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Тоттенхэм Хотспур Барселона

«Тоттенхэм» в Лондоне проигрывает «Барселоне». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Барселона»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» дома принимает «Барселону» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа B. 2-й тур  |   03 октября 22:00   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Барселона
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Алдервейрелд 14'
Коутиньо 2'
Ракитич 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
2 (з)   Киран Триппьер
4 (з)   Тоби Алдервейрелд 14'
12 (п)   Виктор Ваньяма
27 (п)    Лукас
11 (п)   Эрик Ламела
8 (п)   Гарри Уинкс
7 (н)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле
2 (з)   Нелсон Семеду
3 (з)   Жерар Пике
8 (п)   Артур Рамос
4 (п)   Иван Ракитич 28'
5 (п)   Серхио Бускетс
7 (п)   Филиппе Коутиньо 2'
10 (н)   Лионель Месси
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
3 (з)   Дэнни Роуз
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
17 (п)   Мусса Сиссоко
15 (п)   Эрик Дайер
52 (п)   Оливер Скипп
18 (н)   Фернандо Льоренте
13 (в)   Яспер Силлессен
24 (з)   Томас Вермален
12 (п)    Рафинья
6 (п)   Денис Суарес
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
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'38
Коутиньо забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития быстрой атаки «Барселоны».
'36
Месси вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но мяч рикошетом от защитника прилетел в руки Льорису.
'34
Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, где Лионель Месси в касание пробил, но прямо в руки голкиперу.
'32
Эрик Ламела получил передачу на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил в центр, где мяч рикошетом от Ленгле полетел в сторону ворот, но уверенно сыграл в рамке Тер Штеген.
'30
Луис Суарес на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки после паса от центра поля в исполнении Месси, после чего низом пробил мимо дальнего угла ворот.
'28
Гол! 0:2! Коутиньо исполнил классную передачу из чужой штрафной назад под удар Ракитичу, а тот классным выстрелом в касание отправил мяч в ближнюю шестерку ворот Льориса.
'26
Кейн вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Тер Штегену.
'24
Лионель Месси отпасовал у чужой штрафной вперед по левому флангу атаки на Жорди Альбу, но тот забрался во вне игры.
'22
Повреждение получил Серхио Бускетс. Пауза у нас в игре.
'20
Триппьер исполнил длинную передачу вперед по правому флангу атаки. Мяч был послан слишком сильно и неточно за лицевую линию поля.
'18
Эрик Ламела жестко сыграл в подкате против Бускетса в районе центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'16
Сон Хын Мин перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки своей команды. Фол со стороны корейца зафиксировал арбитр.
'14
Алдервейрелд получил желтую карточку за грубый фол на левом фланге атаки «Барселоны».
'12
Длительное время контролируют мяч футболисты «Тоттенхэма», но организовать опасный момент у чужих ворот пока не удается.
'10
Харри Кейн забрался во вне игры у чужой штрафной при попытке «Тоттенхэма» организовать быструю атаку.
'8
Эрик Ламела исполнил заброс со штрафного с правого фланга атаки во владения Тер Штегена, но там первым на мяче оказался один из защитников «Барселоны».
'6
Коутиньо попытался обыграться в стеночку с Суаресом на левом фланге атаки, но ответный пас от уругвайца не прошел.
'4
Непростое начало у нашего матча выходит для «Тоттенхэма». Отыгрываться в играх с «Барселоной» всегда является сложной задачей.
'2
Гол! 0:1! Месси исполнил передачу от центра поля на левый фланг атаки, где Альба опередил Льориса и отпасовал в центр на Коутиньо. Бразильцу не составило труда поразить пустые ворота.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Барселона». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.