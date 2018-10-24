'45+1

Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями весьма зрелищного футбола в первой половине встречи. Никто не отсиживался в обороне, а потому можно ожидать еще более интересную игру уже после перерыва.