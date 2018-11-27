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Трансляция
С конца
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'24
У Шика не получился сильным удар по воротам гостей — Куртуа на месте.
'22
'22
'21
'20
Опасно! Васкес получил мяч на углу вратарской, далее пас на радиус штрафной, Модрич в касание низом пробил — ногами Ольсен мяч парировал!
'19
Эль-Шаарави получил заброс мяча на правый фланг, Стефан выполнил подачу в центр штрафной, но она не нашла Шика.
'18
Манолас не позволил Бэйлу пролезть к лицевой линии штрафной площади «Ромы» — удар от ворот.
'16
Куртуа оказался под прессингом «волков», пришлось вратарю «сливочных» мяч выбивать в аут.
'14
Не зацепился Бэйл за мяч при попытке мадридцев через левый край провести атаку.
'13
«Реал» высоко старается встречать соперника, но «Рома» без сумбура выходит из обороны.
'11
Пас из глубины от Марсело получился в положение вне игры.
'8
Коларов подобрал мяч у чужой штрафной и мощно пробил — получилось рядом с ближней «девяткой» ворот «Реала»!
'6
Опаснейший прострел Крооса с левого края штрафной, но Бензема не успел к мячу во вратарской!
'5
Стандарт римлян от левой бровки закончился на Куртуа — мяч в руках голкипера.
'4
Первый угловой «Реала». Кроос выполнил подачу в центр штрафной — оборона «Ромы» справилась.
'3
Модричу не дали пробить с линии штрафной, не помог хорвату и ложный замах.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Рома» — «Реал». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.