Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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'38
Коутиньо забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития быстрой атаки «Барселоны».
'36
Месси вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но мяч рикошетом от защитника прилетел в руки Льорису.
'34
Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, где Лионель Месси в касание пробил, но прямо в руки голкиперу.
'32
Эрик Ламела получил передачу на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил в центр, где мяч рикошетом от Ленгле полетел в сторону ворот, но уверенно сыграл в рамке Тер Штеген.
'30
Луис Суарес на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки после паса от центра поля в исполнении Месси, после чего низом пробил мимо дальнего угла ворот.
'28
'26
Кейн вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Тер Штегену.
'24
Лионель Месси отпасовал у чужой штрафной вперед по левому флангу атаки на Жорди Альбу, но тот забрался во вне игры.
'22
Повреждение получил Серхио Бускетс. Пауза у нас в игре.
'20
Триппьер исполнил длинную передачу вперед по правому флангу атаки. Мяч был послан слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'18
Эрик Ламела жестко сыграл в подкате против Бускетса в районе центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'16
Сон Хын Мин перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки своей команды. Фол со стороны корейца зафиксировал арбитр.
'14
'12
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэма», но организовать опасный момент у чужих ворот пока не удается.
'10
Харри Кейн забрался во вне игры у чужой штрафной при попытке «Тоттенхэма» организовать быструю атаку.
'8
Эрик Ламела исполнил заброс со штрафного с правого фланга атаки во владения Тер Штегена, но там первым на мяче оказался один из защитников «Барселоны».
'6
Коутиньо попытался обыграться в стеночку с Суаресом на левом фланге атаки, но ответный пас от уругвайца не прошел.
'4
Непростое начало у нашего матча выходит для «Тоттенхэма». Отыгрываться в играх с «Барселоной» всегда является сложной задачей.
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.