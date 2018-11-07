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Трансляция
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'4
У Янга не получилась подача с правого фланга — мяч покинул пределы поля.
'3
Щенсны попал под прессинг, пришлось голкиперу хозяев выбивать поспешно мяч в аут.
'2
Кьеллини первую подачу в штрафную площадь «Ювентуса» прервал, сыграв классно головой по мячу.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли манкунианцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.