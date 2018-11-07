Виктория Пльзень

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Трансляция
С конца
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'62
'62
'61
'61
'60
Грошовски получил мяч на линии штрафной и пробил в касание — рядом с правой штангой!
'59
'59
'57
Очередной угловой заработал «Реал», но на этот раз мяч слишком близко к голкиперу полетел, и тот выбил его кулаком.
'55
Рамос в штрафной скинул мяч под удар Начо, но тот был в офсайде.
'53
'52
Спокойно поймал Куртуа мяч после навеса от угла поля.
'51
Сейчас в правильном положении был Копиц в момент выполнения передачи и сильно пробил со средней дистанции — Куртуа перевёл на угловой!
'50
Копиц оказался в офсайде.
'48
Лукас Васкес получил мяч на линии штрафной и нанёс плотный удар в направлении ближнего угла — рядом со штангой!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Звучит свисток, возвещающий о перерыве. Анализировать здесь особенно нечего, поскольку «Реал», повторюсь, побеждает за явным преимуществом. Разве что в начале матча, первые минут 12, «Виктория» смотрелась бодро, а потом гости полностью прибрали инициативу к своим рукам. Что ж, подождём второго тайма, а пока отдохнём.
'45+3
Выбивают защитники мяч из штрафной после навеса Крооса с углового.
'45+1
Васкес в штрафной не дотянулся до мяча после высокого навеса Крооса.
'45
Три минуты компенсирует арбитр к первому тайму.
'43
Одриосола с фланга навесил в штрафную — Грушка поймал мяч.
'41
Это уже полный разгром, конечно. Можно заканчивать матч за явным преимуществом гостей.
'40
'39
Продолжает «Реал» осаждать владения соперника. Лукас Васкес мощно пробил от линии штрафной под штангу, но мяч задел кого-то из защитников и улетел на угловой!
'38
'38
'37
'37
После удара Крооса со средней дистанции мяч полетел левее ворот, но был рикошет, так что назначен угловой.
'36
Копиц завалил Начо на газон в чужой штрафной.
'35
Гавел прострелил к 11-метровой отметке, а Хори немного не дотянулся до мяча, и к тому же был в офсайде.
'34
Бэйл опасную передачу в штрафную на Бензема вырезал, но Грушка его опередил и забрал мяч.
'32
Прохазка в атаке подыграл себе рукой.
'30
На этот раз мяч намного выше ворот полетел после удара Рамоса.
'29
Плотный удар Рамоса головой под левую штангу после углового заблокирован! Ещё один угловой будет.
'27
Кросс навесил со штрафного к воротам — Грушка поймал мяч в руки.
'25
Гейда выбил мяч из штрафной после опасного прострела Бензема.
'23
'22
Лукас выполнил навес в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'21
'19
В офсайд на правом фланге угодил Бэйл.
'17
Бэйл хорошо выпрыгнул в штрафной после навеса со стандарта, а вот удар не получился — намного левее створа ворот полетел мяч.
'16
Не сразу, но остановили кровь Милану. Пару минут добавит рефери к первому тайму за эту паузу наверняка. Продолжается игра.
'14
Сильно разбит нос у Гавеля. Рамос махнул локтем и основательно заехал ему по лицу.
'13
Одриосола в атаке подыграл себе рукой.
'12
А сейчас не смог допрыгнуть до мяча Хори после навеса Прохазки справа на дальнюю штангу.
'11
Хори упал в чужой штрафной. Спорный момент, но пенальти арбитр не ставит.
'10
Перекладина! После розыгрыша хозяевами углового и прострела из штрафной вдоль ворот Начо, прерывая передачу соперника, пробил в перекладину собственных ворот!
'8
Начо выполнил дальний навес к штрафной со своей половины поля, но Лукас Васкес оказался в офсайде.
'7
Одриосола с фланга навесил в штрафную, защита выбила мяч.
'5
Бензема в правой части штрафной получил мяч и пробил под перекладину — Грушка отразил удар, и вдобавок оказалось, что Карим был в офсайде.
'3
Довольно сумбурная атака «Виктории». Несколько раз били разные футболисты со средней дистанции, но удары были заблокированы.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Виктория» (Пльзень) — «Реал». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.