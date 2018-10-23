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Трансляция
С конца
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'25
Туринцы неспешно перекатывают мяч на чужой половине поля, а с трибун доносится свист. Пока у «МЮ» совсем ничего не получается в атаке.
'23
Канселу сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — де Хеа отразил мяч в сторону!
'22
Сандро подключился к атаке и доставил мяч в штрафную, Дибала принял мяч, но Смоллинг помешал аргентинцу пробить по воротам.
'21
По владению мячом большое преимущество у «Ювентуса» — 72% на 28%.
'19
«Ювентус» не садится в оборону, а продолжает спокойно разыгрывать мяч. Хорошее движение у итальянцев.
'17
'16
Мата со штрафного навесил на голову Погба! Француз пробил по центру ворот — Щенсны без проблем забрал мяч.
'15
Матюиди не успел к мячу и сзади влетел в ногу Погба. Обошлось без карточки.
'13
Куадрадо дошёл до штрафной и мягко навесил во вратарскую, Дибала тянулся к мячу, но не сумел пробить головой.
'12
Многовато потерь на первых минутах. Пока без ворот идёт игра, нет ударов.
'10
Канселу подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу — Роналду не дотянулся до мяча. Португалец поблагодарил партнёра, показав большой палец.
'8
Роналду получил передачу на ход, дошёл до лицевой и заработал угловой. Манкунианцы справились с навесом Дибалы.
'6
Хозяева заработали штрафной. Мата забросил мяч на дальнюю штангу — Щенсны чётко сыграл на выходе.
'4
Болельщик получил минуту славы, прорвавшись на поле. Стюарды его быстро поймали, этот эпизод вызвал улыбку у Моуриньо.
'3
На первых минутах идёт борьба за инициативу, чуть больше мячом владеют гости.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.