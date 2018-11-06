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Трансляция
С конца
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'24
'23
Момент у «Монако»! Юри Тилеманс прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, мощно низом пробил, но Хорват уверенно среагировал на этот удар.
'21
Не получаются толком атаки у «Монако» после двух пропущенных быстрых голов. Несколько сникли хозяева.
'19
Силла устремился в прорыв по правому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Денсвилла. Может быть опасный стандарт.
'17
'15
'14
Момент у «Брюгге»! После провала обороны хозяев выбежал один на один Уэсли, но отправил мяч прямо в Бенальо!
'12
'11
Владеют сейчас мячом на чужой половине поля футболисты «Монако». Вынуждены гости пока в основном обороняться.
'9
Еще один момент у «Монако»! После передачи с правого фланга получил мяч на линии чужой штрафной Софиан Диоп и мощно пробил, но выручил свою команду Хорват!
'8
Момент у «Монако»! После подачи с левого фланга атаки в центр чужой штрафной нанес удар головой Фалькао, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги ворот!
'6
'6
'4
Дьятта получил повреждение. Похоже, что потребуется замена «Брюгге».
'3
Активнее пробуют действовать футболисты «Монако» на стартовых минутах нашего матча, но пока без особого продвижения к чужим воротам.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.