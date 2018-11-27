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ЦСКА Виктория Пльзень

Последний шанс: ЦСКА обыгрывает «Викторию». LIVE

Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА принимает чешскую «Викторию» из Пльзени. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа G. 5-й тур  |   27 ноября 20:55   |  1 тайм
ЦСКА
1:0
Виктория Пльзень
Стадион «Лужники», Москва | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Влашич 10' (пен)
Обляков 13'
Чалов 24'
Губник 36'
Прохазка 44' (незабитый пенальти)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
8 (п)   Никола Влашич 10'
25 (п)   Кристиян Бистрович
17 (п)   Арнор Сигурдссон
98 (п)   Иван Обляков 13'
9 (н)   Фёдор Чалов 24'
16 (в)   Алеш Грушка
14 (з)   Радим Ржезник
8 (з)   Давид Лимберски
2 (з)   Лукаш Гейда
4 (з)   Роман Губник 36'
6 (п)   Роман Прохазка 44'
11 (п)   Милан Петржела
17 (п)   Патрик Грошовски
25 (п)   Алеш Чермак
19 (п)   Ян Коваржик
18 (н)   Томаш Хори
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
15 (п)   Дмитрий Ефремов
20 (п)   Константин Кучаев
29 (п)   Яка Бийол
72 (п)   Астемир Гордюшенко
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
1 (в)   Матуш Козачик
24 (з)   Милан Гавель
44 (з)   Людек Перница
7 (п)   Томаш Горжава
10 (п)   Ян Копиц
20 (п)   Павел Буха
37 (н)   Якуб Ржезничек
Удары
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По воротам:
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'45+2

Очередной угловой заработали игроки «Виктории», но справились со «стандартом» армейцы. И звучит свисток арбитра. Перерыв.

'45+1

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'45

Опасно! Заработали угловой гости. Сразу несколько игроков «Виктории» оказалось во вратарской зоне, но Гейда совсем немного не дотянулся до мяча и пробить по воротам не смог.

'44

И тащит пенальти Акинфеев! Прыгнул в левый от себя угол вратарь ЦСКА и потащил удар Прохазки!

'43

Ржезник ворвался в штрафную, и Щенников врезал ему по ногам сзади!

'43

Пенальти в ворота ЦСКА!

'41

Чалов «наткнулся» на локоть Гейды. Течет кровь из носа у форварда красно-синих, оказывают ему помочь медики.

'40

Долго разыгрывали мяч на подступах к штрафной на левом фланге, решил один в один обыграть защитника Влашич, но неудачно.

'38

Чалов получил мяч у лицевой линии в штрафной «Виктории» и мягко навесил во вратарскую. Защитник гостей едва не срезал мяч в собственные ворота. Но нет, угловой.

'36

Губник неаккуратно сыграл против Сигурдссона и получил желтую карточку.

'35

Опасно могло быть! Заработали еще один угловой гости, Прохазка выскочил на мяч первым и подрезал его в сторону ворот. Немного не хватило форварду «Виктории» перевести мяч в сетку.

'34

Разобрались со «стандартом» защитники ЦСКА.

'33

Прохазка пробил точно под перекладину, но несильно. Акинфеев перевел мяч на угловой.

'31

Опасный штрафной заработали игроки «Виктории». Набабкин и Влашич взяли Коваржика в «коробочку».

'29

Лимберски активно работает у чужой штрафной, но он, в отличие от того же Влашича, похвастать точностью передач не может.

'27

Моментище! Влашич одним элегантным пасом разрезал всю оборону «Виктории», выведя Щенникова на ворота. Но мимо пробил Георгий. Потрясающая возможность была у защитника ЦСКА записать на свой счет результативное действие.

'25

Разбит нос у защитника «Виктории». Останавливают кровотечение врачи.

'24

Чалов на ровном месте получил желтую карточку. Неаккуратно сыграл Федор и задел рукой по лицу Губнику.

'22

Влашич ворвался в штрафную, убрал защитника на противоходе и пробил в дальний верхний угол. Немного неточно.

'21

«Виктория» завладела мячом, но преодолеть среднюю линию пока что не выходит.

'19

Момент! Обляков здорово зацепился за мяч в штрафной и, положив корпус, пробил с разворота. Грушка спас свою команду.

'18

Очередная подача с фланга последовала в штрафную гостей. Губник опередил Чалова.

'16

Очень много проблем у «Виктории» в центре поля. Под прессингом армейцев чехи довольно часто теряют мяч в неоправданных ситуациях.

'15

Опасно! Влашич отдал на правый фланг, где как обычно дежурил Фернандес. Последовала передача от Марио на угол вратарской на одинокого Щенникова. Но левый защитник ЦСКА пробил выше ворот.

'13

Обляков получил желтую карточку в начале встречи.

'12

Хори получил классную передачу вразрез и врывался на скорости в штрафную. Но чешского форварда опередил Бекао, оттеснив соперника от мяча.

'10

ГООООЛ! К мячу подошел Влашич и уверенно пробил в верхний левый от себя угол. 1:0!

'9

Щенников отобрал мяч в штрафной, и защитник «Виктории» ударил ему по ногам.

'9

Пенальти в ворота «Виктории»!

'7

Гости атакуют в основном забросами из глубины. Последовал очередной в адрес Петржелы, но чех мяч потерял.

'5

Чермак и Бекао столкнулись головами в центре поля. Получают медицинскую помощь футболисты. Смогут они продолжить игру.

'4

Атакуют армейцы правым флангом. Обляков протащил мяч до штрафной, отдал на Сигурдссона, а тот откатил под удар Бистровичу. Хорват пробил низом, но рядом со штангой.

'3

Влашич подхватил мяч у чужой штрафной, увидел Чалова и сразу же перевел на него. Но неточно.

'1

Судит сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали!

20:50

Выходят команды на поле.

20:45

Первая встреча между ЦСКА и «Викторией» в нынешнем розыгрыше завершилась вничью — 2:2. Всего команды встречались друг с другом трижды: в сезоне-2013/14 армейцы один раз обыграли соперников из Чехии и один раз уступили.

20:40

Сегодня армейцам нужна исключительно победа. В противном случае ЦСКА лишится шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

20:36

«Виктория»: Вратарь: Алеш Грушка;

Радим Ржезник, Давид Лимберски, Лукаш Гейда, Роман Губник, Роман Прохазка, Патрик Грошовски, Алеш Чермак, Ян Коваржик, Томаш Хори.

20:35

Стартовые составы команд. ЦСКА:

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никола Влашич, Кристиян Бистрович, Арнон Сигурдссон, Иван Обляков, Федор Чалов.

20:30

Матч начнется в 20:55 мск.

20:25

«Газета.Ru» представляет текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА (Москва) — «Виктория» (Пльзень).