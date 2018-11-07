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Битва за лидерство: ЦСКА уступает «Роме»

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома»

Московский ЦСКА принимает на своем поле «Рому» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победа может позволить армейскому клубу вернуться в лидеры квартета G. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Группа G. 4-й тур  |   07 ноября 20:55   |  1 тайм
ЦСКА
0:1
Рома
Стадион «Лужники», Москва | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Манолас 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес 12'
14 (з)   Кирилл Набабкин
50 (з)   Родриго Бекао
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
29 (п)   Яка Бийол
8 (п)   Никола Влашич
77 (п)   Ильзат Ахметов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
98 (п)   Иван Обляков
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Робин Ольсен
18 (з)   Давиде Сантон
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас 4'
20 (з)   Федерико Фасио
4 (п)   Бриан Кристанте
24 (п)   Алессандро Флоренци
42 (п)   Стивен Н'Зонзи
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
9 (н)   Эдин Джеко
34 (н)   Джастин Клюйверт
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников 12'
3 (з)   Никита Чернов
15 (п)   Дмитрий Ефремов
80 (п)   Хетаг Хосонов
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
83 (в)   Антонио Миранте
5 (з)   Жуан Жесус
15 (з)   Иван Маркано
17 (п)   Дженгиз Ундер
22 (п)   Николо Дзаньоло
14 (н)   Патрик Шик
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
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'13

Георгий Щенников заменил Марио Фернандеса. Здоровья защитнику армейцев.

'11

Долгая позиционная атака ЦСКА в меньшинстве с ударом Сигурдссона в защитника. На подборе снова армейцы и продолжают они вдесятером контролировать мяч.

'10

Уносят защитника сборной России с поля... Будет замена, а ЦСКА пока в меньшинстве.

'9

Марио Фернандес на газоне. Коленом в стыке ему попал в затылок Коларов...

'7

Первая опасная атака ЦСКА. Был фол на Сигурдссоне, атака продолжилась и едва не завершилась голом. Правда, боковой поднял флажок об офсайде, хотя его не было...

'6

И продолжают идти вперед гости. ЦСКА нужно прийти в себя.

'4

«Рома» заработала тривиальный уголовой. Пеллегрини подал, Акинфеев пошел на выход, но до мяча не добрался, и Манолас головой переправил снаряд в сетку над руками вратаря.

'4

ГООООООООООООООООООЛ! Костас Манолас — 0:1!

'3

С преимуществом римлян проходит начало матча, но события они не форсируют.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:55

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе со знаменитым турком Джюнейтом Чакыром.

20:50

ЦСКА уже уволил одного тренера соперников в ЛЧ, по крайней мере поспособствовад отставке Хулена Лопетеги из «Реала». У ди Франческо все тоже не очень гладко. «Рома» только девятая в Серии А с 16 очками после 11-ти встреч. Невыход в плей-офф Лиги чемпионов будет абсолютным провалом для полуфиналиста прошлогоднего турнира.

20:45

Эусебио ди Франческо решил выставить в «Лужниках» такой состав «Ромы»:

Ольсен — Сантон, Манолас, Фасио, Коларов — Кристанте, Н'Зонзи — Флоренци, Пеллегрини, Клюйверт — Джеко.

20:40

Итак, составы команд. Вот каких футболистов ЦСКА выпустил с первых минут Виктор Гончаренко:

Акинфеев — Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков — Бийол, Ахметов, Влашич — Сигурдссон, Чалов.

20:35

Напомним, в первом круге в Риме «Рома» уверенно победила — 3:0. Правда, у ЦСКА не играл удаленный в конце победного матча против «Реала» Игорь Акинфеев. Сегодня капитан вернется в ворота!

20:30

Важнейший матч группы G, который определит практически все. На данный момент по шесть очков у мадридского «Реала» и «Ромы», у ЦСКА четыре балла в активе, у чешской «Виктории» из Пльзеня — одно. Слабо верится, что чехи смогут что-то противопоставить разозленному «королевскому клубу». Таким образом, если сегодня «Рома» увезет из Москвы три очка, то удел армейцев — сохранять третью строчку от посягательств «Виктории». Ничья оставит римлян впереди, хотя подопечные Виктора Гончаренко все еще будут в борьбе, ну а победа ЦСКА поменяет красно-синих местами с итальянцами. А впереди и тех, и других ждут встречи с «Реалом» и «Викторией».

20:25

Матч начнется в 20.55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются московский ЦСКА и итальянская «Рома».