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03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
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04:00
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Реал Мадрид ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
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Атлетико М Монако

Отмыться от позора: «Монако» проигрывает в Мадриде. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Монако»

«Монако» Александра Головина на выезде встречается с мадридским «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа A. 5-й тур  |   28 ноября 20:55   |  перерыв
Атлетико М
2:0
Монако
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Бадьяшиль 2' (авт)
Гризманн 24'
Гризманн 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
3 (з)   Филипе Луис
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
4 (з)   Сантьяго Арьяс
15 (з)   Стефан Савич
11 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Родриго Эрнандес
5 (п)   Томас Парти
6 (п)    Коке
7 (н)   Антуан Гризманн 24' 45'
10 (н)   Анхель Корреа
16 (в)   Диего Бенальо
32 (з)   Бенуа Бадьяшиль 2'
46 (з)   Giulian Biancone
24 (з)   Андреа Раджи
5 (з)    Жемерсон
20 (п)   Насер Шадли
17 (п)   Александр Головин
42 (п)   Хан-Ноа Массенго
8 (п)   Юри Тилеманс
34 (п)   Мусса Силла
29 (н)   Самуэль Грандсир
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
8 (п)    Сауль
23 (п)    Витоло
43 (п)   Антонио Мойя
18 (н)   Желсон Мартинш
9 (н)   Никола Калинич
47 (н)   Хоакин Муньос
40 (в)   Лоик Бадьяшил
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
15 (п)   Юсеф Аит
36 (п)   Софьян Диоп
45 (п)   Кефрен Тюрам-Юльен
41 (н)   Гобе Гуано
9 (н)   Радамель Фалькао
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'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Атлетико» после 45 минут. Мадридцы уверенно контролируют ход игры и ничего не позволяют сделать сопернику.
'45
Головин набрал скорость и получил удар по ногам от Гризманна. Жёлтая карточка.
'42
Фелипе Луис сыграл в стенку с Гризманном, в штрафной убрал Жеферсона, но вовремя на подстраховку успел Бадьяшиль.
'40
Много потерь у «Монако» на подступах к штрафной. Облак стоит без работы в первом тайме.
'38
Гризманн получил передачу от Фелипе Луиса, выбрался на свободное пространство и пробил с 25 метров! Мяч улетел на трибуну.
'36
По владению мячом преимущество у «Атлетико» — 53% на 47%, и по ударам впереди хозяева — 3:0.
'34
Корреа сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Бенальо в падении перехватил мяч.
'32
Мадридцы справились с подачей Шадли с углового.
'30
Практически не доходит мяч до Головина. Сложно по такой игре проявить свои возможности Александру.
'28
Гости заработали стандарт на правом фланге. Шадли вырезал подачу в центр штрафной, но хозяева уверенно отбились.
'26
Очень легко складывается игра для «Атлетико». Мадридцы даже не включились на максимальные обороты, а уже ведут 2:0.
'24
ГОЛ! Корреа и Гризманн вдвоём разорвали оборону «Монако»! Корреа получил передачу на ход, в штрафной красиво убрал Жемерсона и сделал передачу на Антуана, который без помех расстрелял ворота гостей!
'22
Силла набрал скорость, навязал борьбу защитнику и отобрал мяч, но затем потерял равновесие и контратака гостей захлебнулась.
'20
Лемар с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, Жемерсон выиграл борьбу и разрядил обстановку у ворот.
'18
Лемар подобрал мяч, рванул в свободную зону и прострелил во вратарскую! Жемерсон перехватил мяч, опередив Корреа.
'16
Монегаски перекатывают мяч в центре поля, но нет вариантов для продолжения атаки впереди.
'14
Гризманн выбрался на свободное пространство и пробил с 30 метров! Получилось слишком высоко.
'12
Массенго убежал в атаку по флангу и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Грандсира.
'10
Тяжёлое начало игры для «Монако». Гости не могут наладить контроль над мячом и практически не переходят центр поля.
'8
Лемар со штрафного пробил на исполнение в дальний угол! Мяч прошёл рядом со штангой.
'7
Филипе Луис подключился к атаке и получил по ногам от Головина. Штрафной, до ворот метров 20.
'6
Много владеют мячом хозяева. Игра идёт возле штрафной «Монако».
'4
Грандсир дошёл до лицевой и прострелил в штрафную! Савич перехватил мяч и выбил его в сторону.
'2
ГОЛ! Гризманн с левого края сделал передачу в центр на свободного Коке, тот немного продвинулся вперёд и пробил по воротам! Мяч после рикошета влетела в угол. Автогол засчитали на счёт Бадьяшиля.
'1
Матч начался! Монегаски разыграли мяч с центра поля
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Монако». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.