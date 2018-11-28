Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Атлетико» после 45 минут. Мадридцы уверенно контролируют ход игры и ничего не позволяют сделать сопернику.
'45
'42
Фелипе Луис сыграл в стенку с Гризманном, в штрафной убрал Жеферсона, но вовремя на подстраховку успел Бадьяшиль.
'40
Много потерь у «Монако» на подступах к штрафной. Облак стоит без работы в первом тайме.
'38
Гризманн получил передачу от Фелипе Луиса, выбрался на свободное пространство и пробил с 25 метров! Мяч улетел на трибуну.
'36
По владению мячом преимущество у «Атлетико» — 53% на 47%, и по ударам впереди хозяева — 3:0.
'34
Корреа сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Бенальо в падении перехватил мяч.
'32
Мадридцы справились с подачей Шадли с углового.
'30
Практически не доходит мяч до Головина. Сложно по такой игре проявить свои возможности Александру.
'28
Гости заработали стандарт на правом фланге. Шадли вырезал подачу в центр штрафной, но хозяева уверенно отбились.
'26
Очень легко складывается игра для «Атлетико». Мадридцы даже не включились на максимальные обороты, а уже ведут 2:0.
'24
'22
Силла набрал скорость, навязал борьбу защитнику и отобрал мяч, но затем потерял равновесие и контратака гостей захлебнулась.
'20
Лемар с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, Жемерсон выиграл борьбу и разрядил обстановку у ворот.
'18
Лемар подобрал мяч, рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую! Жемерсон перехватил мяч, опередив Корреа.
'16
Монегаски перекатывают мяч в центре поля, но нет вариантов для продолжения атаки впереди.
'14
Гризманн выбрался на свободное пространство и пробил с 30 метров! Получилось слишком высоко.
'12
Массенго убежал в атаку по флангу и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Грандсира.
'10
Тяжёлое начало игры для «Монако». Гости не могут наладить контроль над мячом и практически не переходят центр поля.
'8
Лемар со штрафного пробил на исполнение в дальний угол! Мяч прошёл рядом со штангой.
'7
Филипе Луис подключился к атаке и получил по ногам от Головина. Штрафной, до ворот метров 20.
'6
Много владеют мячом хозяева. Игра идёт возле штрафной «Монако».
'4
Грандсир дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Савич перехватил мяч и выбил его в сторону.
'2
'1
Матч начался! Монегаски разыграли мяч с центра поля
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Монако». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.