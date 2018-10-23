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ГОЛ! «РОМА»!
Магнуссон после опасной подачи в штрафную грамотно сыграл «на втором этаже» и нейтрализовал опасность.
Еще один штрафной для ЦСКА. Пеллегрини грубо подкатился под Облякова.
Джеко сыграл неаккуратно и наступил на ногу Бекао. Арбитр фиксирует фол.
Убегали в контратаку армейцы, но Фасио здорово сыграл в подкате. Чисто и четко.
Сигурдссон хотел открыться под передачу из глубины поля, но Манолас здорово поставил корпус и позволил Ольсену забрать мяч в руки.
Джеко сыграл с Н'Зонзи в «стенку» у штрафной ЦСКА, но удар у боснийца не получился.
Чалов попытался зацепиться за мяч и убежать в контратаку. Неудачно.
Недоволен Ди Франческо действиями своих подопечных в атаке. Пока что ничего конкретного и опасного «Рома» не создала у ворот ЦСКА.
Последовал заброс на Ундера в район вратарской. Четко на выходе играет Помазун. Пока что уверенно выглядит голкипер ЦСКА, если не считать эпизод, произошедший на 5-й минуте.
Флоренци не то пробил чуть ли не с середины поля, не то навесил во вратарскую. Мяч прилетел в руки Помазуну.
Неудачно разыграли «стандарт» армейцы. Мяч у хозяев.
Пеллегрини пробил метров с 25-ти. Помазун внимателен.
Сигурдссон решился на удар из-за пределов штрафной. В защитника попал исландец.
Последовала подача в штрафную ЦСКА с правого фланга на Джеко. Опередил боснийца Магнуссон.
Не стесняется ЦСКА высоко прессинговать. Дает это свои плоды. Потерял Флоренци мяч на своей половине поля, но Чалов сделал неточную проникающую передачу в штрафную.
Помазун ошибся с вводом мяча в игру, вышел далеко из ворот, мяч подхватил Пеллегрини. Постарался полузащитник «Ромы» перебросить Илью, но пробил чуть выше ворот.
Убегали армейцы в контратаку, но Влашич мяч передержал. Были у него варианты с переводом мяча на фланг — сыграл назад.
Активно играет «Рома» с первых минут. Выделяется в нападении у римлян Эдин Джеко. Сразу двое защитников ЦСКА опекают его.
Переводит Набабкин мяч на угловой. С капитанской повязкой сегодня играет Кирилл. Ничего опасного из «стандарта» хозяева не соорудили.
Это будет непросто, но мы попробуем отвлечься от этих ужасных событий. Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
На станции «Repubblica» уже работают не менее семи машин скорой помощи. При этом работа метрополитена не остановлена.
Еще одна известная итальянская газета Corriere della Sera также обвиняет в произошедшем болельщиков ЦСКА. По данным издания, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения», — передает слова представителя посольства России ТАСС.
Также итальянская газета La Repubblica сообщает, что эскалатор вышел из строя по вине болельщиков московского клуба. Отмечается, что толпа фанатов «прыгнула на эскалатор толпой», после чего тот обрушился.
20 минут до стартового свистка. Вашему вниманию стартовые составы команд.
«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси, Н'Зонзи, Ундер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
По информации La Repubblica, один из пострадавших потерял ногу.
В российском посольстве в Италии сообщили, что число пострадавших увеличилось до 30 человек.
Происшествие произошло на станции «the Repubblica».
Журналист Василий Конов передает, что количество пострадавших возросло до 15 человек.
Также очевидцы сообщают, что пострадавшие ждали помощи медиков не менее 10 минут.
«Мы сделали все, что могли с нашей стороны, оказали первую медицинскую помощь, но люди в итоге 10-12 минут лежали без внимания персонала. Мы поднялись наверх и увидела легкораненых. Сотрудники метро ничего не делали, мы им говорили, что внизу люди в крови, а они нам: «Мы знаем, мы знаем». И тут прибежали полицейские с дубинками, не разобравшись в ситуации, начали орать на итальянском и применять силу по отношению к болельщикам, которые не пострадали. Я хотел объяснить, что людям внизу нужна помощь, мне велели замолчать. Спустя еще две-пять минут появились врачи скорой, которые начали спускаться вниз», — приводит слова очевидца «РИА Новости».
По информации очевидцев, эскалатор внезапно ускорился в результате поломки стопера, а ступени «зажевало». Людей выбросило на пол.
Перед матчем в римском метро произошла серьезная авария. В результате поломки эскалатора пострадали болельщики ЦСКА. По сообщениям СМИ, тяжелые травмы получили не менее десяти человек. У пострадавших имеются сильные ушибы, порезы и переломы.
Игра начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянская «Рома» и московский ЦСКА.