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«Наполи» сражается с «Ливерпулем». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль»

Итальянский «Наполи» принимает «Ливерпуль» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 2-й тур  |   03 октября 22:00   |  1 тайм
Наполи
0:0
Ливерпуль
Стадион «Сан-Паоло», Неаполь | Главный судья: Виктор Кошшои (Татабанья, Венгрия)
Кулибали 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Давид Оспина
19 (з)   Никола Максимович
6 (з)   Мариу Руй
33 (з)   Рауль Альбиоль
26 (з)   Калиду Кулибали 25'
8 (п)   Фабиан Руис
5 (п)   Маркес Аллан
17 (п)   Марек Гамшик
99 (н)   Аркадиуш Милик
7 (н)   Хосе Кальехон
24 (н)   Лоренцо Инсинье
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
12 (з)   Джозеф Гомес
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
7 (п)   Джеймс Милнер
8 (п)   Наби Кейта 19'
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
27 (в)   Орестис Карнезис
23 (з)   Эльсеид Хюсай
20 (п)   Пётр Зелиньски
30 (п)   Марко Рог
42 (п)   Амаду Диавара
14 (п)   Дрис Мертенс
9 (н)   Симоне Верди
22 (в)   Симон Миньоле
6 (з)   Деян Ловрен
18 (з)   Альберто Морено
14 (п)   Джордан Хендерсон 19'
3 (п)    Фабиньо
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
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Трансляция
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'40
Милик вместо удара с отличной позиции решил играть на Инсинье в штрафную площадь, а пас не прошёл!
'39
Салах вновь приковывает внимание. Удар египтянина из-за штрафной был блокирован.
'38
Прошёл пас на Салаха на край штрафной «Наполи», но вот передача в центр от Мохамеда уже была не точна.
'36
Альбиоль получил небольшое повреждение, но оно не помешает ему продолжить игру.
'35
Оспина хорош на выходе из ворот после прострела Александер-Арнольда от правого края штрафной площади!
'34
Опасный удар Милика с разворота — Бекер рукой мяч отбил из-под перекладины ворот!
'32
Не получилась передача у Кальехона на ход Инсинье уже в штрафную гостей — в пятку Лоренцо мяч попал.
'30
Пас в штрафную площадь «Наполи» в расчёте на Мане был легко прерван защитником — мяч выбит в аут.
'28
Мане проиграл борьбу за мяч Максимовичу у бровки — фол в атаке.
'27
У Вейналдума не получилось толком подстроиться под удар из-за штрафной площади!
'25
Кулибали разгонял атаку хозяев на левом фланге, но далеко отпустил мяч от себя и в итоге в грубом подкате срубил соперника — жёлтая карточка.
'23
Кальехон после поперечной передачи скидывал мяч в центр штрафной — некому пробить по воротам в этой атаке «Наполи»!
'21
Англичане начинают приниматься за долгий контроль мяча, но пока больше на своей половине поля.
'19
Хендерсон экстренно вышел на поле в составе гостей.
'19
Кейта получил травму, которая ему не позволяет продолжить игру.
'18
Медики на поле оказывают помощь гвинейцу. Замена готовится у ливерпульцев.
'17
Кейта присел в центре поля. Видимо, в каком-то игровом моменте Наби получил повреждение.
'16
Кальехон с правой ноги издали зарядил — выше ворот «Ливерпуля» мяч полетел.
'15
Первый угловой для «Наполи». Подача Инсинье на ближний угол вратарской, Милику головой пробить по воротам не дали.
'13
Милнер с фланга подавал мяч в штрафную хозяев, но там никто из партнёров не откликнулся.
'11
Отличную атаку с ходу провели неаполитанцы с пасом на Инсинье к левому углу штрафной, Лоренцо своим ударом метил под дальнюю штангу ворот — небольшой промах!
'10
Салах с мячом в чужой штрафной оказался, сделал передачу во вратарскую, но там лишь голкипер хозяев.
'9
Аллан взял игру на себя, полез через центр обороны гостей, но его легко обезмячили.
'8
Теперь уже в атаке «Ливерпуля» линейный арбитр поднял флажок — офсайд у Мане.
'7
Инсинье во второй раз попался в офсайдную ловушку, открываясь на левом фланге.
'5
Пока «Наполи» больше держит мяч, подчёркивая на стартовых минутах встречи, что именно итальянский клуб — хозяева поля.
'3
Первое положение вне игры зафиксировано. Инсинье оказался в офсайде после заброса мяча в его адрес.
'2
Ван Дейк не позволил хозяевам провести атаку через правый фланг — отличная игра на перехвате после паса Кальехона.
'1
Матч начался! Гости разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Ливерпуль». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.