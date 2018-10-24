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Первый бой без Месси: «Барселона» забила «Интеру». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер»

«Барселона» принимает на своем поле «Интер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лидер сине-гранатовых Лионель Месси в прошлой встрече получил серьезную травму руки и не сможет выйти на поле. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа B. 3-й тур  |   24 октября 22:00   |  1 тайм
Барселона
1:0
Интер М
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Рафинья 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
12 (п)    Рафинья 32'
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
1 (в)   Самир Ханданович
33 (з)   Данило Д'Амброзио
37 (з)   Милан Шкриньяр
23 (з)   Жоао Миранда
18 (п)   Квадво Асамоа
77 (п)   Марсело Брозович
87 (п)   Антонио Кандрева
8 (п)   Матиас Весино
20 (п)   Борха Валеро
44 (п)   Иван Перишич
9 (н)   Мауро Икарди
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
36 (з)   Хуан Мовилья
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле
14 (п)    Малком
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
27 (в)   Даниэле Паделли
2 (з)   Шиме Врсалько
6 (з)   Стефан де
13 (з)   Андреа Раноккия
10 (н)   Лаутаро Мартинес
11 (н)   Бальде Кейта
16 (н)   Маттео Политано
Самоечитаемое
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'44
Борха Валеро прорвался вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел низом в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'42
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Продолжают полностью доминировать хозяева.
'40
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил низом в центр чужой штрафной, но там соперник был первым на мяче.
'38
Весино оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, мощно слета пробил, но отправил мяч над перекладиной ворот.
'36
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Большими силами при этом обороняются гости.
'34
Луис Суарес забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Барселоны».
'32
Гол! 1:0! Луис Суарес исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Рафинья ударом в касание с линии вратарской отправил мяч точно в цель.
'30
Коутиньо навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда пробил набежавший Ленгле заметно выше створа ворот.
'28
Суарес пяткой отпасовал в чужой штрафной на Рафинью, а тот в касание нанес удар в направлении дальнего угла ворот, но Ханданович уверенно среагировал.
'26
Весино здорово головой сбросил мяч в чужую штрафную на Икарди, а тот при попытке обыграть Ленгле поскользнулся и упал на газон.
'24
Борха Валеро отпасовал на Икарди у чужой штрафной, после чего тот попытался нанести удар, но принял этот выстрел на себя Ленгле.
'22
Альба промчался вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Рафинья под прессингом был вынужден пасовать назад.
'20
Рафинья получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, низом нанес удар, но уверенно в рамке ворот сыграл Ханданович.
'18
Момент у «Барселоны»! После подачи с углового с левого фланга в центр чужой штрафной нанес удар головой Ленгле, но спас свою команду Ханданович!
'16
Перишич прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Икарди попытался сыграть на опережение, но нанести удар с выгодной позиции ему не удалось.
'13
Коутиньо приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался нанести удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'11
Рафинья быстро разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, но дальше обострения игры у чужих ворот не последовало.
'9
Икарди получил передачу на правом краю чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался защитник «Барселоны».
'7
Длительное время контролирует мяч «Барселона» на чужой половине поля. Однако, пока до опасных моментов дело не доходит.
'5
Альба забрался во вне игры на левом фланге атаки во время быстрого наступления «Барселоны».
'3
Тер Штеген неудачно пробил от ворот прямо на Перишича и тот тут же попытался нанести удар, но отправил мяч заметно мимо цели.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Интер». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.