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Ювентус Валенсия

Лига чемпионов. Роналду против Черышева. LIVE

Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Валенсия»

В матче пятого тура Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» принимает на своем поле в Турине испанскую «Валенсию». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа H. 5-й тур  |   27 ноября 23:00   |  1 тайм
Ювентус
0:0
Валенсия
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Бентанкур 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур 13'
14 (п)   Блез Матюиди
10 (н)   Пауло Дибала
17 (н)   Марио Манджукич
7 (н)   Криштиану Роналду
13 (в)    Нето
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста
12 (з)   Муктар Дьякаби
18 (п)   Даниэль Васс
10 (п)   Даниэль Парехо
17 (п)   Франсис Коклен
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
19 (н)    Родриго
Запасной состав
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мехди Бенатиа
15 (з)   Андреа Барцальи
24 (з)   Даниэле Ругани
16 (п)   Хуан 
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
1 (в)   Хауме Доменек
4 (з)   Джейсон Мурильо
15 (з)   Антонио Латорре
21 (з)   Кристиано Пиччини
8 (п)   Карлос Солер
9 (н)   Кевин Гамейро
23 (н)   Миши Батшуайи
Удары
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Удары
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'22
Два угловых подряд заработал «Ювентус», но ничего опасного из них не извлёк.
'20
Выбила защита мяч из штрафной после навеса Парехо.
'19
Гайя среагировал на отскок мяча в штрафной «Ювентуса» и, сместившись чуть ближе к воротам, пробил в дальний угол — после рикошета мяч улетел за лицевую.
'17
Кьеллини с левого фланга навесил в штрафную — снова Нето на месте.
'15
Манджукич после навеса с правого фланга в борьбе с соперником пробил по воротам из штрафной, но вышло слабовато — Нето спокойно поймал мяч.
'13
Бентанкур наступил Гуэдешу на ногу и получил «горчичник» за это нарушение.
'11
Не прошёл навес Сандро в штрафную, защита «Валенсии» выбила мяч.
'9
Кьеллини в штрафной грамотно поставил корпус и не пустил Мину к мячу после дальнего навеса.
'7
Пьянич нарушил правила в атаке.
'5
Гайя подключился к атаке по левому флангу и выполнил потенциально опасный прострел в штрафную, но Манджукич уверенно сыграл на перехвате.
'3
Роналду перед штрафной обыграл Коклена и сильно пробил под штангу — Нето справился с этим ударом!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Валенсия». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.