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Трансляция
С конца
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'23
Тайсон взял игру на себя на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Бельфодиль, выбив мяч назад на Бауманна.
'21
Шульц получил пас на левом фланге атаки своей команды, исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Пятов, опасность ликвидировав.
'19
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Хоффенхайма». Пытаются сейчас быстро хозяева отыграться после двух пропущенных голов.
'17
'15
'14
'13
Майкон исполнил перевод на левый край чужой штрафной, где Исмаили сумел заработать угловой. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'11
Через высокий прессинг на чужой половине поля «Хоффенхайм» создает проблемы «Шахтеру» уже при попытке организовать начало своего наступления.
'9
Степаненко ошибся с поперечной передачей у своей штрафной. Цубер мяч перехватил и опасно прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Пятов.
'7
Кадержабек прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил прострел в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на угловой. После подачи с угла поля Нико Шульц оказался первым на подборе у чужой штрафной, но слета пробил неточно.
'5
Исмаили вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес удар в ближний угол ворот, где уверенно действовал в рамке Оливер Бауманн.
'3
Олег Данченко прошел вперед по правому флангу атаки своей команды, исполнил подачу на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников. Пока равная игра идет у нас на первых минутах матча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Шахтёр». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.