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Трансляция
С конца
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'40
Милик вместо удара с отличной позиции решил играть на Инсинье в штрафную площадь, а пас не прошёл!
'39
Салах вновь приковывает внимание. Удар египтянина из-за штрафной был блокирован.
'38
Прошёл пас на Салаха на край штрафной «Наполи», но вот передача в центр от Мохамеда уже была не точна.
'36
Альбиоль получил небольшое повреждение, но оно не помешает ему продолжить игру.
'35
Оспина хорош на выходе из ворот после прострела Александер-Арнольда от правого края штрафной площади!
'34
Опасный удар Милика с разворота — Бекер рукой мяч отбил из-под перекладины ворот!
'32
Не получилась передача у Кальехона на ход Инсинье уже в штрафную гостей — в пятку Лоренцо мяч попал.
'30
Пас в штрафную площадь «Наполи» в расчёте на Мане был легко прерван защитником — мяч выбит в аут.
'28
Мане проиграл борьбу за мяч Максимовичу у бровки — фол в атаке.
'27
У Вейналдума не получилось толком подстроиться под удар из-за штрафной площади!
'25
'23
Кальехон после поперечной передачи скидывал мяч в центр штрафной — некому пробить по воротам в этой атаке «Наполи»!
'21
Англичане начинают приниматься за долгий контроль мяча, но пока больше на своей половине поля.
'19
'19
'18
Медики на поле оказывают помощь гвинейцу. Замена готовится у ливерпульцев.
'17
Кейта присел в центре поля. Видимо, в каком-то игровом моменте Наби получил повреждение.
'16
Кальехон с правой ноги издали зарядил — выше ворот «Ливерпуля» мяч полетел.
'15
Первый угловой для «Наполи». Подача Инсинье на ближний угол вратарской, Милику головой пробить по воротам не дали.
'13
Милнер с фланга подавал мяч в штрафную хозяев, но там никто из партнёров не откликнулся.
'11
Отличную атаку с ходу провели неаполитанцы с пасом на Инсинье к левому углу штрафной, Лоренцо своим ударом метил под дальнюю штангу ворот — небольшой промах!
'10
Салах с мячом в чужой штрафной оказался, сделал передачу во вратарскую, но там лишь голкипер хозяев.
'9
Аллан взял игру на себя, полез через центр обороны гостей, но его легко обезмячили.
'8
Теперь уже в атаке «Ливерпуля» линейный арбитр поднял флажок — офсайд у Мане.
'7
Инсинье во второй раз попался в офсайдную ловушку, открываясь на левом фланге.
'5
Пока «Наполи» больше держит мяч, подчёркивая на стартовых минутах встречи, что именно итальянский клуб — хозяева поля.
'3
Первое положение вне игры зафиксировано. Инсинье оказался в офсайде после заброса мяча в его адрес.
'2
Ван Дейк не позволил хозяевам провести атаку через правый фланг — отличная игра на перехвате после паса Кальехона.
'1
Матч начался! Гости разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Ливерпуль». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.