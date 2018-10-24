Курсы валют$ 65.47 (+0.048) 74.53 (-0.503)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Янг Бойз Валенсия
1:1
закончен
19:55
АЕК Афины Бавария
0:2
закончен
22:00
Аякс Бенфика
1:0
закончен
22:00
Хоффенхайм Лион
3:3
закончен
22:00
Шахтёр Д Манчестер Сити
0:3
закончен
22:00
Рома ЦСКА
3:0
закончен
22:00
Реал Мадрид Виктория Пльзень
2:1
закончен
22:00
Манчестер Юнайтед Ювентус
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивМеталлург Мг
3:2
закончен
19:00
СеверстальТрактор
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАризона Койотс
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
5:2
закончен
02:30
Оттава СенаторзБостон Брюинз
1:4
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
3:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
03:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
3:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзПиттсбург Пингвинз
5:6 (ОТ)
закончен
Еврокубок
20:00
Партизан АСВЕЛ
78:89
закончен
21:00
Альба Ассеко
82:68
закончен
21:30
Доломити Энергия Тюрк Телеком
77:81
закончен
21:45
Лимож Тофаш
89:81
закончен
21:45
Уникаха УНИКС
82:80
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
133:132
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
116:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
126:112
закончен
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
1:1
2 тайм
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
1:1
2 тайм
22:00
Боруссия Д Атлетико М
не начался
22:00
Барселона Интер М
не начался
22:00
ПСЖ Наполи
не начался
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
не начался
22:00
Локомотив М Порту
не начался
22:00
Галатасарай Шальке-04
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
1:1
закончен
14:30
Спартак-2Луч
2:2
закончен
14:30
ТомьШинник
2:0
закончен
15:00
СибирьАрмавир
0:1
закончен
17:00
ТюменьРотор
0:1
закончен
18:00
МордовияЗенит-2
1:0
закончен
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
0:2
закончен
18:30
ТамбовХимки
3:0
закончен
19:00
СочиАвангард К
1:0
закончен
19:00
ЧертановоФакел
2:1
закончен
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
1:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
5:3
закончен
12:30
АдмиралТорпедо
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
3:0
закончен
15:30
СибирьВитязь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевСКА
2:1
закончен
19:30
АвангардДинамо Мн
3:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
online
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
online
20:00
Зенит Валенсия
65:53
3 четверть
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
online
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
20:34
2 четверть
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
online
21:30
Брешия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
не начался
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
не начался
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
не начался
19:55
РБ Лейпциг Селтик
не начался
19:55
Зенит Бордо
не начался
19:55
Копенгаген Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Фенербахче
не начался
19:55
Спартак Тр Динамо З
не начался
19:55
Карабах Ворскла
не начался
19:55
Спортинг Арсенал
не начался
19:55
Милан Бетис
не начался
19:55
Дюделанж Олимпиакос
не начался
22:00
Рейнджерс Спартак М
не начался
22:00
Вильярреал Рапид В
не начался
22:00
Стандард Краснодар
не начался
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
не начался
22:00
Марсель Лацио
не начался
22:00
Яблонец Астана
не начался
22:00
Ренн Динамо К
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
не начался
22:00
Бешикташ Генк
не начался
22:00
Челси БАТЭ
не начался
22:00
ПАОК Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
19:30
ЛокомотивТрактор
не начался
19:30
ХК СочиДинамо М
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
не начался
21:00
Бавария Баскония
не начался
21:45
Олимпия Милан Химки
не начался
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Брюгге Монако

Головин покоряет Европу: «Монако» пропустил от «Брюгге». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Монако»

«Брюгге» принимает на своем поле клуб Александра Головина «Монако» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A. 3-й тур  |   24 октября 19:55   |  2 тайм
Брюгге
1:1
Монако
Стадион «Ян Брейдель», Брюгге | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Уэсли 39'
Силла 31'
Сидибе 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Карло Летица
44 (з)   Брандон 
24 (з)   Стефано Денсвил
5 (з)   Бенуа Пулен
19 (п)   Тибо Вльетинк
18 (п)   Марвелоуз Накамба
25 (п)   Руд Вормер
20 (п)   Ханс Ванакен
42 (н)   Эммануэль Деннис
10 (н)   Кавех Резаи
7 (н)    Уэсли 39'
40 (в)   Лоик Бадьяшил
25 (з)   Камил Глик
19 (з)   Джибриль Сидибе 44'
24 (з)   Андреа Раджи
5 (з)    Жемерсон
15 (п)   Юсеф Аит
8 (п)   Юри Тилеманс
20 (п)   Насер Шадли
17 (п)   Александр Головин
34 (п)   Мусса Силла 31'
10 (н)   Стеван Йоветич 12'
Запасной состав
22 (в)   Итан Хорват
77 (з)   Клинтон Мата
15 (з)   Матей Митрович
26 (п)   Матс Ритс
11 (п)   Крепин Дьятта
16 (н)   Сьебе Шрейверс
80 (н)   Луа Опенда
30 (в)   Yanis H?nin
3 (з)   Антонио Баррека
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
38 (з)   Алмами Туре
36 (п)   Софьян Диоп 12'
4 (п)   Жан-Эде Аолу
22 (н)   Хорди Мбула
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'54
Мусса Силла прошел вперед по правому флангу атаки, но при попытке прострелить в центр угодил в соперника и мяч рикошетом ушел за боковую линию поля.
'52
Денсвил не по правилам сыграл против Головина в центре поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'50
Очень активно начали хозяева на старте второго тайма. Весьма непросто приходится «Монако» в обороне сразу после перерыва.
'48
Эммануэль Деннис вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, исполнил классный удар в дальний угол ворот, но Лоик в красивом прыжке выручил свою команду.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями весьма зрелищного футбола в первой половине встречи. Никто не отсиживался в обороне, а потому можно ожидать еще более интересную игру уже после перерыва.
'45
Момент у «Брюгге»! После розыгрыша углового нанес удар с линии штрафной Вормер, но Лоик Бадьяшил в красивом прыжке выручил свою команду!
'43
Сидибе лишь при помощи фола сумел остановить Ванакена на левом фланге атаки «Брюгге». Может быть опасный стандарт.
'41
Сидибе получил передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, но был при этом уже во вне игры.
'39
Гол! 1:1! Прошла подача с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Уэсли выиграл верховое единоборство у Глика и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот!
'39
Момент у «Монако»! Мусса Силла выбежал один на один по месту левого форварда, обыграл вратаря, но пробил затем с острого угла мимо пустых ворот!
'38
Ванакен получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Головин, выбив при этом мяч за боковую линию поля.
'36
Джибриль Сидибе подключился к атаке своей команды по правому флангу, но исполнил затем неудачный пас вперед. Мяч ушел за пределы поля.
'34
Важный гол удалось провести «Монако» в середине первого тайма. Теперь вынуждены будут раскрываться хозяева и идти большими силами вперед.
'32
Гол! 0:1! Александр Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, после чего тот умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот!
'30
Обе команды не блистают в атакующей игре в первом тайме нашего матча. Можно даже сказать, что совсем не получается комбинационный футбол у обеих сторон.
'28
Два подряд офсайда зафиксировал арбитр. Сначала у штрафной «Монако», а затем также на противоположном краю поля.
'26
Пока что толком не показывает себя Головин в составе «Монако». Достаточно редко доходит до него мяч.
'24
А сейчас уже Эммануэль Деннис забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды.
'22
Деннис прошел вперед по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался защитник «Монако».
'20
Явное преимущество на стороне «Брюгге» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'18
Юри Тилеманс оказался первым на подборе поблизости от чужой штрафной, после чего тут же попытался нанести удар, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот.
'16
Прошла передача на Уэсли в штрафную «Монако», после чего тот отправил мяч в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'14
Эммануэль Деннис забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Брюгге».
'12
Вышел на поле Софьян Диоп.
'12
Вынужденная замена у «Монако». Ушел с поля Йоветич.
'9
Йоветич получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'7
Сейчас уже длительное время контролируют мяч футболисты «Брюгге». Пока безуспешно хозяева пробуют организовать позиционную атаку.
'5
Вормер забрался во вне игры на правом фланге атаки своей команды при попытке «Брюгге» организовать быстрое наступление на чужие ворота.
'3
Больше атакует «Монако» на стартовых минутах нашего матча. В основном обороняются сейчас хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Монако». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.