Важнейший матч группы G, который определит практически все. На данный момент по шесть очков у мадридского «Реала» и «Ромы», у ЦСКА четыре балла в активе, у чешской «Виктории» из Пльзеня — одно. Слабо верится, что чехи смогут что-то противопоставить разозленному «королевскому клубу». Таким образом, если сегодня «Рома» увезет из Москвы три очка, то удел армейцев — сохранять третью строчку от посягательств «Виктории». Ничья оставит римлян впереди, хотя подопечные Виктора Гончаренко все еще будут в борьбе, ну а победа ЦСКА поменяет красно-синих местами с итальянцами. А впереди и тех, и других ждут встречи с «Реалом» и «Викторией».