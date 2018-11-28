ПСВ Эйндховен

- 417484 просмотра Рада одобрила введение военного положения на 30 дней
- 289868 просмотров СБ ООН проводит экстренное заседание по конфликту России и Украины
- 175747 просмотров Почему указ о военном положении на Украине опубликовали с ошибкой
- 155547 просмотров Что означает введение военного положения для Украины
- 126513 просмотров В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
- 116677 просмотров Конфликт в Черном море: чего ждать России
- 114349 просмотров Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+4
Финальный свисток прозвучал! «Барселона» увозит из Эйндховена три очка, обыграв местный «ПСВ». Каталонцы гарантировали себе первое место на групповом этапе Лиги чемпионов, а голландцы потеряли даже теоретические шансы на попадание в еврокубковую весну. На этом трансляцию завершаем. До новых встреч на футболе.
'90+4
Сам же Пике исправился, выбив мяч из штрафной после выполненного стандарта соперника.
'90+3
'90+2
Дюмфрис «нарисовал» падение в чужой штрафной — судья не поверил!
'90+1
Четыре минуты добавил рефери!
'90
Корнер «ПСВ» привёл к опаснейшей контратаке гостей! Малком из чужой штрафной получил вариант пробить, но запустил мяч на трибуны!
'88
Гутьеррес из-за штрафной мощно пробивал, по пути случился рикошет, приведший к угловому.
'86
'83
'82
'80
'80
'79
'79
'78
Де Йонг сыграл на опережение и головой из штрафной здорово пробил по воротам — мимо!
'76
Лосано упустил прекрасный шанс отличиться! Не реализовал Ирвин выход на ворота!
'75
Лосано зрячий пас сделал к радиусу штрафной, Бергвейн плотный удар низом нанёс — рядышком со штангой!
'73
После классной атаки с ходу гостей Дембеле прострелил на дальнюю штангу, а Малком в подкате чуть-чуть не завернул мяч в ворота!
'71
'71
'70
'69
'69
'68
Лосано с фланга сместился в центр и пробил с левой ноги — неточно.
'66
Месси и Дембеле обменялись передачами уже в чужой штрафной, Усман в итоге пробил по воротам, но попал мячом в защитника!
'64
Ракитич получил скидку в центр штрафной от Видаля, но мяч после удара отправился выше ворот!
'61
'59
Удачно на ногу Росарио лёг мяч, удар из-за штрафной получился тревожным для гостей — мяч пролетел рядом со штангой!
'58
Месси накрыли при попытке сделать разрезающую передачу в штрафную на Дембеле.
'56
Тер Штеген попал под прессинг! С большим трудом вратарю «Барсы» удалось на фланг мяч выбить.
'55
Ответ «ПСВ»! Хендрикс уже в атаке хозяев вторым темпом пробивал из-за штрафной — голкипер в игре!
'53
«Барселона» основательно принялась за контроль мяча на чужой половине поля.
'51
Лосано выполнил навес от бровки в штрафную гостей, но к мячу никто из партнёров не успел.
'50
Месси из-за штрафной ударил в дальний угол ворот — Зут в прыжке мяч парировал, а добивание Альбы уже блокировали полевые игроки!
'48
Дембеле от правого края штрафной пробивал в направлении дальнего угла ворот «ПСВ» — мимо!
'46
Второй тайм игры начался! Все прежние лица на поле — без замен в перерыве.
'45
Свисток на перерыв прозвучал! Массу опасных моментов команды создали за первый тайм, но счёт остался со старта матча без изменений — 0:0 на табло.
'45
Де Йонг головой пробивал после подачи Перейро — перекладина! Дюмфрис добивал из вратарской — штанга! Какие моменты у ворот «Барселоны»!
'43
Разошёлся Месси! Пробил Лео низом по воротам — Зут в прыжке мяч успокоил под своей рукой.
'42
Удар Дембеле из штрафной площади хозяев накрыл защитник.
'41
Опять Месси! На этот раз плотный удар Лео пришёлся в створ, но прямо по центру летел мяч, где и находился Зут.
'39
Вновь Месси наносил удар по воротам, но и в нём не хватило точности!
'38
Семеду подключился в атаку гостей по правому краю, но забрался в положение вне игры.
'37
И ещё момент создаёт «Барселона»! Месси с линии штрафной пробил чуть выше ворот!
'36
После подачи от угла поля Видаль перекидывал вратаря, вышедшего из ворот, но мяч с «ленточки» выбил защитник «ПСВ»!
'35
Месси перехватил мяч в центре поля, сразу включил ноги, далее отыграл на левый край штрафной на Коутиньо, удар которого пришёлся в соперника — угловой!
'33
Пике не стал церемониться в борьбе за мяч против Бергвейна, завалив голландца на газон — фол, но без карточки.
'31
Удар Видаля из пределов штрафной площади в ближний угол ворот блокирован!
'29
Семеду слишком сильную передачу сделал низом в штрафную хозяев — Дембеле мяч не догнал.
'27
Альба в подкате прервал атаку «ПСВ», построенную через правый фланг.
'25
'24
Опасно! Де Йонг после диагонали сделал скидку головой в штрафную гостей, Перейро выиграл позицию у соперника, перебросил вратаря, но и ворота заодно!
'22
Тасенде после перехвата на своей половине сразу искал Бергвейна длинным пасом, но мяч достался защитникам «Барселоны».
'20
Очередной угловой испанцы разыграли неудачно — удар от ворот.
'19
Коутиньо после стандарта «Барсы» уже с подбора крутил мяч под самую штангу, но перестарался — промах!
'18
Мягкий заброс от Месси в штрафную соперника на Дембеле, но Хендрикс успел мяч выбить на угловой.
'17
Штанга! Перейро со своей левой ноги из-за штрафной зарядил, прыжок Тер Штегена уже не выручал ситуацию для гостей, но мяч попал в каркас ворот!
'15
Лангле второй раз подряд фолит на Лосано у центра поля.
'14
Дюмфрис в классном подкате выбил мяч в аут, не позволив Месси сыграть на Альбу на левый край штрафной площади.
'12
Дальний заброс на Дембеле к правому краю атаки, но слишком сильно исполнено — мяч покинул пределы поля.
'10
Первый угловой для гостей. Месси его разыграл на коротке, а после этого каталонцы перешли на позиционную атаку.
'9
Скоростной проход Дембеле по правому флангу с прострелом в центр чужой штрафной, но там оборона хозяев сработала внимательно.
'8
Всё в порядке с испанским защитником. Игра возобновилась.
'7
Альба получил повреждение после того, как Дюмфрис на нём нарушил правила.
'5
Перейро выполнил корнер, Шваб головой пробил по воротам, но и тут голкипер «Барселоны» сыграл надёжно.
'4
Перейро со штрафного удара красиво обвёл стенку, но вратарь в прыжке мяч отбил за лицевую линию — угловой для «ПСВ».
'3
Лосано перехватил мяч в центре поля, пробежался и был сбит с ног у чужой штрафной — опасный стандарт.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли каталонцы.
'0
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.