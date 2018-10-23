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Трансляция
С конца
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'28
Штанга! Марез навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Давид Силва отправил мяч в ближнюю штангу ворот Пятова!
'26
Два подряд угловых разыграли футболисты «Шахтёра». После второго нанес удар головой почти с линии штрафной Майкон, но отправил мяч выше цели.
'24
Еще один момент у «Манчестер Сити»! Марез снова пробил с линии штрафной уже мимо Пятова, но подстраховал голкипера Ракицкий, вынеся мяч подальше в поле.
'22
Неудачно разыграли угловой футболисты «Шахтёра», после чего классную контратаку организовали гости, но Марез с линии штрафной пробил мимо дальнего угла ворот!
'20
Габриэл Жезус получил возможность для удара по воротам с выгодной позиции, но отправил мяч заметно выше цели с выгодной позиции.
'18
Исмаили подключился к атаке своей команды по левому флангу, смело пошел в дриблинг, но сыграл неудачно и выпустил мяч за лицевую линию поля.
'16
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты донецкого «Шахтёра» и пробуют особо никуда не торопиться.
'14
Момент у «Манчестер Сити»! Габриэл Жезус получил передачу на линии чужой штрафной, опасно пробил, но вовремя вышедший из ворот Пятов парировал этот мяч!
'13
Габриэл Жезус забрался во вне игры на левом фланге атаки «Манчестер Сити» во время развития быстрого наступления гостей.
'11
Доминируют футбольном поле игроки «Манчестер Сити» с первых минут нашего матча. Вынуждены в основном обороняться хозяева.
'9
Веллингтон Нем попытался отпасовать низом вперед от центра поля в направлении Мораеса, но тот поскользнулся и упал на газон, не зацепившись за мяч.
'7
Марез отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Де Брюйне прострелил в центр, но рикошетом от Ракицкого мяч прилетел в руки Пятову.
'5
Менди получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'3
Момент у «Манчестер Сити»! После прострела с левого фланга нанес удар слета с линии вратарской Давид Силва, но Пятов вытащил мяч из-под перекладины ворот!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.