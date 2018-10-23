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Манчестер Юнайтед Ювентус

Возвращение Роналду: «Ювентус» забил в Манчестере. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле туринский «Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 3-й тур  |   23 октября 22:00   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:1
Ювентус
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Дибала 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
12 (з)   Крис Смоллинг
2 (з)   Виктор Линделёф
6 (п)   Поль Погба
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Ромелу Лукаку
11 (н)   Антони Марсьяль
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Алекс Сандро
3 (з)   Джорджо Кьеллини
19 (з)   Леонардо Бонуччи
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур
14 (п)   Блез Матюиди
16 (п)   Хуан 
7 (н)   Криштиану Роналду
10 (н)   Пауло Дибала 17'
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
36 (з)   Маттео Дармиан
15 (п)   Андреас Перейра
17 (п)    Фред
21 (п)   Андер Эррера
44 (н)   Тахит Чон
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
4 (з)   Мехди Бенатиа
15 (з)   Андреа Барцальи
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Туринцы неспешно перекатывают мяч на чужой половине поля, а с трибун доносится свист. Пока у «МЮ» совсем ничего не получается в атаке.
'23
Канселу сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — де Хеа отразил мяч в сторону!
'22
Сандро подключился к атаке и доставил мяч в штрафную, Дибала принял мяч, но Смоллинг помешал аргентинцу пробить по воротам.
'21
По владению мячом большое преимущество у «Ювентуса» — 72% на 28%.
'19
«Ювентус» не садится в оборону, а продолжает спокойно разыгрывать мяч. Хорошее движение у итальянцев.
'17
ГОЛ! Роналду открылся под передачу партнёра, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Смоллинг помешал пробить Куадрадо, но мяч отскочил к Дибале, который с пяти метров расстрелял ворота де Хеа!
'16
Мата со штрафного навесил на голову Погба! Француз пробил по центру ворот — Щенсны без проблем забрал мяч.
'15
Матюиди не успел к мячу и сзади влетел в ногу Погба. Обошлось без карточки.
'13
Куадрадо дошёл до штрафной и мягко навесил во вратарскую, Дибала тянулся к мячу, но не сумел пробить головой.
'12
Многовато потерь на первых минутах. Пока без ворот идёт игра, нет ударов.
'10
Канселу подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу — Роналду не дотянулся до мяча. Португалец поблагодарил партнёра, показав большой палец.
'8
Роналду получил передачу на ход, дошёл до лицевой и заработал угловой. Манкунианцы справились с навесом Дибалы.
'6
Хозяева заработали штрафной. Мата забросил мяч на дальнюю штангу — Щенсны чётко сыграл на выходе.
'4
Болельщик получил минуту славы, прорвавшись на поле. Стюарды его быстро поймали, этот эпизод вызвал улыбку у Моуриньо.
'3
На первых минутах идёт борьба за инициативу, чуть больше мячом владеют гости.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.