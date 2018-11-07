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Виктория Пльзень Реал Мадрид

Лига чемпионов: «Реал» уничтожает «Викторию» в Чехии

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Реал»

Чешская «Виктория Пльзень» принимает на своем поле испанский «Реал» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Группа G. 4-й тур  |   07 ноября 23:00   |  2 тайм
Виктория Пльзень
0:4
Реал Мадрид
Стадион «Дусан Арена - Места Плзне», Пльзень | Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Бензема 20'
Каземиро 23'
Бензема 37'
Бэйл 40'
Начо 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Алеш Грушка
14 (з)   Радим Ржезник
8 (з)   Давид Лимберски
2 (з)   Лукаш Гейда
4 (з)   Роман Губник
24 (з)   Милан Гавель 38'
6 (п)   Роман Прохазка
17 (п)   Патрик Грошовски
25 (п)   Алеш Чермак 61'
10 (п)   Ян Копиц
18 (н)   Томаш Хори
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
6 (з)   Хосе Игнасио 53'
4 (з)   Серхио Рамос 59'
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро 23'
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
11 (н)   Гарет Бэйл 40'
9 (н)   Карим Бензема 62' 20' 37'
Запасной состав
1 (в)   Матуш Козачик
44 (з)   Людек Перница
11 (п)   Милан Петржела 38'
7 (п)   Томаш Горжава 61'
9 (п)   Мартин Земан
90 (п)   Убонг Мозес
37 (н)   Якуб Ржезничек
1 (в)   Кейлор Навас
31 (з)    Хавьер 59'
10 (п)   Лука Модрич
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
22 (п)    Иско
28 (н)    Винисиус 62'
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'62
Винисиус Жуниор его заменил.
'62
Бензема снят с игры.
'61
Горжава на поле.
'61
Чермак отправляется отдыхать.
'60
Грошовски получил мяч на линии штрафной и пробил в касание — рядом с правой штангой!
'59
Хавьер вместо Рамоса.
'59
Первая замена у гостей.
'57
Очередной угловой заработал «Реал», но на этот раз мяч слишком близко к голкиперу полетел, и тот выбил его кулаком.
'55
Рамос в штрафной скинул мяч под удар Начо, но тот был в офсайде.
'53
Начо получил карточку за споры с арбитром.
'52
Спокойно поймал Куртуа мяч после навеса от угла поля.
'51
Сейчас в правильном положении был Копиц в момент выполнения передачи и сильно пробил со средней дистанции — Куртуа перевёл на угловой!
'50
Копиц оказался в офсайде.
'48
Лукас Васкес получил мяч на линии штрафной и нанёс плотный удар в направлении ближнего угла — рядом со штангой!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Звучит свисток, возвещающий о перерыве. Анализировать здесь особенно нечего, поскольку «Реал», повторюсь, побеждает за явным преимуществом. Разве что в начале матча, первые минут 12, «Виктория» смотрелась бодро, а потом гости полностью прибрали инициативу к своим рукам. Что ж, подождём второго тайма, а пока отдохнём.
'45+3
Выбивают защитники мяч из штрафной после навеса Крооса с углового.
'45+1
Васкес в штрафной не дотянулся до мяча после высокого навеса Крооса.
'45
Три минуты компенсирует арбитр к первому тайму.
'43
Одриосола с фланга навесил в штрафную — Грушка поймал мяч.
'41
Это уже полный разгром, конечно. Можно заканчивать матч за явным преимуществом гостей.
'40
ГОЛ! Теперь уже Бензема после навеса слева сбросил мяч под удар Бэйлу, который поймал Грушку на противоходе, пробив точно в угол ворот!
'39
Продолжает «Реал» осаждать владения соперника. Лукас Васкес мощно пробил от линии штрафной под штангу, но мяч задел кого-то из защитников и улетел на угловой!
'38
Его тёзка, Петржела, на поле.
'38
Гавель заменён.
'37
ГОЛ! Кроос разыграл угловой с Васкесом, тот навесил в штрафную, где Бэйл скинул мяч на Бензема. Карим сильным ударом с нескольких метров вогнал мяч в сетку!
'37
После удара Крооса со средней дистанции мяч полетел левее ворот, но был рикошет, так что назначен угловой.
'36
Копиц завалил Начо на газон в чужой штрафной.
'35
Гавел прострелил к 11-метровой отметке, а Хори немного не дотянулся до мяча, и к тому же был в офсайде.
'34
Бэйл опасную передачу в штрафную на Бензема вырезал, но Грушка его опередил и забрал мяч.
'32
Прохазка в атаке подыграл себе рукой.
'30
На этот раз мяч намного выше ворот полетел после удара Рамоса.
'29
Плотный удар Рамоса головой под левую штангу после углового заблокирован! Ещё один угловой будет.
'27
Кросс навесил со штрафного к воротам — Грушка поймал мяч в руки.
'25
Гейда выбил мяч из штрафной после опасного прострела Бензема.
'23
ГОЛ! Кроос закрутил мяч от угла поля в центр штрафной, Каземиро выиграл позиционную борьбу и в прыжке нанёс отличный удар головой в левый нижний угол.
'22
Лукас выполнил навес в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'21
ГОЛ! Очень здорово сыграл Бензема. Вошёл с мячом в штрафную Карим, остановился, дав двум защитникам убежать чуть вперёд, потом технично прошёл между соперниками и пробил голкиперу между ног!
'19
В офсайд на правом фланге угодил Бэйл.
'17
Бэйл хорошо выпрыгнул в штрафной после навеса со стандарта, а вот удар не получился — намного левее створа ворот полетел мяч.
'16
Не сразу, но остановили кровь Милану. Пару минут добавит рефери к первому тайму за эту паузу наверняка. Продолжается игра.
'14
Сильно разбит нос у Гавеля. Рамос махнул локтем и основательно заехал ему по лицу.
'13
Одриосола в атаке подыграл себе рукой.
'12
А сейчас не смог допрыгнуть до мяча Хори после навеса Прохазки справа на дальнюю штангу.
'11
Хори упал в чужой штрафной. Спорный момент, но пенальти арбитр не ставит.
'10
Перекладина! После розыгрыша хозяевами углового и прострела из штрафной вдоль ворот Начо, прерывая передачу соперника, пробил в перекладину собственных ворот!
'8
Начо выполнил дальний навес к штрафной со своей половины поля, но Лукас Васкес оказался в офсайде.
'7
Одриосола с фланга навесил в штрафную, защита выбила мяч.
'5
Бензема в правой части штрафной получил мяч и пробил под перекладину — Грушка отразил удар, и вдобавок оказалось, что Карим был в офсайде.
'3
Довольно сумбурная атака «Виктории». Несколько раз били разные футболисты со средней дистанции, но удары были заблокированы.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Виктория» (Пльзень) — «Реал». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.