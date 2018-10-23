Реал Мадрид

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Трансляция
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'27
'26
Модрич не стал наносить удар из-за штрафной, отпасовал на радиус на Иско, а тот мяч потерял.
'25
Продолжают испанцы неспешно перекатывать мяч. Всё-таки быстрый гол хозяев эту игру убаюкал.
'24
С разных флангов «Реал» загружал мяч в чужую штрафную. Модрич и Бэйл готовы были откликнуться, но мяч им на голову не упал.
'22
Могли чехи убежать в опасную контратаку, но не прошла передача на Чермака, который здорово открывался по центру.
'20
Иско хороший пас задумал в центр гостевой штрафной, Но Бэйл не зацепился за мяч — удар от ворот.
'19
Угловой хозяева поля разыграли, а после принялись за привычное дело — удержание мяча в своих ногах.
'17
Продолжают мадридцы держать мяч. Много коротких передач в касание, но пока без обостряющих ходов в чужую штрафную.
'15
«Реал» контролирует мяч долго и уверенно на чужой половине поля.
'13
Заброс мяча к гостевой штрафной в расчёте на Иско, но тут уже центр обороны «Виктории» разобрался.
'11
'10
Опасный момент создаёт «Виктория»! Получил Петржела мяч на левом краю штрафной, добежал до вратарской и с острого угла пробил — Навас потащил!
'9
Кроос исполнил подачу от угла поля, Рамос вновь боролся за верховой мяч, но на этот раз ему не дали пробить по воротам.
'8
Ещё одна доставка мяча в штрафную чешской команды — неудачно для испанцев.
'7
Бэйл пасом от лицевой линии искал в центре штрафной Бензему, но того защитники «Виктории» перекрыли.
'5
Второй корнер «Реала». Кроос выполнил этот стандарт, Рамос с дальнего угла вратарской пробил головой с отскоком мяча от газона — штанга за гостей!
'3
Рамос после навеса с фланга несильно пробил головой по воротам «Виктории» — выше цели.
'2
После подачи Крооса в штрафную соперника Бэйл старался прострелить во вратарскую, но добился лишь углового удара.
'2
Бэйл от правой бровки стал смещаться в центр и получил по ногам — первый фол в игре.
'1
Встреча началась! С центра поля мяч разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Виктория Пльзень». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.