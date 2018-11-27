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И тащит пенальти Акинфеев! Прыгнул в левый от себя угол вратарь ЦСКА и потащил удар Прохазки!
Ржезник ворвался в штрафную, и Щенников врезал ему по ногам сзади!
Пенальти в ворота ЦСКА!
Чалов «наткнулся» на локоть Гейды. Течет кровь из носа у форварда красно-синих, оказывают ему помочь медики.
Долго разыгрывали мяч на подступах к штрафной на левом фланге, решил один в один обыграть защитника Влашич, но неудачно.
Чалов получил мяч у лицевой линии в штрафной «Виктории» и мягко навесил во вратарскую. Защитник гостей едва не срезал мяч в собственные ворота. Но нет, угловой.
Опасно могло быть! Заработали еще один угловой гости, Прохазка выскочил на мяч первым и подрезал его в сторону ворот. Немного не хватило форварду «Виктории» перевести мяч в сетку.
Разобрались со «стандартом» защитники ЦСКА.
Прохазка пробил точно под перекладину, но несильно. Акинфеев перевел мяч на угловой.
Опасный штрафной заработали игроки «Виктории». Набабкин и Влашич взяли Коваржика в «коробочку».
Лимберски активно работает у чужой штрафной, но он, в отличие от того же Влашича, похвастать точностью передач не может.
Разбит нос у защитника «Виктории». Останавливают кровотечение врачи.
Влашич ворвался в штрафную, убрал защитника на противоходе и пробил в дальний верхний угол. Немного неточно.
«Виктория» завладела мячом, но преодолеть среднюю линию пока что не выходит.
Очередная подача с фланга последовала в штрафную гостей. Губник опередил Чалова.
Очень много проблем у «Виктории» в центре поля. Под прессингом армейцев чехи довольно часто теряют мяч в неоправданных ситуациях.
Хори получил классную передачу вразрез и врывался на скорости в штрафную. Но чешского форварда опередил Бекао, оттеснив соперника от мяча.
Щенников отобрал мяч в штрафной, и защитник «Виктории» ударил ему по ногам.
Пенальти в ворота «Виктории»!
Гости атакуют в основном забросами из глубины. Последовал очередной в адрес Петржелы, но чех мяч потерял.
Чермак и Бекао столкнулись головами в центре поля. Получают медицинскую помощь футболисты. Смогут они продолжить игру.
Атакуют армейцы правым флангом. Обляков протащил мяч до штрафной, отдал на Сигурдссона, а тот откатил под удар Бистровичу. Хорват пробил низом, но рядом со штангой.
Влашич подхватил мяч у чужой штрафной, увидел Чалова и сразу же перевел на него. Но неточно.
Судит сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Выходят команды на поле.
Первая встреча между ЦСКА и «Викторией» в нынешнем розыгрыше завершилась вничью — 2:2. Всего команды встречались друг с другом трижды: в сезоне-2013/14 армейцы один раз обыграли соперников из Чехии и один раз уступили.
Сегодня армейцам нужна исключительно победа. В противном случае ЦСКА лишится шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
«Виктория»: Вратарь: Алеш Грушка;
Радим Ржезник, Давид Лимберски, Лукаш Гейда, Роман Губник, Роман Прохазка, Патрик Грошовски, Алеш Чермак, Ян Коваржик, Томаш Хори.
Стартовые составы команд. ЦСКА:
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никола Влашич, Кристиян Бистрович, Арнон Сигурдссон, Иван Обляков, Федор Чалов.
Матч начнется в 20:55 мск.
«Газета.Ru» представляет текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА (Москва) — «Виктория» (Пльзень).