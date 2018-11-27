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не начался
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизТоронто Рэпторс
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Финикс СанзИндиана Пэйсерс
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Атлетико М Монако
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03:00
Детройт Ред УингзСент-Луис Блюз
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03:00
Флорида ПантерзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзДаллас Старз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшПиттсбург Пингвинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
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03:30
Бруклин НетсЮта Джаз
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04:00
Оклахома-Сити ТандерКливленд Кавальерс
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04:00
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04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
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04:00
Милуоки БаксЧикаго Буллз
не начался
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Злой «Реал» в гостях у «Ромы». LIVE

Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов «Рома» — «Реал»

В матче пятого тура Лиги чемпионов итальянская «Рома» принимает на своем поле испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа G. 5-й тур  |   27 ноября 23:00   |  1 тайм
Рома
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Модрич 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Робин Ольсен
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
4 (п)   Бриан Кристанте
17 (п)   Дженгиз Ундер
42 (п)   Стивен Н'Зонзи
22 (п)   Николо Дзаньоло
14 (н)   Патрик Шик
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави 22'
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
18 (п)   Маркос Льоренте
10 (п)   Лука Модрич 21'
8 (п)   Тони Кроос
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
Запасной состав
83 (в)   Антонио Миранте
2 (з)   Рик Карсдорп
5 (з)   Жуан Жесус
15 (з)   Иван Маркано
18 (з)   Давиде Сантон
19 (п)   Анте Чорич
34 (н)   Джастин Клюйверт 22'
13 (в)   Кико Касилья
31 (з)    Хавьер
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
7 (н)    Мариано
28 (н)    Винисиус
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'24
У Шика не получился сильным удар по воротам гостей — Куртуа на месте.
'22
Клюйверт вышел по позиции.
'22
Эль-Шаарави не может продолжить игру из-за травмы. Вынужденная замена у римлян.
'21
Модрич не позволил хозяевам выйти быстро из обороны в атаку, но сделал это за рамками правил — жёлтая карточка.
'20
Опасно! Васкес получил мяч на углу вратарской, далее пас на радиус штрафной, Модрич в касание низом пробил — ногами Ольсен мяч парировал!
'19
Эль-Шаарави получил заброс мяча на правый фланг, Стефан выполнил подачу в центр штрафной, но она не нашла Шика.
'18
Манолас не позволил Бэйлу пролезть к лицевой линии штрафной площади «Ромы» — удар от ворот.
'16
Куртуа оказался под прессингом «волков», пришлось вратарю «сливочных» мяч выбивать в аут.
'14
Не зацепился Бэйл за мяч при попытке мадридцев через левый край провести атаку.
'13
«Реал» высоко старается встречать соперника, но «Рома» без сумбура выходит из обороны.
'11
Пас из глубины от Марсело получился в положение вне игры.
'8
Коларов подобрал мяч у чужой штрафной и мощно пробил — получилось рядом с ближней «девяткой» ворот «Реала»!
'6
Опаснейший прострел Крооса с левого края штрафной, но Бензема не успел к мячу во вратарской!
'5
Стандарт римлян от левой бровки закончился на Куртуа — мяч в руках голкипера.
'4
Первый угловой «Реала». Кроос выполнил подачу в центр штрафной — оборона «Ромы» справилась.
'3
Модричу не дали пробить с линии штрафной, не помог хорвату и ложный замах.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Рома» — «Реал». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.