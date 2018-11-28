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ПСВ Эйндховен Барселона

Месси помог: «Барселона» одолела «ПСВ»

«Барселона» обыграла «ПСВ» в матче Лиги чемпионов

Голландский «ПСВ» проиграл «Барселоне» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У хозяев единственный мяч забил Люк де Йонг. Победа позволила каталонцам выйти в плей-офф турнира с первого места. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Группа B. 5-й тур  |   28 ноября 23:00   |  закончен
ПСВ Эйндховен
1:2
Барселона
Стадион «Филипс», Эйндховен | Главный судья: Павел Краловец (Домажлице, Чехия)
Хендрикс 25'
де Йонг 82'
Гутьеррес 83'
де Йонг 83'
Месси 61'
Пике 70'
Альба 86'
Пике 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Йерун Зут
22 (з)   Дензел Дюмфрис
6 (з)   Хосе Тасенде
5 (з)   Даниэль Шваб
4 (з)   Ник Виргевер
8 (п)   Йоррит Хендрикс 71' 25'
18 (п)   Пабло Паулино
7 (п)   Гастон Перейро 71'
11 (н)   Ирвин Лосано
9 (н)   Люк де 82' 83'
17 (н)   Стевен Бергвейн
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба 86'
3 (з)   Жерар Пике 70' 90'
15 (з)   Клеман Лангле
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (п)   Усман Дембеле
10 (н)   Лионель Месси 61'
Запасной состав
13 (в)   Элой Ром
3 (з)   Азиз Бехич
20 (з)   Трент Сэйнсбари
25 (п)   Эрик Гутьеррес 71' 83'
47 (п)   Мауро Жуниор
14 (н)   Дониелл Мален 71'
10 (н)   Максимильяно Ромеро
30 (в)   Игнасио Пенья
27 (з)   Хуан Гонсалес
36 (з)   Хуан Мовилья
14 (п)    Малком
6 (п)   Денис Суарес
26 (п)   Карлос Аленья
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
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'90+4
Финальный свисток прозвучал! «Барселона» увозит из Эйндховена три очка, обыграв местный «ПСВ». Каталонцы гарантировали себе первое место на групповом этапе Лиги чемпионов, а голландцы потеряли даже теоретические шансы на попадание в еврокубковую весну. На этом трансляцию завершаем. До новых встреч на футболе.
'90+4
Сам же Пике исправился, выбив мяч из штрафной после выполненного стандарта соперника.
'90+3
Пике сыграл рукой — жёлтая карточка. Штрафной удар для хозяев в 28 метрах от ворот.
'90+2
Дюмфрис «нарисовал» падение в чужой штрафной — судья не поверил!
'90+1
Четыре минуты добавил рефери!
'90
Корнер «ПСВ» привёл к опаснейшей контратаке гостей! Малком из чужой штрафной получил вариант пробить, но запустил мяч на трибуны!
'88
Гутьеррес из-за штрафной мощно пробивал, по пути случился рикошет, приведший к угловому.
'86
Альба долго готовил ввод мяча из аута, что сподвигло рефери полезть в кармашек — жёлтая карточка за задержку игры.
'83
Де Йонг за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку. А Гутьеррес за фол против Видаля нарвался на «горчичник».
'82
ГОЛ! Гутьеррес выполнил с левого фланга подачу в штрафную на голову де Йонгу, мяч охотно после удара залетел в ворота! Наиграли хозяева на этот гол!
'80
Денис Суарес вышел на поле в дебютном для себя матче Лиги чемпионов.
'80
Барселона тоже идёт на перестановку. Дембеле неспешно ушёл за пределы поля.
'79
Ромеро вышел добавить огня в линию атаки «ПСВ».
'79
Бергвейн покинул поле.
'78
Де Йонг сыграл на опережение и головой из штрафной здорово пробил по воротам — мимо!
'76
Лосано упустил прекрасный шанс отличиться! Не реализовал Ирвин выход на ворота!
'75
Лосано зрячий пас сделал к радиусу штрафной, Бергвейн плотный удар низом нанёс — рядышком со штангой!
'73
После классной атаки с ходу гостей Дембеле прострелил на дальнюю штангу, а Малком в подкате чуть-чуть не завернул мяч в ворота!
'71
Мален и Гутьеррес вышли у хозяев.
'71
Двойная замена у «ПСВ». Перейро и Хендрикс отправились отдыхать.
'70
ГОЛ! Месси со стандарта силовой прострел сделал, а Пике уже из штрафной в касание мяч направил в цель!
'69
Малком вышел.
'69
Коутиньо заменён у каталонцев.
'68
Лосано с фланга сместился в центр и пробил с левой ноги — неточно.
'66
Месси и Дембеле обменялись передачами уже в чужой штрафной, Усман в итоге пробил по воротам, но попал мячом в защитника!
'64
Ракитич получил скидку в центр штрафной от Видаля, но мяч после удара отправился выше ворот!
'61
ГОЛ! Дембеле сделал передачу на ход Месси, Лео уже из пределов штрафной удар из-под защитника нанёс, запустив мяч в сетку ворот! Вратарь даже не дёрнулся!
'59
Удачно на ногу Росарио лёг мяч, удар из-за штрафной получился тревожным для гостей — мяч пролетел рядом со штангой!
'58
Месси накрыли при попытке сделать разрезающую передачу в штрафную на Дембеле.
'56
Тер Штеген попал под прессинг! С большим трудом вратарю «Барсы» удалось на фланг мяч выбить.
'55
Ответ «ПСВ»! Хендрикс уже в атаке хозяев вторым темпом пробивал из-за штрафной — голкипер в игре!
'53
«Барселона» основательно принялась за контроль мяча на чужой половине поля.
'51
Лосано выполнил навес от бровки в штрафную гостей, но к мячу никто из партнёров не успел.
'50
Месси из-за штрафной ударил в дальний угол ворот — Зут в прыжке мяч парировал, а добивание Альбы уже блокировали полевые игроки!
'48
Дембеле от правого края штрафной пробивал в направлении дальнего угла ворот «ПСВ» — мимо!
'46
Второй тайм игры начался! Все прежние лица на поле — без замен в перерыве.
'45
Свисток на перерыв прозвучал! Массу опасных моментов команды создали за первый тайм, но счёт остался со старта матча без изменений — 0:0 на табло.
'45
Де Йонг головой пробивал после подачи Перейро — перекладина! Дюмфрис добивал из вратарской — штанга! Какие моменты у ворот «Барселоны»!
'43
Разошёлся Месси! Пробил Лео низом по воротам — Зут в прыжке мяч успокоил под своей рукой.
'42
Удар Дембеле из штрафной площади хозяев накрыл защитник.
'41
Опять Месси! На этот раз плотный удар Лео пришёлся в створ, но прямо по центру летел мяч, где и находился Зут.
'39
Вновь Месси наносил удар по воротам, но и в нём не хватило точности!
'38
Семеду подключился в атаку гостей по правому краю, но забрался в положение вне игры.
'37
И ещё момент создаёт «Барселона»! Месси с линии штрафной пробил чуть выше ворот!
'36
После подачи от угла поля Видаль перекидывал вратаря, вышедшего из ворот, но мяч с «ленточки» выбил защитник «ПСВ»!
'35
Месси перехватил мяч в центре поля, сразу включил ноги, далее отыграл на левый край штрафной на Коутиньо, удар которого пришёлся в соперника — угловой!
'33
Пике не стал церемониться в борьбе за мяч против Бергвейна, завалив голландца на газон — фол, но без карточки.
'31
Удар Видаля из пределов штрафной площади в ближний угол ворот блокирован!
'29
Семеду слишком сильную передачу сделал низом в штрафную хозяев — Дембеле мяч не догнал.
'27
Альба в подкате прервал атаку «ПСВ», построенную через правый фланг.
'25
Хендрикс грубо сыграл против Дембеле — первая жёлтая карточка в матче.
'24
Опасно! Де Йонг после диагонали сделал скидку головой в штрафную гостей, Перейро выиграл позицию у соперника, перебросил вратаря, но и ворота заодно!
'22
Тасенде после перехвата на своей половине сразу искал Бергвейна длинным пасом, но мяч достался защитникам «Барселоны».
'20
Очередной угловой испанцы разыграли неудачно — удар от ворот.
'19
Коутиньо после стандарта «Барсы» уже с подбора крутил мяч под самую штангу, но перестарался — промах!
'18
Мягкий заброс от Месси в штрафную соперника на Дембеле, но Хендрикс успел мяч выбить на угловой.
'17
Штанга! Перейро со своей левой ноги из-за штрафной зарядил, прыжок Тер Штегена уже не выручал ситуацию для гостей, но мяч попал в каркас ворот!
'15
Лангле второй раз подряд фолит на Лосано у центра поля.
'14
Дюмфрис в классном подкате выбил мяч в аут, не позволив Месси сыграть на Альбу на левый край штрафной площади.
'12
Дальний заброс на Дембеле к правому краю атаки, но слишком сильно исполнено — мяч покинул пределы поля.
'10
Первый угловой для гостей. Месси его разыграл на коротке, а после этого каталонцы перешли на позиционную атаку.
'9
Скоростной проход Дембеле по правому флангу с прострелом в центр чужой штрафной, но там оборона хозяев сработала внимательно.
'8
Всё в порядке с испанским защитником. Игра возобновилась.
'7
Альба получил повреждение после того, как Дюмфрис на нём нарушил правила.
'5
Перейро выполнил корнер, Шваб головой пробил по воротам, но и тут голкипер «Барселоны» сыграл надёжно.
'4
Перейро со штрафного удара красиво обвёл стенку, но вратарь в прыжке мяч отбил за лицевую линию — угловой для «ПСВ».
'3
Лосано перехватил мяч в центре поля, пробежался и был сбит с ног у чужой штрафной — опасный стандарт.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли каталонцы.
'0
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.