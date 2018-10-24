- 478310 просмотров На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
- 316408 просмотров Дубовицкая поделилась своими воспоминаниями о покойном юмористе Задорнове
- 224672 просмотра «Там очень скрытная семья»: Пресняков потрясен Пугачевой
- 128605 просмотров Зачем Росляков перед бойней сжег свои фотографии и Библию
- 120470 просмотров Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал вину
- 109377 просмотров WSJ узнала о планах Меркель поддержать строительство СПГ-терминала
- 108140 просмотров Владимир Путин поручил подготовить ответ на санкции Украины против РФ
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'44
Борха Валеро прорвался вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел низом в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'42
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Продолжают полностью доминировать хозяева.
'40
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил низом в центр чужой штрафной, но там соперник был первым на мяче.
'38
Весино оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, мощно слета пробил, но отправил мяч над перекладиной ворот.
'36
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Большими силами при этом обороняются гости.
'34
Луис Суарес забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Барселоны».
'32
'30
Коутиньо навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда пробил набежавший Ленгле заметно выше створа ворот.
'28
Суарес пяткой отпасовал в чужой штрафной на Рафинью, а тот в касание нанес удар в направлении дальнего угла ворот, но Ханданович уверенно среагировал.
'26
Весино здорово головой сбросил мяч в чужую штрафную на Икарди, а тот при попытке обыграть Ленгле поскользнулся и упал на газон.
'24
Борха Валеро отпасовал на Икарди у чужой штрафной, после чего тот попытался нанести удар, но принял этот выстрел на себя Ленгле.
'22
Альба промчался вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Рафинья под прессингом был вынужден пасовать назад.
'20
Рафинья получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, низом нанес удар, но уверенно в рамке ворот сыграл Ханданович.
'18
Момент у «Барселоны»! После подачи с углового с левого фланга в центр чужой штрафной нанес удар головой Ленгле, но спас свою команду Ханданович!
'16
Перишич прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Икарди попытался сыграть на опережение, но нанести удар с выгодной позиции ему не удалось.
'13
Коутиньо приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался нанести удар, но отправил мяч мимо створа ворот.
'11
Рафинья быстро разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, но дальше обострения игры у чужих ворот не последовало.
'9
Икарди получил передачу на правом краю чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался защитник «Барселоны».
'7
Длительное время контролирует мяч «Барселона» на чужой половине поля. Однако, пока до опасных моментов дело не доходит.
'5
Альба забрался во вне игры на левом фланге атаки во время быстрого наступления «Барселоны».
'3
Тер Штеген неудачно пробил от ворот прямо на Перишича и тот тут же попытался нанести удар, но отправил мяч заметно мимо цели.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Интер». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.