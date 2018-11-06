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Трансляция
С конца
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'60
'59
'57
Эдер проиграл немного позицию защитнику, стал себе помогать локтем, судья дал свисток — фол в атаке.
'55
Быстрая атака с ходу прошла у «Порту»! Перейра мягкую подачу в штрафную соперника исполнил, Корона головой в падении пробил — мяч рикошетом от штанги улетел за пределы поля!
'54
Снова Эдер! Подача Алексея Миранчука от угла поля, Эдер головой пробивал, но уж из более сложной ситуации — промах!
'52
И ещё момент создают «железнодорожники»! После корнера состоялся удар Эдера головой — Фелипе у линии ворот мяч выбил!
'50
Опасно! Эдер не стал пробивать по воротам, а низом через вратарскую прострелил — Фарфану не дали замкнуть эту атаку «Локо»!
'48
'47
Блокировали гости удар из-за штрафной площади.
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'46
'46
'45+2
Давиде Масса отправляет команды на перерыв! Пока всё печально по счёту для «Локомотива». Связка «Порту» Эррера-Марега сделали 2:0 в пользу своей команды. У москвичей ещё будут вторые сорок пять минут игры, чтобы постараться исправить свои ошибки.
'45+2
Мог и третий мяч залететь в ворота «Локомотива»! Угловой Теллес исполнил, мяч заметался по штрафной, но до удара в упор дело не дошло!
'45+1
Перейра плотный удар из-за штрафной нанёс — Гилерме мяч перевёл через перекладину.
'45
Две минуты главный рефери добавит к первому тайму.
'44
Неудачно выполнил Фернандеш корнер — мяч быстро покинул штрафную площадь португальской команды.
'42
'41
Фернандеш почему-то решил пробивать из непростой ситуации по воротам, а ведь напрашивались более хорошие варианты под передачи на партнёров, а так — промах.
'41
И ещё одна попытка хозяев через центр свою атаку построить. Не прошла задуманная «стенка» Торреса на Корону.
'39
Хёведес не даёт атаке «Порту» пройти через центр — головой Бенедикт скинул мяч на фланг.
'37
Антон Миранчук в метре от штрафной пробивал в дальний угол ворот — мимо цели! Касильяс своим прыжком лишь украсил этот момент.
'35
Как обидно! У Эдера не получился удар с лёта из центра штрафной! Надо отметить классную зрячую передачу Антона Миранчука на Антонио.
'33
Фернандеш здорово отработал в защите, не позволив Перейре уйти в глубь гостевой штрафной площади.
'31
Браими смело пошёл на двоих соперников, мяч в чужую штрафную затащил, но передачу выполнил неточную.
'29
Фелипе не позволил себя обогнать при забросе мяча на Антона Миранчука к левому краю поля.
'27
Провели москвичи атаку правым флангом. Передача Крыховяка в штрафную хозяев была перехвачена.
'25
Отличный пас из глубины в центр штрафной гостей — Корона едва не зацепился за мяч.
'23
Корона своей передачей искал в центре штрафной Браими — Гилерме на выходе из ворот сыграл безупречно.
'21
Опасно! Алексей Миранчук после небольшого смещения в центр от угла штрафной с левой ноги пробивал в направлении дальнего угла ворот — неточно!
'19
Марега под острым углом низом в касание пробивал по воротам — мяч попал в сетку с внешней стороны створа!
'18
Чорлука в борьбе с Марега получил повреждение. Медики оказывают помощь защитнику «Локомотива».
'17
Силовой прострел Короны с правого края штрафной — Хёведес головой смахнул мяч из центра вратарской «железнодорожников»!
'15
Угловой для португальцев. Теллес выполнил подачу от флажка, Гилерме на выходе из ворот не совсем удачно сыграл, но в итоге мяч ему всё-таки достался.
'14
«Порту» принялся за долгое владение мяча. Пробовали «драконы» через правый край атаку провести, но передача на Корону не прошла.
'12
Фернандеш со стандарта решил пробить по воротам «Порту» — большой промах.
'11
Очень легко португальцы вышли из-под высокого прессинга соперника, но в контратаку выйти хозяевам не удалось.
'9
Браими не смог пролезть между двух защитников в штрафной площади москвичей, а на падение Ясина на газон судья никак не отреагировал.
'7
Первый угловой гостей. Алексей Миранчук навесил в штрафную, борьба за мяч в итоге не привела к удару по воротам Касильяса.
'5
Антон Миранчук одну из первых атака «Локомотива» начинал, но передача получилась в ту зону, куда не успели ещё партнёры по команде прибежать.
'3
'2
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли хозяева.
'0
Команды появились на поле стадиона «Драгау». Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Локомотив». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.