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Подняться со дна: «Локомотив» проигрывает «Порту». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту»

Московский «Локомотив» принимает на своем поле португальский «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 3-й тур  |   24 октября 22:00   |  1 тайм
Локомотив М
1:2
Порту
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Фернандеш 10' (незабитый пенальти)
Эдер 25'
Миранчук 38'
Марега 26' (пен)
Торрес 27'
Эррера 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
6 (п)   Дмитрий Баринов
20 (п)   Владислав Игнатьев
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
4 (п)   Мануэл Фернандеш 10'
11 (п)   Антон Миранчук 38'
24 (н)   Антонио Эдер 25'
1 (в)   Икер Касильяс
13 (з)   Алекс Теллес
28 (з)   Аугусто Фелипе
3 (з)   Эдер Милитао
2 (з)   Максимильяно Перейра
10 (п)   Оливер Торрес 27'
16 (п)   Эктор Эррера 35'
22 (п)   Перейра Данилу
17 (н)   Хесус Корона
8 (н)   Ясин Браими
11 (н)   Мусса Марега 26'
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
28 (з)   Борис Ротенберг
3 (з)   Брайан Идову
84 (з)   Михаил Лысов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
26 (в)    Вана
5 (з)   Чидозье Авазьем
27 (п)   Сержиу Оливейра
24 (п)   Рихедли Базур
7 (н)    Эрнани
21 (н)   Андре Перейра
20 (н)    Адриан
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'45+2

Обошлись команды без опасных моментов. Отправляет их арбитр на перерыв. Отдыхаем.

'45+1

Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

'45

Марега отозвался на заброс из глубины поля, но слишком далеко отпустил мяч от себя.

'44

Стараются хозяева активно атаковать флангами. Там у «Порту» в обороне большие проблемы.

'42

Нащупали «железнодорожники» слабые точки у «Порту». Алексей Миранчук выполнил точную подачу на Баринова, но тот, пытаясь пробить, в итоге нарушил правила.

'40

И еще момент! Последовал заброс на Баринова, тот вошел в штрафную и низом пробил в сторону дальнего угла! Чуть неточно.

'38

Алексей Миранчук сначала мяч потерял, но затем его же и отобрал, ворвался в штрафную и прострелил на Антона. Тот обработал под правую и пробил точно в дальний угол!

'38

ГООООЛ! «Локомотив»!

'35

Корона легко навесил на Эрреру с правого фланга, и мексиканец спокойно переправил мяч в дальний угол ворот Гилерме. 2:0 — ведет «Порту».

'35

ГОЛ! «Порту»!

'34

Миранчук отыграл в центр на Эдера, но португалец мяч потерял.

'32

Могли красно-зеленые убежать в контратаку, Эдер скинул на Фернандеша, а тот сразу же сделал пас в разрез. Но форвард «Локо» подскользнулся и упал.

'30

Сам Фернандеш и подошел к мячу, пробил на силу. Сильно выше ворот.

'29

Корона сфолил на Фернандеше перед своей штрафной.

'28

Пошли сразу же атаковать хозяева. Но пока что кроме забросов на Эдера ничего придумать не могут.

'26

Марега низом пробил в левый от себя угол. Туда же прыгнул и Гилерме, но до мяча не дотянулся.

'26

ГОЛ! «Порту»!

'26

Эдер схватил за футболку Данилу! Упал португалец, а арбитр указал на желтую карточку! Еще и желтую форварду «Локо» показал.

'25

ПЕНАЛЬТИ! Теперь в ворота «Локомотива»!

'24

Торрес пытался обыграть Хеведеса на фланге, но заработал только угловой.

'24

Проседает опорная зона у «Локомотива». Слишком легко среднюю линию проходят гости.

'22

Перехватили гости мяч у чужой штрафной, но до удара дело довести не получилось. Внимателен Гилерме.

'19

КАК СЕЙЧАС НЕ ОТКРЫЛ СЧЕТ «ЛОКО»? Антон Миранчук здорово прошел к лицевой, обыграл вратаря и отдал на Алексея, тот пробил точно в Теллеса. На добивании сыграл Эдер, но вновь на пути мяча оказался защитник «Порту». Тотальное невезение!

'18

Браими финтом пытался обыграть Игнатьева на фланге, но в итоге упустил мяч за боковую.

'17

Прибрали к своим ногам португальцы мяч. «Локомотив» вынужден обороняться.

'14

Ферандеш длинным пасом низом отправлял Эдера в забег с Милитао, но защитник «Порту» португальского нападающего опередил.

'12

Заметно взбодрились хозяева. Заставляют игроки «Локомотива» своих соперников чаще ошибаться при выходе из обороны.

'10

Нет гола! Фернандеш пробил в левый от себя угол, туда же прыгнул и Касильяс! Спасает свою команду легендарный испанский голкипер!

'9

Алексей Миранчук сместился с фланга в центр, зашел в штрафную и упал. Сфолил на нем Фелипе.

'9

ПЕНАЛЬТИ! В ворота «Порту»!

'7

Один оказался на левом фланге Теллес, никто не помешал ему сделать подачу в штрафную. Мяч дошел до Гилерме.

'6

Убежал «Локо» в контратаку. Антон Миранчук прорвался по левому флангу, перевел на Алексея, и тот пробил с линии штрафной. Защитник удар заблокировал.

'5

Большими силами прессингует соперника «Порту». Потеряли красно-зеленые мяч у своей штрафной, но до удара дело не дошло.

'4

Все-таки в центре обороны играет Крыховяк, а не на позиции центрального полузащитника. Очень интересное решение Юрия Семина.

'2

Активно атакуют гости с самого же старта игры. Заработали игроки «Порту» угловой после удара Браими, но пока что без опасных моментов.

'1

Судит сегодняшнюю встречу шотландская бригада арбитров во главе с рефери Бобби Мадденом.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали!

21:58

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!

21:55

К слову, «железнодорожники» еще не забили ни одного мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

21:50

Перед матчем расклад в группе D выглядит следующим образом: «Локомотив» с нулем в графе «очки» занимает последнее место, «Порту» с четырьмя баллами возглавляет турнирную таблицу.

21:45

В связи с пробками на дорогах столицы «Локомотив» добирался на матч на МЦК.

21:41

«Порту»: Вратарь: Икер Касильяс; Алекс Теллес, Аугусто Фелипе, Эдер Милитао, Максимильяно Перейра, Оливер Торрес, Эктор Эррера, Перейра Данилу, Хесус Корона, Ясин Браими, Мусса Марега.

21:40

Представляем вашему вниманию стартовые составы команд. «Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гилерме; Соломон Кверквелия, Бенедикт Хеведес, Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Антон Миранчук, Антонио Эдер.

21:35

Игра начнется в 22:00 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются московский «Локомотив» и португальский «Порту».