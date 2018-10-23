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Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
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Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
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Реал Мадрид Виктория Пльзень

Догнать ЦСКА: «Реал» сражается с «Викторией». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Виктория Пльзень»

Мадридский «Реал» принимает чешскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа G. 3-й тур  |   23 октября 22:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
1:0
Виктория Пльзень
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Бензема 11'
Лимберски 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
6 (з)   Хосе Игнасио
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема 11'
11 (н)   Гарет Бэйл
16 (в)   Алеш Грушка
14 (з)   Радим Ржезник
8 (з)   Давид Лимберски 27'
2 (з)   Лукаш Гейда
4 (з)   Роман Губник
24 (з)   Милан Гавель
6 (п)   Роман Прохазка
17 (п)   Патрик Грошовски
25 (п)   Алеш Чермак
11 (п)   Милан Петржела
15 (н)   Михал Крменчик
Запасной состав
25 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
19 (з)   Альваро Одриосола
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
7 (н)    Мариано
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Матуш Козачик
44 (з)   Людек Перница
7 (п)   Томаш Горжава
20 (п)   Pavel Bucha
90 (п)   Убонг Мозес
18 (н)   Томаш Хори
37 (н)   Якуб Ржезничек
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'27
Лимберски грубо сыграл против Васкеса — первая жёлтая карточка в матче показана.
'26
Модрич не стал наносить удар из-за штрафной, отпасовал на радиус на Иско, а тот мяч потерял.
'25
Продолжают испанцы неспешно перекатывать мяч. Всё-таки быстрый гол хозяев эту игру убаюкал.
'24
С разных флангов «Реал» загружал мяч в чужую штрафную. Модрич и Бэйл готовы были откликнуться, но мяч им на голову не упал.
'22
Могли чехи убежать в опасную контратаку, но не прошла передача на Чермака, который здорово открывался по центру.
'20
Иско хороший пас задумал в центр гостевой штрафной, Но Бэйл не зацепился за мяч — удар от ворот.
'19
Угловой хозяева поля разыграли, а после принялись за привычное дело — удержание мяча в своих ногах.
'17
Продолжают мадридцы держать мяч. Много коротких передач в касание, но пока без обостряющих ходов в чужую штрафную.
'15
«Реал» контролирует мяч долго и уверенно на чужой половине поля.
'13
Заброс мяча к гостевой штрафной в расчёте на Иско, но тут уже центр обороны «Виктории» разобрался.
'11
ГОЛ! Васкес от правого края штрафной сделал зрячую передачу верхом на дальнюю штангу, Гейда потерял позицию, а Бензема набежал и головой мяч вколотил в сетку ворот!
'10
Опасный момент создаёт «Виктория»! Получил Петржела мяч на левом краю штрафной, добежал до вратарской и с острого угла пробил — Навас потащил!
'9
Кроос исполнил подачу от угла поля, Рамос вновь боролся за верховой мяч, но на этот раз ему не дали пробить по воротам.
'8
Ещё одна доставка мяча в штрафную чешской команды — неудачно для испанцев.
'7
Бэйл пасом от лицевой линии искал в центре штрафной Бензему, но того защитники «Виктории» перекрыли.
'5
Второй корнер «Реала». Кроос выполнил этот стандарт, Рамос с дальнего угла вратарской пробил головой с отскоком мяча от газона — штанга за гостей!
'3
Рамос после навеса с фланга несильно пробил головой по воротам «Виктории» — выше цели.
'2
После подачи Крооса в штрафную соперника Бэйл старался прострелить во вратарскую, но добился лишь углового удара.
'2
Бэйл от правой бровки стал смещаться в центр и получил по ногам — первый фол в игре.
'1
Встреча началась! С центра поля мяч разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Виктория Пльзень». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.