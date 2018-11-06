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На глазах у Месси: «Барселона» сражается с «Интером». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона»

Итальянский «Интер» принимает на своем поле испанскую «Барселону» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Капитан команды Лионель Месси наблюдает за игрой с трибун из-за восстановления от травмы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа B. 4-й тур  |   06 ноября 23:00   |  2 тайм
Интер М
0:0
Барселона
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Ракитич 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Самир Ханданович
2 (з)   Шиме Врсалько
37 (з)   Милан Шкриньяр
6 (з)   Стефан де
18 (п)   Квадво Асамоа
77 (п)   Марсело Брозович
8 (п)   Матиас Весино
14 (п)   Раджа Найнгголан
44 (п)   Иван Перишич
16 (н)   Маттео Политано
9 (н)   Мауро Икарди
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич 42'
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (п)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
27 (в)   Даниэле Паделли
23 (з)   Жоао Миранда
33 (з)   Данило Д'Амброзио
20 (п)   Борха Валеро
87 (п)   Антонио Кандрева
10 (н)   Лаутаро Мартинес
11 (н)   Бальде Кейта
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
36 (з)   Хуан Мовилья
12 (п)    Рафинья
22 (п)   Артуро Видаль
26 (п)   Карлос Аленья
14 (п)    Малком
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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'59
На этот раз Коутиньо навесил с углового. Лангле выпрыгнул и пробил головой — намного выше ворот получилось.
'57
Розыгрыш углового ни к чему опасному не привёл.
'56
Теперь уже из штрафной нанёс удар Коутиньо, но попал в Шкриньяра. Угловой будет.
'54
Коутиньо сильно пробил со средней дистанции — Ханданович справился, но не без труда.
'52
Перишич с левого фланга прострелил в штрафную — тер Штеген забрал мяч в руки.
'50
Де Врей выпрыгнул в центре штрафной после мягкого навеса и пробил головой — намного выше цели полетел мяч.
'48
Ракитич нарушил правила на своей половине поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+2
Отправляются отдыхать футболисты. «Барселона» атакует гораздо больше, чем «Интер». Было несколько отличных моментов у гостей, но миланцы здорово обороняются, страхуют друг друга и не дают сопернику развернуться по-настоящему.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Не получается атака правым флангом у «Барселоны».
'42
Ракитич жёстко сыграл в отборе, сорвав атаку «Интера».
'40
Сместился Коутиньо к центру и сильным ударом со средней дистанции попал в защитника. Мяч отскочил к Суаресу, тот пробил в касание, но угодил в Хандановича!
'38
Коутиньо сильно пробил низом в правый угол из-за пределов штрафной — Ханданович в прыжке отразил удар!
'36
«Барселона» уверенно контролирует мяч в последние минуты.
'34
Сейчас сам Суарес сильно бил с острого угла, пытаясь попасть под дальнюю штангу — чуть неточно!
'32
Получил Дембеле мяч у штрафной, обыграл одного соперника, ушёл от второго и пробил с острого угла, но попал в Суареса.
'30
Дембеле в штрафной не сумел обыграть соперника и потерял мяч.
'29
Прошёл навес на Икарди с правого фланга, тот пяткой неточную передачу выполнил, да ещё и в офсайде оказался.
'28
Ханданович вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после прострела Бускетса.
'26
Коутиньо на фланге ушёл от двух соперников и прострелил на Ракитича, который нанёс неточный удар из штрафной.
'24
Перишич неточно пробил со средней дистанции.
'23
Хорошая навесная передача в штрафную у Артура получилась, Суарес обработал мяч и попытался перебросить Хандановича, но попал на сетку ворот сверху!
'22
Справляются миланцы с навесом с этого стандарта.
'21
Заехал Асамоа Ракитичу локтем по лицу. Штрафной назначен.
'19
Асамоа в штрафной обыгрался с Перишичем и пробил по воротам — левее цели полетел мяч.
'17
Пытается «Барселона» атаковать по центру, но «Интер» организованно действует в обороне.
'15
Политано выполнил навес со штрафного, Пике спокойно выбил мяч головой.
'14
Лангле нарушил правила на фланге.
'12
Опасно! Суарес прорвался с мячом к штрафной и выполнил плотный кручёный удар, после которого мяч пролетел чуть выше перекладины!
'10
Тер Штеген вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после неплохого кросса Найнгголана.
'8
Нарушение правил в атаке — мяч после навеса со штрафного попал в руку Альбы.
'6
Неудачный навес получился у Коутиньо, точно на голову де Врея.
'5
Роберто навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'3
Дембеле плотно пробил в левый угол от линии штрафной — Ханданович уверенно справился с ударом.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.