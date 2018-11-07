Виктория Пльзень

'45+4

Звучит свисток, возвещающий о перерыве. Анализировать здесь особенно нечего, поскольку «Реал», повторюсь, побеждает за явным преимуществом. Разве что в начале матча, первые минут 12, «Виктория» смотрелась бодро, а потом гости полностью прибрали инициативу к своим рукам. Что ж, подождём второго тайма, а пока отдохнём.