил во вратаря, но первым на добивание поспел Неймар, уверенно переправив мяч в сетку ворот.
'34
Джо Гомес получил желтую карточку за грубый фол против Неймара.
'33
Мбаппе исполнил опасную подачу в чужую штрафную, но уверенно на выходе сыграл в этом эпизоде Алиссон Беккер.
'31
Маркиньос здорово сыграл на перехвате в центре поля, сбросил мяч на Мбаппе, но тот затем неудачно попытался исполнить пас пяткой в направлении Неймара.
'29
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Ливерпуля», но до опасных моментов дело пока не доходит.
'27
Джо Гомес далеко вбросил мяч из аута в чужую штрафную, где с выгодной позиции попытался нанести удар по воротам Вейнадум, но принял этот мяч на себя соперник.
'25
Марко Верратти получил желтую карточку за грубый фол в центре поля против Джо Гомеса.
'23
Салах получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот Джиджи Буффона.
'21
Джо Гомес исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной на Садио Мане, но против того надежно на опережение сыграл Тиаго Силва.
'19
Ди Мария исполнил заброс на правый край чужой штрафной, где Милнер в силовом единоборстве сумел заблокировать ход к мячу для Килиана Мбаппе.
'17
Вейналдум при помощи откровенного фола остановил Неймара на левом фланге атаки ПСЖ.
'15
Важный быстрый гол удалось провести ПСЖ в сегодняшнем матче. Теперь уже придется раскрываться «Ливерпулю», чтобы завоевать столь нужный для себя положительный результат.
'13
Гол! 1:0! Мбаппе прострелил с левого края чужой штрафной в центр, где рикошетом от Ван Дейка мяч отлетел на ногу Бернату. Хуан продвинулся ближе к центру и точно пробил в противоход голкиперу в ближний угол ворот!
'13
Больше контролируют мяч футболисты ПСЖ в эти минуты матча, но пока в основном в центре поля и без продвижения к воротам «Ливерпуля».
'11
Ди Мария получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'9
Тиаго Силва забрался во вне игры во вратарской после подачи с правого фланга атаки от Анхеля Ди Марии.
'8
Мбаппе здорово сбросил мяч на Ди Марию поблизости от чужой штрафной, а тот на исполнение пробил в дальний угол ворот, но в прыжке Алиссон спас свою команду.
'6
Фирмино пяткой попытался отпасовать у чужой штрафной в направлении Мохаммеда Салаха, но первым на мяче был один из соперников.
'4
Ди Мария отпасовал низом с углового на Неймара, а тот неудачно пошел в дриблинг, просто отдав мяч ближайшему сопернику.
'3
Килиан Мбаппе получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, попытался пробить, но после рикошета мяч улетел на угловой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ливерпуль». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.