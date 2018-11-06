- 220331 просмотр Стих Шнурова об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Думе
- 216702 просмотра На Украине умерла облитая кислотой чиновница из Херсона
- 178308 просмотров Погиб человек в результате столкновения двух самолетов в Канаде
- 141957 просмотров В ответ на российские санкции Киев арестовал судно с украинцами
- 133901 просмотр Шнуров написал стих про изнасилование дознавателя в Уфе
- 108330 просмотров На Украине придумали еще один план по «возвращению» Крыма
- 68099 просмотров «Урал» обыграл в на «Открытие Арене» «Спартак» в матче РПЛ
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'59
На этот раз Коутиньо навесил с углового. Лангле выпрыгнул и пробил головой — намного выше ворот получилось.
'57
Розыгрыш углового ни к чему опасному не привёл.
'56
Теперь уже из штрафной нанёс удар Коутиньо, но попал в Шкриньяра. Угловой будет.
'54
Коутиньо сильно пробил со средней дистанции — Ханданович справился, но не без труда.
'52
Перишич с левого фланга прострелил в штрафную — тер Штеген забрал мяч в руки.
'50
Де Врей выпрыгнул в центре штрафной после мягкого навеса и пробил головой — намного выше цели полетел мяч.
'48
Ракитич нарушил правила на своей половине поля.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+2
Отправляются отдыхать футболисты. «Барселона» атакует гораздо больше, чем «Интер». Было несколько отличных моментов у гостей, но миланцы здорово обороняются, страхуют друг друга и не дают сопернику развернуться по-настоящему.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Не получается атака правым флангом у «Барселоны».
'42
'40
Сместился Коутиньо к центру и сильным ударом со средней дистанции попал в защитника. Мяч отскочил к Суаресу, тот пробил в касание, но угодил в Хандановича!
'38
Коутиньо сильно пробил низом в правый угол из-за пределов штрафной — Ханданович в прыжке отразил удар!
'36
«Барселона» уверенно контролирует мяч в последние минуты.
'34
Сейчас сам Суарес сильно бил с острого угла, пытаясь попасть под дальнюю штангу — чуть неточно!
'32
Получил Дембеле мяч у штрафной, обыграл одного соперника, ушёл от второго и пробил с острого угла, но попал в Суареса.
'30
Дембеле в штрафной не сумел обыграть соперника и потерял мяч.
'29
Прошёл навес на Икарди с правого фланга, тот пяткой неточную передачу выполнил, да ещё и в офсайде оказался.
'28
Ханданович вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после прострела Бускетса.
'26
Коутиньо на фланге ушёл от двух соперников и прострелил на Ракитича, который нанёс неточный удар из штрафной.
'24
Перишич неточно пробил со средней дистанции.
'23
Хорошая навесная передача в штрафную у Артура получилась, Суарес обработал мяч и попытался перебросить Хандановича, но попал на сетку ворот сверху!
'22
Справляются миланцы с навесом с этого стандарта.
'21
Заехал Асамоа Ракитичу локтем по лицу. Штрафной назначен.
'19
Асамоа в штрафной обыгрался с Перишичем и пробил по воротам — левее цели полетел мяч.
'17
Пытается «Барселона» атаковать по центру, но «Интер» организованно действует в обороне.
'15
Политано выполнил навес со штрафного, Пике спокойно выбил мяч головой.
'14
Лангле нарушил правила на фланге.
'12
Опасно! Суарес прорвался с мячом к штрафной и выполнил плотный кручёный удар, после которого мяч пролетел чуть выше перекладины!
'10
Тер Штеген вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после неплохого кросса Найнгголана.
'8
Нарушение правил в атаке — мяч после навеса со штрафного попал в руку Альбы.
'6
Неудачный навес получился у Коутиньо, точно на голову де Врея.
'5
Роберто навесил с фланга в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'3
Дембеле плотно пробил в левый угол от линии штрафной — Ханданович уверенно справился с ударом.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Выходят на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.