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Хоффенхайм Шахтёр Д

Лига чемпионов. «Хоффенхайм» и «Шахтер» сражаются за 1/8. LIVE

Онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги чемпионов «Хоффенхайм» — «Шахтер»

В матче пятого тура Лиги чемпионов немецкий «Хоффенхайм» принимает на своем поле донецкий «Шахтер». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа F. 5-й тур  |   27 ноября 23:00   |  1 тайм
Хоффенхайм
1:2
Шахтёр Д
Стадион «Райн-Некар-Арена», Зинсхайм | Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Крамарич 17'
Исмаили 13'
Тайсон 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Оливер Бауман
3 (з)   Павел Кадержабек
4 (з)   Эрмин Бичакчич
22 (з)   Кевин Фогт
6 (з)   Ховард Нордтвейт
16 (п)   Нико Шульц
17 (п)   Стивен Цубер
10 (п)   Керем Демирбай
27 (н)   Андрей Крамарич 17'
28 (н)   Адам Салаи
19 (н)   Исак Бельфодиль
30 (в)   Андрей Пятов
22 (з)   Николай Матвиенко
31 (з)    Исмаили 13'
4 (з)   Сергей Кривцов
5 (з)   Давид Хочолава
6 (п)   Тарас Степаненко
94 (п)   Олег Данченко
27 (п)    Майкон
74 (п)   Виктор Коваленко
7 (п)    Тайсон 15'
10 (н)   Жуниор Мораес
Запасной состав
36 (в)   Грегор Кобель
2 (з)   Джошуа Бренет
38 (з)   Стефан Пош
11 (п)   Флориан Гриллич
13 (п)   Леонардо Биттенкорт
32 (п)   Винченцо Грифо
9 (н)   Рейсс Нелсон
1 (в)   Алексей Шевченко
2 (з)   Богдан Бутко
9 (п)    Дентиньо
21 (п)   Алан Патрик
50 (п)   Сергей Болбат
8 (н)   Оларенваджу Кайоде
23 (н)   Веллингтон Нем
Самоечитаемое
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'23
Тайсон взял игру на себя на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Бельфодиль, выбив мяч назад на Бауманна.
'21
Шульц получил пас на левом фланге атаки своей команды, исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Пятов, опасность ликвидировав.
'19
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Хоффенхайма». Пытаются сейчас быстро хозяева отыграться после двух пропущенных голов.
'17
Гол! 1:2! После провала обороны «Шахтера» выбежал один на один по месту левого форварда Крамарич и уверенным ударом перебросил мяч через Пятова в дальний угол ворот.
'15
Гол! 0:2! Мораес передачей низом у чужой штрафной вывел один на один Тайсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Бауманна!
'14
Гол! 0:1! Исмаили здорово обыгрался в стеночку с Тайсоном на левом фланге атаки, вышел один на один и уверенно пробил в дальний угол ворот.
'13
Майкон исполнил перевод на левый край чужой штрафной, где Исмаили сумел заработать угловой. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'11
Через высокий прессинг на чужой половине поля «Хоффенхайм» создает проблемы «Шахтеру» уже при попытке организовать начало своего наступления.
'9
Степаненко ошибся с поперечной передачей у своей штрафной. Цубер мяч перехватил и опасно прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Пятов.
'7
Кадержабек прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил прострел в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на угловой. После подачи с угла поля Нико Шульц оказался первым на подборе у чужой штрафной, но слета пробил неточно.
'5
Исмаили вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес удар в ближний угол ворот, где уверенно действовал в рамке Оливер Бауманн.
'3
Олег Данченко прошел вперед по правому флангу атаки своей команды, исполнил подачу на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников. Пока равная игра идет у нас на первых минутах матча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Шахтёр». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.