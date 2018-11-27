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Трансляция
С конца
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'22
Два угловых подряд заработал «Ювентус», но ничего опасного из них не извлёк.
'20
Выбила защита мяч из штрафной после навеса Парехо.
'19
Гайя среагировал на отскок мяча в штрафной «Ювентуса» и, сместившись чуть ближе к воротам, пробил в дальний угол — после рикошета мяч улетел за лицевую.
'17
Кьеллини с левого фланга навесил в штрафную — снова Нето на месте.
'15
Манджукич после навеса с правого фланга в борьбе с соперником пробил по воротам из штрафной, но вышло слабовато — Нето спокойно поймал мяч.
'13
'11
Не прошёл навес Сандро в штрафную, защита «Валенсии» выбила мяч.
'9
Кьеллини в штрафной грамотно поставил корпус и не пустил Мину к мячу после дальнего навеса.
'7
Пьянич нарушил правила в атаке.
'5
Гайя подключился к атаке по левому флангу и выполнил потенциально опасный прострел в штрафную, но Манджукич уверенно сыграл на перехвате.
'3
Роналду перед штрафной обыграл Коклена и сильно пробил под штангу — Нето справился с этим ударом!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Валенсия». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.