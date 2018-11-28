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Трансляция
С конца
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'90+6
'90+5
'90+4
'90+3
'90+2
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'90
Шакири исполнил подачу со стандартного положения, но арбитр зафиксировал затем фол в атаке со стороны Ван Дейка.
'89
Хендерсон отпасовал низом к чужой штрафной на Салаха, а против того с нарушением правил сыграл Кимпембе. Может быть опасный стандарт.
'87
Маркиньос и Тиаго Силва совместными усилиями сумели сейчас остановить скоростной проход Салаха по левому флангу атаки «Ливерпуля».
'85
'85
'85
'83
Шакири исполнил подачу со стандартного положения в чужую штрафную в направлении Джо Гомеса, но против того надежно на опережение сыграл Керер.
'81
Мане грамотно прикрыл мяч корпусом поблизости от центра поля и получил откровенный удар по ногам со стороны Неймара.
'79
Робертсон отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Садио Мане, но тот в борьбе с соперником сумел заработать лишь аут для своей команды.
'77
'77
'75
Шупо-Мотинг забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития быстрой атаки ПСЖ.
'73
Тиаго Силва получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'71
'71
'70
Момент у ПСЖ! Неймар навесил с углового в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Маркиньос, но спас свою команду в этом моменте Алиссон Беккер!
'68
Неймар попытался самостоятельно прорваться на дриблинге к чужой штрафной, но в борьбе с защитником сумел заработать лишь угловой.
'66
'66
'65
'65
'65
'65
'62
Садио Мане попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки своей команды, но Керер в классном подкате сумел его остановить в этом моменте.
'60
Роберстон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Фирмино, но мяч полетел над перекладиной ворот Буффона.
'58
Большими силами идут сейчас в атаку футболисты «Ливерпуля», тогда как ПСЖ пытается действовать на контратаках в эти минуты матча.
'56
Мане отпасовал на левый край чужой штрафной, где Роберстон при попытке прострелить в центр заработал для своей команды угловой.
'54
Неймар попытался на силу пробить со штрафного метров с 30-ти, но на пути у мяча оказались футболисты «Ливерпуля» стоявшие в стенке.
'52
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» в эти минуты матча, но найти слабое место в обороне хозяев пока не получается.
'50
Ди Мария получил повреждение. Требуется медицинская помощь аргентинцу.
'48
Анхель Ди Мария прострелил во вратарскую, где Маркиньос ударом в касание отправил мяч в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. На два гола хозяев поля перед самым перерывом сумел ответить реализованным пенальти Милнер. Очень интересный футбол ожидается в Париже и после перерыва.
'45+2
'45+1
Пенальти! Ди Мария нарушил правила против Садио Мане в своей штрафной!
'45
Хендерсон исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную в направлении Салаха за спину Бернату, но Мохаммед немного не успел на этот пас.
'43
Робертсон лишь при помощи фола сумел отобрать мяч у Анхеля Ди Марии на левом фланге атаки своей команды, что и зафиксировал арбитр.
'41
Хендерсон исполнил слишком сильный и неточный перевод в направлении Милнера к чужой штрафной. В результате тот лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'39
Уверенно доминирует ПСЖ в первом тайме нашего матча, что уже воплотилось в два забитых мяча. И одновременно почти не видим мы атак «Ливерпуля».
'37
'34
'33
Мбаппе исполнил опасную подачу в чужую штрафную, но уверенно на выходе сыграл в этом эпизоде Алиссон Беккер.
'31
Маркиньос здорово сыграл на перехвате в центре поля, сбросил мяч на Мбаппе, но тот затем неудачно попытался исполнить пас пяткой в направлении Неймара.
'29
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Ливерпуля», но до опасных моментов дело пока не доходит.
'27
Джо Гомес далеко вбросил мяч из аута в чужую штрафную, где с выгодной позиции попытался нанести удар по воротам Вейнадум, но принял этот мяч на себя соперник.
'25
'23
Салах получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот Джиджи Буффона.
'21
Джо Гомес исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной на Садио Мане, но против того надежно на опережение сыграл Тиаго Силва.
'19
Ди Мария исполнил заброс на правый край чужой штрафной, где Милнер в силовом единоборстве сумел заблокировать ход к мячу для Килиана Мбаппе.
'17
'15
Важный быстрый гол удалось провести ПСЖ в сегодняшнем матче. Теперь уже придется раскрываться «Ливерпулю», чтобы завоевать столь нужный для себя положительный результат.
'13
'13
Больше контролируют мяч футболисты ПСЖ в эти минуты матча, но пока в основном в центре поля и без продвижения к воротам «Ливерпуля».
'11
Ди Мария получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'9
Тиаго Силва забрался во вне игры во вратарской после подачи с правого фланга атаки от Анхеля Ди Марии.
'8
Мбаппе здорово сбросил мяч на Ди Марию поблизости от чужой штрафной, а тот на исполнение пробил в дальний угол ворот, но в прыжке Алиссон спас свою команду.
'6
Фирмино пяткой попытался отпасовать у чужой штрафной в направлении Мохаммеда Салаха, но первым на мяче был один из соперников.
'4
Ди Мария отпасовал низом с углового на Неймара, а тот неудачно пошел в дриблинг, просто отдав мяч ближайшему сопернику.
'3
Килиан Мбаппе получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, попытался пробить, но после рикошета мяч улетел на угловой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ливерпуль». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.