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Трансляция
С конца
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'54
Мусса Силла прошел вперед по правому флангу атаки, но при попытке прострелить в центр угодил в соперника и мяч рикошетом ушел за боковую линию поля.
'52
Денсвил не по правилам сыграл против Головина в центре поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'50
Очень активно начали хозяева на старте второго тайма. Весьма непросто приходится «Монако» в обороне сразу после перерыва.
'48
Эммануэль Деннис вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, исполнил классный удар в дальний угол ворот, но Лоик в красивом прыжке выручил свою команду.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями весьма зрелищного футбола в первой половине встречи. Никто не отсиживался в обороне, а потому можно ожидать еще более интересную игру уже после перерыва.
'45
Момент у «Брюгге»! После розыгрыша углового нанес удар с линии штрафной Вормер, но Лоик Бадьяшил в красивом прыжке выручил свою команду!
'43
'41
Сидибе получил передачу на правом фланге атаки у чужой штрафной, но был при этом уже во вне игры.
'39
'39
Момент у «Монако»! Мусса Силла выбежал один на один по месту левого форварда, обыграл вратаря, но пробил затем с острого угла мимо пустых ворот!
'38
Ванакен получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Головин, выбив при этом мяч за боковую линию поля.
'36
Джибриль Сидибе подключился к атаке своей команды по правому флангу, но исполнил затем неудачный пас вперед. Мяч ушел за пределы поля.
'34
Важный гол удалось провести «Монако» в середине первого тайма. Теперь вынуждены будут раскрываться хозяева и идти большими силами вперед.
'32
'30
Обе команды не блистают в атакующей игре в первом тайме нашего матча. Можно даже сказать, что совсем не получается комбинационный футбол у обеих сторон.
'28
Два подряд офсайда зафиксировал арбитр. Сначала у штрафной «Монако», а затем также на противоположном краю поля.
'26
Пока что толком не показывает себя Головин в составе «Монако». Достаточно редко доходит до него мяч.
'24
А сейчас уже Эммануэль Деннис забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды.
'22
Деннис прошел вперед по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался защитник «Монако».
'20
Явное преимущество на стороне «Брюгге» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'18
Юри Тилеманс оказался первым на подборе поблизости от чужой штрафной, после чего тут же попытался нанести удар, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот.
'16
Прошла передача на Уэсли в штрафную «Монако», после чего тот отправил мяч в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'14
Эммануэль Деннис забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Брюгге».
'12
'12
'9
Йоветич получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'7
Сейчас уже длительное время контролируют мяч футболисты «Брюгге». Пока безуспешно хозяева пробуют организовать позиционную атаку.
'5
Вормер забрался во вне игры на правом фланге атаки своей команды при попытке «Брюгге» организовать быстрое наступление на чужие ворота.
'3
Больше атакует «Монако» на стартовых минутах нашего матча. В основном обороняются сейчас хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Монако». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.