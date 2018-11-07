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Трансляция
С конца
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'69
Длинная диагональная передача была исполнена на левый фланг атаки «Манчестер Сити», где Стерлинг плохо мяч обработал, выпустив круглого за боковую линию поля.
'67
Разыграли неудачно угловой футболисты донецкого «Шахтёра», после чего решился на удар по воротам метров с 30-ти Тайсон, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'65
Тайсон отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Исмаили, а тот при попытке прострелить низом в центр угодил в соперника и мяч ушел на угловой.
'63
'63
'61
'61
'60
Давид Силва навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где во вне игры забрался Габриэл Жезус.
'58
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Очень спокойно развивается у нас игра.
'56
Тайсон грамотно прикрыл мяч корпусом в центре поля, вынудив Фернандиньо нарушить против себя правила. Быстро разыграли этот стандарт горняки.
'54
Давид Силва блестяще разобрался с несколькими соперниками на левом фланге атаки, вошел в чужую штрафную и упал на газон в борьбе с Майконом, но пенальти арбитр не поставил.
'52
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Хозяева уже ведут с разгромным счетом, а потому могут себе позволить никуда не торопиться.
'50
Стерлинг попробовал обыграться в стеночку с Давидом Силвой на правом краю чужой штрафной, но после ответного паса упал на газон Рахим, а арбитр фола не заафиксировал.
'48
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенного преимущества добились хозяева в первые сорок пять минут, правда, второй гол был проведен с совсем непонятного пенальти, когда нарушения правил не было и близко. Во втором тайме для исправления ситуации от «Шахтёра» требуется настоящее чудо.
'44
Габриэл Жезус сбросил мяч под удар Бернарду Силве в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание пробил выше дальней девятки ворот Пятова.
'42
Бернарду Силва исполнил классный перевод на левый край чужой штрафной, откуда Давид Силва прострелил во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Пятов.
'40
Тайсон передал мяч Коваленко в центральной зоне у чужой штрафной, а тот решился на удар, но пробил намного выше створа ворот Эдерсона.
'38
Фернандиньо не по правилам сыграл против на чужой половине поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'36
Длинная передача была исполнена на левый фланг атаки «Манчестер Сити», где надежно на перехвате против Рахима Стерлинга сыграл Матвиенко.
'34
Марез обыграл Исмаили на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Пятов.
'32
А теперь уже момент у «Манчестер Сити». Габриэл Жезус фактически вышел один на один по центру, но затем промедлил с ударом, позволив Кривцову в подкате заблокировать удар.
'31
Момент у «Шахтёра»! После передачи от Коваленко прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки Матвиенко и опасно пробил, но Ляпорт принял этот выстрел на себя.
'29
Бернарду Силва на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, но затем сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'27
Матвиенко отдал пас с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда нанес удар в касание Болбат, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'25
'24
Стерлинг запутался в ногах на левом краю чужой штрафной и упал на газон. Пенальти на ровном месте поставил арбитр, где даже касания по ногам не было.
'21
Зинченко здорово исполнил передачу в одно касание вперед по левому флангу атаки на Стерлинга, но тот обработал мяч уже на самой лицевой линии и был вынужден пасовать назад.
'19
Матвиенко исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед на правый фланг атаки. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'17
Бернарду Силва здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на исполнение пробил, но уверенно в рамке ворот сыграл Пятов.
'15
«Манчестер Сити» длительное время контролирует мяч в эти минуты матча. Вынуждены по-прежнему в основном обороняться гости.
'13
'12
Зинченко здорово подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, откуда Габриэл Жезус головой пробил слабо и в руки голкиперу.
'11
Матвиенко передачей низом от центра поля нашел на правом краю чужой штрафной Мораеса, а тот хлестко низом пробил, но вышло прямо в руки Эдерсону.
'9
Пока спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится в центре поля, а главное, что почти не удается цепляться за мячи футболистам «Шахтёра».
'7
Габриэл Жезус забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после передачи низом от Давида Силвы.
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на первых минутах нашего матча. Однако, до опасных моментов у ворот «Шахтёра» дело не доходит.
'3
Коваленко отобрал мяч у соперника на правом фланге атаки своей команды, но сам затем отдал неточный пас в ноги сопернику. Свою атаку гостям организовать не получилось.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.