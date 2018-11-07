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Ювентус Манчестер Юнайтед

Ключевой матч: «Ювентус» играет с «Манчестер Юнайтед»

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»

Туринский «Ювентус» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победа хозяев досрочно выведет команду Массимилиано Аллегри в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Группа H. 4-й тур  |   07 ноября 23:00   |  1 тайм
Ювентус
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич
6 (п)   Сами Хедира
30 (п)   Родриго Бентанкур
16 (п)   Хуан 
7 (н)   Криштиану Роналду
10 (н)   Пауло Дибала
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
12 (з)   Крис Смоллинг
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
7 (н)   Алексис Санчес
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мехди Бенатиа
15 (з)   Андреа Барцальи
20 (з)   Жоау Канселу
24 (з)   Даниэле Ругани
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
27 (п)   Маруан Феллайни
10 (н)   Маркус Рашфорд
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'4
У Янга не получилась подача с правого фланга — мяч покинул пределы поля.
'3
Щенсны попал под прессинг, пришлось голкиперу хозяев выбивать поспешно мяч в аут.
'2
Кьеллини первую подачу в штрафную площадь «Ювентуса» прервал, сыграв классно головой по мячу.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли манкунианцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.