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Сент-Луис БлюзКаролина Харрикейнз
не начался
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Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
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не начался
21:30
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21:45
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22:00
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Уникаха Ритас
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03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
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03:00
Кливленд КавальерсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
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Монако Брюгге

За себя и за Головина: «Брюгге» громит «Монако». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Монако» — «Брюгге»

«Монако» принимает на своем поле бельгийский «Брюгге» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не участвует в матче из-за травмы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A. 4-й тур  |   06 ноября 20:55   |  1 тайм
Монако
0:3
Брюгге
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Баррека 15'
Ванакен 12'
Ванакен 17' (пен)
Уэсли 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
25 (з)   Камил Глик
3 (з)   Антонио Баррека 15'
19 (з)   Джибриль Сидибе
5 (з)    Жемерсон
15 (п)   Юсеф Аит
20 (п)   Насер Шадли
8 (п)   Юри Тилеманс
34 (п)   Мусса Силла
36 (п)   Софьян Диоп
9 (н)   Радамель Фалькао
22 (в)   Итан Хорват
44 (з)   Брандон 
24 (з)   Стефано Денсвил
5 (з)   Бенуа Пулен
77 (з)   Клинтон Мата
26 (п)   Матс Ритс
25 (п)   Руд Вормер
18 (п)   Марвелоуз Накамба
20 (п)   Ханс Ванакен 12' 17'
11 (п)   Крепин Дьятта 6'
7 (н)    Уэсли 24'
Запасной состав
40 (в)   Лоик Бадьяшил
38 (з)   Алмами Туре
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
42 (п)   Хан-Ноа Массенго
29 (н)   Самуэль Грандсир
22 (н)   Хорди Мбула
41 (н)   Гобе Гуано
1 (в)   Карло Летица
21 (з)   Дион Колс 6'
15 (з)   Матей Митрович
35 (з)   Сауло Декарли
19 (п)   Тибо Вльетинк
80 (н)   Луа Опенда
10 (н)   Кавех Резаи
Удары
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'24
Гол! 0:3! Уэсли приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, ушел от Глика, после чего исполнил классный удар в дальний угол ворот Бенальо!
'23
Момент у «Монако»! Юри Тилеманс прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, мощно низом пробил, но Хорват уверенно среагировал на этот удар.
'21
Не получаются толком атаки у «Монако» после двух пропущенных быстрых голов. Несколько сникли хозяева.
'19
Силла устремился в прорыв по правому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Денсвилла. Может быть опасный стандарт.
'17
Гол! 0:2! Ханс Ванакен уверенным ударом с точки по центру ворот удвоил преимущество гостей в счете.
'15
Пенальти! Баррека рукой в своей штрафной принял на себя удар Ванакена со средней дистанции!
'14
Момент у «Брюгге»! После провала обороны хозяев выбежал один на один Уэсли, но отправил мяч прямо в Бенальо!
'12
Гол! 0:1! Колс прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где Уэсли в борьбе с защитником пропустил мяч дальше, после чего расстреливал пустые ворота Ванакен!
'11
Владеют сейчас мячом на чужой половине поля футболисты «Монако». Вынуждены гости пока в основном обороняться.
'9
Еще один момент у «Монако»! После передачи с правого фланга получил мяч на линии чужой штрафной Софиан Диоп и мощно пробил, но выручил свою команду Хорват!
'8
Момент у «Монако»! После подачи с левого фланга атаки в центр чужой штрафной нанес удар головой Фалькао, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот!
'6
Вышел на поле Колс.
'6
Замена у «Брюгге». Ушел с поля Дьятта.
'4
Дьятта получил повреждение. Похоже, что потребуется замена «Брюгге».
'3
Активнее пробуют действовать футболисты «Монако» на стартовых минутах нашего матча, но пока без особого продвижения к чужим воротам.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.