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Долгая позиционная атака ЦСКА в меньшинстве с ударом Сигурдссона в защитника. На подборе снова армейцы и продолжают они вдесятером контролировать мяч.
Уносят защитника сборной России с поля... Будет замена, а ЦСКА пока в меньшинстве.
Первая опасная атака ЦСКА. Был фол на Сигурдссоне, атака продолжилась и едва не завершилась голом. Правда, боковой поднял флажок об офсайде, хотя его не было...
И продолжают идти вперед гости. ЦСКА нужно прийти в себя.
«Рома» заработала тривиальный уголовой. Пеллегрини подал, Акинфеев пошел на выход, но до мяча не добрался, и Манолас головой переправил снаряд в сетку над руками вратаря.
С преимуществом римлян проходит начало матча, но события они не форсируют.
Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе со знаменитым турком Джюнейтом Чакыром.
ЦСКА уже уволил одного тренера соперников в ЛЧ, по крайней мере поспособствовад отставке Хулена Лопетеги из «Реала». У ди Франческо все тоже не очень гладко. «Рома» только девятая в Серии А с 16 очками после 11-ти встреч. Невыход в плей-офф Лиги чемпионов будет абсолютным провалом для полуфиналиста прошлогоднего турнира.
Эусебио ди Франческо решил выставить в «Лужниках» такой состав «Ромы»:
Ольсен — Сантон, Манолас, Фасио, Коларов — Кристанте, Н'Зонзи — Флоренци, Пеллегрини, Клюйверт — Джеко.
Итак, составы команд. Вот каких футболистов ЦСКА выпустил с первых минут Виктор Гончаренко:
Акинфеев — Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков — Бийол, Ахметов, Влашич — Сигурдссон, Чалов.
Напомним, в первом круге в Риме «Рома» уверенно победила — 3:0. Правда, у ЦСКА не играл удаленный в конце победного матча против «Реала» Игорь Акинфеев. Сегодня капитан вернется в ворота!
Важнейший матч группы G, который определит практически все. На данный момент по шесть очков у мадридского «Реала» и «Ромы», у ЦСКА четыре балла в активе, у чешской «Виктории» из Пльзеня — одно. Слабо верится, что чехи смогут что-то противопоставить разозленному «королевскому клубу». Таким образом, если сегодня «Рома» увезет из Москвы три очка, то удел армейцев — сохранять третью строчку от посягательств «Виктории». Ничья оставит римлян впереди, хотя подопечные Виктора Гончаренко все еще будут в борьбе, ну а победа ЦСКА поменяет красно-синих местами с итальянцами. А впереди и тех, и других ждут встречи с «Реалом» и «Викторией».
Матч начнется в 20.55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются московский ЦСКА и итальянская «Рома».