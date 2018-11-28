Локомотив М

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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Важный гол перед самым перерывом удалось провести «Локомотиву», что обеспечивает железнодорожникам выгодные позиции во второй половине встречи.
'43
'40
Федор Смолов забрался в очередной офсайд на левом фланге атаки своей команды.
'38
Смолов передал мяч Антону Миранчуку на левом фланге атаки, а тот попытался пробить по воротам, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Муслере.
'36
Игнатьев решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч заметно мимо створа ворот Фернандо Муслеры.
'34
'32
Федор Смолов забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после быстрой передачи вперед.
'30
Момент у «Локомотива»! После подачи с левого фланга атаки во вратарскую нанес удар головой с близкой дистанции Крыховяк, но отправил мяч выше створа ворот!
'28
Длительное время контролируют мяч футболисты «Галатасарая» на чужой половине поля. При этом грамотно перекрывают все зоны у своих ворот железнодорожники.
'26
Алексей Миранчук обыграл ближайшего соперника, вошел в чужую штрафную и нанес удар, но мяч полетел мимо створа ворот Фернандо Муслеры.
'24
Эрен Дердийок получил пас на линии чужой штрафной и мощно пробил в направлении ближнего угла ворот, но отправил мяч в сетку с внешней стороны в этом моменте.
'22
Гарри Родригес исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки во владения Гилерме, где первым на мяче был один из футболистов «Локомотива».
'21
Линнес подключился к атаке своей команды по правому флангу, но сзади догнал его Рыбусь и остановил при помощи нарушения правил.
'19
Заброс был исполнен в направлении Смолова в штрафную «Галатасарая», но вовремя вышел из ворот Муслера, кулаками отбив мяч подальше в поле.
'17
Гарри Родригес теперь уже вышел на ударную позицию поблизости от чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в одного из защитников «Локомотива».
'15
Гарри Родригес исполнил подачу с углового с левого фланга в центр на линию чужой штрафной, где один из соперников был первым на мяче. Отбились железнодорожники.
'13
Алексей Миранчук дважды кряду исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, но оба раза первым на мяче оказывался один из игроков «Галатасарая».
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты «Галатасарая» в эти минуты матча. Однако, создать опасные моменты у чужих ворот пока не удается.
'9
Федор Смолов перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, нарушив правила против своего соперника. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'7
Гарри Родригес исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл один из футболистов «Локомотива».
'5
Момент у «Локомотива»! Федор Смолов выиграл борьбу на левом краю чужой штрафной и выстрелил в ближний угол ворот, но Фернандо Муслера спас свою команду!
'3
Алексей Миранчук перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Локомотив» — «Галатасарай». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.