Курсы валют$ 65.43 (+0.263) 75.04 (+0.375)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
0:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
4:1
закончен
12:30
АмурТорпедо
3:4 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьАк Барс
0:1
закончен
16:30
БарысДинамо Мн
3:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАвангард
0:1 (ОТ)
закончен
18:30
ЙокеритДинамо Р
7:3
закончен
19:30
СпартакДинамо М
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСлован
4:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
5:4 (ОТ)
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
70:80
закончен
19:30
ЦСКА Калев
102:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
127:106
закончен
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
90:93
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
101:91
закончен
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
124:113
закончен
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
115:109
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
84:92
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
124:125
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
142:143
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
123:103
закончен
Лига чемпионов
19:55
Янг Бойз Валенсия
1:1
закончен
19:55
АЕК Афины Бавария
0:2
закончен
22:00
Аякс Бенфика
0:0
1 тайм
22:00
Хоффенхайм Лион
0:1
1 тайм
22:00
Шахтёр Д Манчестер Сити
0:0
1 тайм
22:00
Рома ЦСКА
0:0
1 тайм
22:00
Реал Мадрид Виктория Пльзень
1:0
1 тайм
22:00
Манчестер Юнайтед Ювентус
0:1
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивМеталлург Мг
3:2
закончен
19:00
СеверстальТрактор
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАризона Койотс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзПиттсбург Пингвинз
не начался
Еврокубок
20:00
Партизан АСВЕЛ
online
21:00
Альба Ассеко
online
21:30
Доломити Энергия Тюрк Телеком
online
21:45
Лимож Тофаш
online
21:45
Уникаха УНИКС
31:30
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
не начался
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
не начался
22:00
Боруссия Д Атлетико М
не начался
22:00
Барселона Интер М
не начался
22:00
ПСЖ Наполи
не начался
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
не начался
22:00
Локомотив М Порту
не начался
22:00
Галатасарай Шальке-04
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
не начался
14:30
Спартак-2Луч
не начался
14:30
ТомьШинник
не начался
15:00
СибирьАрмавир
не начался
17:00
ТюменьРотор
не начался
18:00
МордовияЗенит-2
не начался
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
не начался
18:30
ТамбовХимки
не начался
19:00
СочиАвангард К
не начался
19:00
ЧертановоФакел
не начался
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
не начался
12:30
АдмиралТорпедо
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
не начался
15:30
СибирьВитязь
не начался
17:00
Салават ЮлаевСКА
не начался
19:30
АвангардДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
не начался
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
не начался
20:00
Зенит Валенсия
не начался
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
не начался
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
не начался
21:30
Брешия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Рома ЦСКА

За покалеченных фанатов: ЦСКА бьется с «Ромой». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА

Итальянская «Рома» принимает московский ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа G. 3-й тур  |   23 октября 22:00   |  1 тайм
Рома
0:0
ЦСКА
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Робин Ольсен
18 (з)   Давиде Сантон
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
42 (п)   Стивен Н'Зонзи
17 (п)   Дженгиз Ундер
16 (п)   Даниэле Де
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
9 (н)   Эдин Джеко
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
1 (в)   Илья Помазун
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Родриго Бекао
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
77 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
83 (в)   Антонио Миранте
5 (з)   Жуан Жесус
11 (з)   Александар Коларов
15 (з)   Иван Маркано
4 (п)   Бриан Кристанте
22 (п)   Николо Дзаньоло
14 (н)   Патрик Шик
22 (в)   Георгий Кырнац
10 (п)   Алан Дзагоев
15 (п)   Дмитрий Ефремов
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'30

ГОЛ! «РОМА»!

'28

Магнуссон после опасной подачи в штрафную грамотно сыграл «на втором этаже» и нейтрализовал опасность.

'27

Еще один штрафной для ЦСКА. Пеллегрини грубо подкатился под Облякова.

'26

Джеко сыграл неаккуратно и наступил на ногу Бекао. Арбитр фиксирует фол.

'24

Убегали в контратаку армейцы, но Фасио здорово сыграл в подкате. Чисто и четко.

'23

Момент! Заработали римляне угловой. Последовала подача во вратарскую, где выше всех выпрыгнул Де Росси. Пробил точно под перекладину капитан «Ромы» — спасает Помазун!

'22

Сигурдссон хотел открыться под передачу из глубины поля, но Манолас здорово поставил корпус и позволил Ольсену забрать мяч в руки.

'20

Джеко сыграл с Н'Зонзи в «стенку» у штрафной ЦСКА, но удар у боснийца не получился.

'19

Чалов попытался зацепиться за мяч и убежать в контратаку. Неудачно.

'17

Сигурдссон забрался в офсайд.

'16

Недоволен Ди Франческо действиями своих подопечных в атаке. Пока что ничего конкретного и опасного «Рома» не создала у ворот ЦСКА.

'14

Последовал заброс на Ундера в район вратарской. Четко на выходе играет Помазун. Пока что уверенно выглядит голкипер ЦСКА, если не считать эпизод, произошедший на 5-й минуте.

'13

Флоренци не то пробил чуть ли не с середины поля, не то навесил во вратарскую. Мяч прилетел в руки Помазуну.

'12

Неудачно разыграли «стандарт» армейцы. Мяч у хозяев.

'11

Отвечает ЦСКА! Влашич пробил с левой в дальний нижний угол. Перевод мяч на угловой вратарь «Ромы».

'10

Пеллегрини пробил метров с 25-ти. Помазун внимателен.

'9

Сигурдссон решился на удар из-за пределов штрафной. В защитника попал исландец.

'8

Последовала подача в штрафную ЦСКА с правого фланга на Джеко. Опередил боснийца Магнуссон.

'7

Не стесняется ЦСКА высоко прессинговать. Дает это свои плоды. Потерял Флоренци мяч на своей половине поля, но Чалов сделал неточную проникающую передачу в штрафную.

'5

Помазун ошибся с вводом мяча в игру, вышел далеко из ворот, мяч подхватил Пеллегрини. Постарался полузащитник «Ромы» перебросить Илью, но пробил чуть выше ворот.

'5

Убегали армейцы в контратаку, но Влашич мяч передержал. Были у него варианты с переводом мяча на фланг — сыграл назад.

'4

А первый момент создает ЦСКА! Влашич подошел к штрафной и мощно пробил по центру ворот! Ольсен на месте.

'3

Активно играет «Рома» с первых минут. Выделяется в нападении у римлян Эдин Джеко. Сразу двое защитников ЦСКА опекают его.

'2

Переводит Набабкин мяч на угловой. С капитанской повязкой сегодня играет Кирилл. Ничего опасного из «стандарта» хозяева не соорудили.

'1

Звучит стартовый свисток.

21:57

Это будет непросто, но мы попробуем отвлечься от этих ужасных событий. Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

21:50

На станции «Repubblica» уже работают не менее семи машин скорой помощи. При этом работа метрополитена не остановлена.

21:49

Еще одна известная итальянская газета Corriere della Sera также обвиняет в произошедшем болельщиков ЦСКА. По данным издания, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

21:43

«Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения», — передает слова представителя посольства России ТАСС.

21:41

Также итальянская газета La Repubblica сообщает, что эскалатор вышел из строя по вине болельщиков московского клуба. Отмечается, что толпа фанатов «прыгнула на эскалатор толпой», после чего тот обрушился.

21:40

20 минут до стартового свистка. Вашему вниманию стартовые составы команд.

«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси, Н'Зонзи, Ундер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

21:36

По информации La Repubblica, один из пострадавших потерял ногу.

21:36

В российском посольстве в Италии сообщили, что число пострадавших увеличилось до 30 человек.

21:30

Происшествие произошло на станции «the Repubblica».

21:29

Журналист Василий Конов передает, что количество пострадавших возросло до 15 человек.

21:28

Также очевидцы сообщают, что пострадавшие ждали помощи медиков не менее 10 минут.

«Мы сделали все, что могли с нашей стороны, оказали первую медицинскую помощь, но люди в итоге 10-12 минут лежали без внимания персонала. Мы поднялись наверх и увидела легкораненых. Сотрудники метро ничего не делали, мы им говорили, что внизу люди в крови, а они нам: «Мы знаем, мы знаем». И тут прибежали полицейские с дубинками, не разобравшись в ситуации, начали орать на итальянском и применять силу по отношению к болельщикам, которые не пострадали. Я хотел объяснить, что людям внизу нужна помощь, мне велели замолчать. Спустя еще две-пять минут появились врачи скорой, которые начали спускаться вниз», — приводит слова очевидца «РИА Новости».

21:27

По информации очевидцев, эскалатор внезапно ускорился в результате поломки стопера, а ступени «зажевало». Людей выбросило на пол.

21:25

Перед матчем в римском метро произошла серьезная авария. В результате поломки эскалатора пострадали болельщики ЦСКА. По сообщениям СМИ, тяжелые травмы получили не менее десяти человек. У пострадавших имеются сильные ушибы, порезы и переломы.

21:24

Игра начнется в 22:00 мск.

21:24

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянская «Рома» и московский ЦСКА.